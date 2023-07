L’astuce virale de l’influenceuse déco Marga Díaz pour dissimuler sa machine à laver

Nous voulons tous que notre maison soit un lieu agréable où nous nous sentons bien et qui impressionne nos visiteurs. Que vous préfériez un style nordique, minimaliste, maximaliste ou ethnique, il existe des principes de base que personne ne devrait négliger pour embellir son intérieur.

Des conseils pour une décoration impeccable

Peindre les murs et les plafonds régulièrement, disposer les tableaux et les étagères avec soin… Ces petits gestes peuvent faire toute la différence dans la décoration d'une maison. La propreté et l'ordre sont des critères essentiels pour créer un environnement harmonieux et agréable.

De nombreux créateurs de contenu partagent déjà leurs astuces pour rendre votre maison plus propre et mieux organisée. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des vidéos avant-après qui sont particulièrement “satisfaisantes” à regarder. Grâce à des hashtags tels que #cleantok ou #rearrangemyroom, vous pouvez découvrir des conseils pratiques et inspirants pour améliorer votre intérieur.

Des transformations époustouflantes qui font le buzz !

Les vidéos de nettoyage ne sont pas les seules à faire sensation sur les réseaux sociaux. Les transformations de cuisines, de chambres et de salles de bains font également le bonheur des internautes. Les rénovations qui subliment ces pièces sont devenues virales grâce à leur effet “avant-après”.

Parmi ces créateurs de contenu, Marga Díaz (@decorbymaggie) a captivé l'attention avec ses astuces pour optimiser l'espace et créer une atmosphère plus accueillante dans la maison. Avec plus de 700 000 abonnés sur Instagram, elle sait comment rendre ses vidéos attractives.

La porte magique de Marga Díaz

Dans sa dernière vidéo, Marga Díaz a transformé sa salle de bains-buanderie en ajoutant du papier peint aux tons verts, en peignant le robinet avec une laque dorée, en choisissant un miroir ovale et en changeant le sol. Mais ce qui a surtout retenu l'attention des internautes, c'est la porte qui traverse toute la pièce, dissimulant ainsi la machine à laver et l'évier.

Cette solution astucieuse et esthétique a été largement saluée par les commentaires. “La porte n'est pas seulement fonctionnelle, elle est aussi belle”, “J'adore cette porte coulissante, je veux la même !” ont écrit les internautes, fascinés par cette idée innovante.

Si vous aussi, vous voulez vous procurer cette porte magique, vous serez heureux d'apprendre qu'elle est disponible chez @babykidsdeco, une boutique en ligne qui livre en péninsule et au Portugal. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à vous inspirer de cette idée pour transformer votre propre espace.

