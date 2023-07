Le dernier film de Tom Hanks est un véritable fiasco, selon les critiques

Il y a peu d'acteurs avec un meilleur palmarès que Tom Hanks. La star oscarisée de classiques comme Il faut sauver le soldat Ryan, Forrest Gump et Big a une filmographie impressionnante et un comportement affable qui l'ont aidé à devenir l'une des célébrités les plus aimées du pays.

Vous pourriez débattre sans fin de la meilleure performance de Hanks, avec des choix aussi éclectiques que Philadelphie et Toy Story.

Mais qu'en est-il des entrées décevantes sur son CV ? Nous avons une idée claire des meilleurs choix, mais il est temps de regarder les pires films de Tom Hanks jamais réalisés. Pour ce faire, nous nous sommes tournés vers le site d'agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, qui a un liste classée de tous les films de Tom Hanks. Nous avons parcouru les entrées les moins bien notées et avons proposé les films les moins bien notés que l'acteur ait jamais réalisés. (Notez que Rotten Tomatoes se classe à l'aide d'un algorithme, ce qui signifie que la liste n'est pas basée uniquement sur le score, mais sur le nombre de critiques et par quels critiques.) Lisez la suite pour découvrir les pires films mettant en vedette l'un des meilleurs acteurs du pays.

1. Le plus grand fiasco : “Le Monde Ne Suffit Pas”

Tomates pourries note : 66 %

“Le problème n'est pas que c'est un des pires films que j'aie jamais vu de ma vie; le problème, c'est que ce sont sept des pires films que j'ai jamais vus de ma vie collés ensemble au hasard, leur méchanceté inexorable amplifiée par leur juxtaposition maladroite”, a écrit Calum Marsh pour Slant Magazine.

2. Une aventure décevante : “Joe Contre le Volcan”

Tomates pourries note : 65 %

“La grande aventure de Joe s'avère avoir tout le coup époustouflant d'une rediffusion de Love Boat”, a écrit le critique d'Entertainment Weekly Owen Gleiberman.

3. Une collaboration décevante : “Le Terminal”

Tomates pourries note : 61 %

“Lorsque vous faites équipe avec Steven Spielberg, Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones, les attentes sont à juste titre élevées”, a écrit Paul Clinton de CNN. “Mais pourquoi ces trois artistes oscarisés ont décidé de prêter leurs talents exceptionnels à un film d'une telle un mince filet d'intrigue- qui ne va absolument nulle part – me dépasse.”

4. Un stand-up raté : “Le Grand Bluff”

Tomates pourries note : 60 %

“Mais au lieu de prendre les personnages au sérieux, le film fait l'erreur fatale de prendre le stand-up au sérieux. Et si vous voulez faire ça, vous feriez mieux d'avoir du bon matériel”, a écrit Roger Ebert.

5. Un film qui ne vaut pas la peine d'être mentionné : “Les Bénévoles”

Tomates pourries note : 58 %

“Les Bénévoles sont une comédie stupide et complètement inoubliable cela ne vaudrait guère la peine d'être mentionné sans la performance fantastiquement divertissante de Tom Hanks”, a écrit David Nusair pour Reel Film Reviews.

6. Un train en direction de l'ennui : “Le Pôle Express”

Tomates pourries note : 56 %

“Comme un spectacle, Le Pôle Express a l'air remarquable”, a écrit Keith Phipps du AV Club. “En tant que film, cependant, c'est l'équivalent d'un cadeau de Noël soigneusement emballé contenant une belle nouvelle paire de chaussettes.”

7. La face cachée de Tom Hanks : “Ladykillers”

Tomates pourries note : 54 %

“En tant que chef du gang, cependant, Tom Hanks est prêt à être meilleur que le matériau ne lui permet d'être … C'est bon de voir Hanks être à nouveau idiot, et bon de le voir se débarrasser de la gentillesse de Jimmy Stewart qui menaçait de le submerger en jouant le méchant”, a écrit le critique du Salon Charles Taylor.

8. Un début prometteur raté : “Volunteers”

Tomates pourries note : 54 %

“Même Tom Hanks a dû commencer quelque part, et cette comédie boiteuse est l'une de ses premières œuvres. C'est son seul attribut”, a écrit Bob Bloom pour le Journal and Courier.

9. Des relations familiales sans intérêt : “Rien en Commun”

Tomates pourries note : 54 %

“Comme on pouvait s'y attendre de la part de Garry Marshall, dont les crédits télévisés incluent The Odd Couple, Mork and Mindy et Happy Days, Rien en Commun a des moments amusants, en particulier entre Hanks et Barry Corbin, en tant que cadre intimidant qui engage Basner pour faire des publicités, mais un désir de faire une grande déclaration sur ce qui est vraiment important dans la vie transforme le film en plomb”, a écrit Paul Attanasio pour le Washington Post.

10. Une banlieue sans intérêt : “Joe Contre le Volcan”

Tomates pourries note : 54 %

“Tom Hanks joue dans une faible comédie sur les terribles événements d'une maison de banlieue. Le scénario aimerait être un film d'horreur, une comédie et un commentaire sur la vie en banlieue, mais il n'atteint aucune cible”, a écrit Gene Siskel pour le Chicago Tribune.

Voici donc les pires films de Tom Hanks selon Rotten Tomatoes. Malgré ces échecs, l'acteur reste l'une des plus grandes stars de sa génération et a démontré à maintes reprises son talent et sa polyvalence. Comme on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde !

3.8/5 - (13 votes)