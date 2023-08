Le ‘Cookie-jarring’ : quand vous vous sentez relégué au second plan dans une relation

Malheureusement, le dictionnaire des comportements toxiques dans un couple ne cesse de s'allonger. Et c'est qu'au-delà du ghosting, du pocketing ou de la hantise, entre autres, il y a encore plus de mots chargés d'étiqueter ces comportements de couple qui sont de plus en plus associés aux réseaux sociaux.

Des anglicismes qui, bien qu'ils le soient, sont également vécus par les couples espagnols et qu'il convient de savoir identifier pour pouvoir les gérer.

Cette fois, nous voulons parler du phénomène, également toxique, appelé cookie-jarring. Un comportement dans un couple avec lequel on peut arriver à se sentir en second lieu ou littéralement comme un plan B au sein de la relation. Un comportement qui n'est pas du tout sain dans une relation, mais qui est souvent associé à des insécurités ou même à des expériences traumatisantes passées. On vous dit tout sur lui et les clés pour l'identifier dans le couple.

Qu'est-ce que le cookie jarring ?

Imaginez ce pot ou ce tiroir de biscuits où vous gardez toujours un biscuit pour les moments où vous avez faim entre les repas. Malheureusement, cela a beaucoup à voir avec la signification du soi-disant cookie-jarring. Un terme qui implique justement cela mais avec une personne avec qui vous avez une relation. Cela signifie que quelqu'un qui applique le cookie-jarring, sort avec cette personne qui est “en réserve”, juste par ennui et plus comme une option secondaire que comme le seul choix.

Un terme qui est vraiment apparu en 2019 et qui est généralement lié aux personnes qui recherchent déjà une relation avec une autre personne, mais qui vous ont en réserve ou dans leur “boîte à biscuits” au cas où cela ne fonctionnerait pas.

Quelle réalité cache ce comportement ?

Les experts associent ce type de comportement à l'insécurité, plutôt qu'à une tendance à la datation elle-même ou au sexe. La raison en est que c'est toujours un moyen de s'assurer que vous n'êtes pas seul à tout moment et que vous recevez le soutien de cette personne quoi qu'il arrive, c'est donc un comportement plus associé à l'aspect psychologique qu'à la luxure elle-même.

Souvent, les personnes victimes de la traite peuvent avoir souffert d'expériences traumatisantes ou précaires et qui répètent continuellement la conviction qu'elles ne sont « pas assez bien ». Une façon de répondre à ses propres besoins émotionnels et de ne jamais être seul.

Comment identifier et réagir si vous êtes victime de cookie-jarring ?

Certains signes avant-coureurs importants, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation un peu plus établie, c'est lorsque votre partenaire préfère vous tenir à l'écart de tous ses projets, de ses voyages et de son groupe d'amis et de sa famille. Si vous avez également le sentiment que vous vous rencontrez toujours à la dernière minute et uniquement lorsque cette personne décide, vous pouvez être cette option alternative à son rendez-vous initial.

Sur quoi doit reposer une relation saine ?

Une relation de couple saine, loin des conneries, doit reposer sur plusieurs piliers fondamentaux qui contribuent au bonheur, au respect mutuel et à l'épanouissement tant individuel que collectif. Voici quelques éléments clés sur lesquels tout couple en bonne santé devrait s'appuyer :

Communication ouverte et honnête : Une communication honnête et efficace est essentielle. Vous devriez tous les deux être à l'aise pour exprimer vos pensées, vos sentiments et vos besoins, ainsi que pour écouter activement votre partenaire. Une communication ouverte aide à résoudre les conflits et à renforcer le lien émotionnel.

Respect mutuel : Le respect est essentiel. Vous devriez tous les deux apprécier les sentiments, les opinions et les désirs de l'autre, même si vous n'êtes pas d'accord. Éviter la violence verbale ou physique est essentiel pour maintenir une relation saine.

Confiance et honnêteté : La confiance est le fondement de toute relation solide. L'honnêteté et la transparence sont essentielles pour établir et maintenir cette confiance. Être honnête à propos de ses pensées, de ses sentiments et de ses actions renforce le lien de confiance mutuelle.

Espace individuel : Chaque personne doit conserver sa propre identité et son propre espace. Il est important de respecter les intérêts personnels, les amis et les activités de chacun.

Soutien et empathie : Il est essentiel d'être là l'un pour l'autre dans les bons et les mauvais moments. L'empathie et le soutien mutuel favorisent un lien émotionnel fort.

Résolution constructive des conflits : Les désaccords et les conflits sont normaux dans toute relation. Apprendre à gérer les problèmes de manière respectueuse, écouter et chercher ensemble des solutions, est essentiel pour éviter que les problèmes ne s'accumulent.

Partager des objectifs et des valeurs : Avoir des objectifs et des valeurs similaires peut rapprocher un couple et donner un sens à la direction partagée dans la relation.

Intimité émotionnelle et physique : L'intimité émotionnelle et physique contribue à la proximité et à la satisfaction dans la relation. Vous devez tous les deux être à l'aise pour partager vos émotions et maintenir une connexion intime.

Flexibilité et engagement : Être prêt à s'adapter et à faire des compromis est essentiel. Vous devez tous les deux être disposés à travailler ensemble sur la relation et à faire des ajustements si nécessaire.

Respect des espaces de croissance : Permettre à chacun de grandir et d'évoluer en tant qu'individu est important. Soutenir les rêves et les objectifs personnels est la clé d'une relation enrichissante.

