Le désastre que deux chiens ont créé pendant que leurs maîtres n’étaient pas là

Ceux qui ont des animaux de compagnie à la maison savent qu'ils ne peuvent pas être avec eux 24 heures sur 24. Que ce soit pendant les heures de travail ou lors de sorties, les chiens et les chats restent seuls à la maison pendant de nombreuses heures. Ils ne peuvent donc pas les surveiller tout au long de la journée et éviter qu'ils ne fassent des bêtises.

Et pendant ces heures, les animaux peuvent casser quelque chose ou créer un gâchis difficile à résoudre. C'est ce qui est arrivé à un couple avec deux chiens lorsqu'ils sont rentrés chez eux. Les caméras ont capturé le moment où les deux chiens ont inondé toute la maison.

Le désastre capturé par les caméras

Via le compte House of Camille, où ils partagent des vidéos de leurs chiens, ils ont partagé le désastre créé. Les propriétaires ont trouvé tout le sol inondé et les utilisateurs ont été stupéfaits par la vidéo montrant comment ils ont réussi à tout mouiller.

L'un des chiens est entré par la petite porte avec le tuyau d'arrosage dans la bouche. L'animal a parcouru toute la pièce avec le tuyau déversant de l'eau. Bien qu'au début le désastre n'était pas si grave, l'animal est revenu avec le tuyau, mouillant complètement tout le sol. Les animaux n'avaient aucune excuse, car les caméras avaient tout filmé.

La vidéo a fait fureur sur TikTok et a accumulé plus de 80 millions de vues. Beaucoup se sont demandés comment ils allaient expliquer les causes des dégâts à l'assureur. Et d'autres ont voulu savoir comment ils avaient réussi à ouvrir le robinet.

“Énorme, si je ne le vois pas, je ne le croirais pas“, a commenté un utilisateur. “Ils voulaient faire une piscine“, plaisante un utilisateur. Et d'autres déduisent que leur objectif était de nettoyer. “Au moins tu sais que ta maison ne brûlera jamais“, a écrit un autre utilisateur qui a voulu voir le côté positif de la situation désastreuse.

Ceux qui ont des animaux de compagnie à la maison savent qu'ils ne peuvent pas être avec eux 24 heures sur 24. Que ce soit pendant les heures de travail ou lors de sorties, les chiens et les chats restent seuls à la maison pendant de nombreuses heures. Ils ne peuvent donc pas les surveiller tout au long de la journée et éviter qu'ils ne fassent des bêtises.

3.8/5 - (13 votes)