Le déclin des couples qui surmontent les obstacles : une barrière de plus en plus difficile à franchir

Les relations ne sont pas exemptes de difficultés et de moments compliqués. Bien qu'au début il soit normal que tout semble idyllique, à mesure que la confiance grandit et que l'on passe plus de temps avec l'autre, ainsi que la coexistence et les conditions familiales, la situation peut changer, au point que de nombreuses relations sentimentales prennent fin.

La définition de l'amour est très complexe, car malgré le fait qu'il s'agisse d'une émotion universelle, il présente une série de nuances culturelles dans la propre expérience et l'expérience de chacun. Si l'on regarde la biologie, cela indique que l'amour est basé sur l'attirance sexuelle pour la procréation ultérieure, même si, au niveau culturel, apparaissent des concepts tels que le soin familial et le romantisme, ce qui a conduit à la génération de certains stéréotypes à cet égard.

Lorsqu'un couple atteint quatre ans de relation, tout peut changer, et c'est à ce moment-là que l'importance de la sexualité peut être réduite, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux couples décident de mettre fin à leur relation. Cela a beaucoup à voir avec la théorie triangulaire de la psychologie, qui considère la passion, l'engagement et l'intimité comme des éléments fondamentaux. De cette façon, lorsqu'une relation commence, il y a une nette prédominance d'attraction physique et de complémentarité, mais dès qu'une personne tombe amoureuse, elle devient plus empathique et tolérante, et partage davantage avec l'autre personne. Un simple contact visuel peut renforcer l'attraction.

La relation connaît cependant une évolution constante au fil du temps et on estime qu'une fois les trois ans et demi atteints, même si la passion reste fondamentale, l'engagement et l'intimité s'intensifient. À ce moment-là, les zones liées à la récompense sont activées dans le cerveau et les hormones liées à l'amour sont libérées. Cependant, au fil du temps, la passion peut céder la place à la complicité. Malgré tout, une rupture peut avoir des conséquences très négatives pour la personne, même si cette passion est déjà perdue, puisque des régions associées à la douleur physique sont activées dans le cerveau.

Gérer une séparation de couple après plusieurs années de relation

Lorsqu'un couple décide de mettre un terme à leur relation après plusieurs années de vie commune, et même lorsque celle-ci n'a pas été très longue mais qu'elle a été très intense, il est essentiel de s'autoriser à vivre le deuil, car il est tout à fait normal qu'à au moment de dire au revoir et dans les instants suivants apparaissent une grande variété d'émotions très intenses et variées, qui peuvent aller de la tristesse à la colère.

Dans ces moments-là, la situation peut devenir très compliquée sur le plan psychologique, c'est pourquoi les experts recommandent de parler de vos sentiments et de vos pensées avec des amis proches ou des parents, et même, si nécessaire, de rechercher un professionnel qui pourra vous proposer une thérapie avec lequel apprendre à gérer les émotions et les changements auxquels il faut faire face à l'occasion de la fin de la relation.

D'un autre côté, il est conseillé de maintenir une routine quotidienne, car cela peut offrir un plus grand sentiment de stabilité et de normalité dans cette période délicate, où les soins personnels doivent être la priorité absolue. Il est essentiel de réaliser des activités qui favorisent le bien-être personnel, que ce soit à travers le sport, la méditation ou toute autre méthode qui peut vous détendre et vous isoler, même pour quelques minutes, de ces pensées et sentiments qui peuvent s'autodétruire à l'intérieur.

De plus, il est important de savoir qu'à ce stade où vous essayez de faire face à une séparation, il est préférable d'éviter de prendre des décisions impulsives ou hâtives, et de plutôt réfléchir pour ne pas le regretter plus tard. Cette nouvelle étape de votre vie est idéale pour pouvoir vous redécouvrir, soit en acquérant de nouvelles compétences, soit encore en favorisant un changement d'environnement pouvant donner lieu à une vie nouvelle et passionnante à découvrir.

Enfin, rappelez-vous que vous devez essayer de comprendre et d'apprendre de l'expérience de la relation et de la rupture elle-même, car elle peut apporter des leçons importantes et précieuses pour l'avenir. Même si le processus est douloureux, avec du temps et du soutien, il peut être surmonté avec succès.

