Le lien entre l’amour et l’été : les explications scientifiques dévoilées

Quand l'été arrive, c'est aussi une période de l'année où l'on s'habitue à être plus heureux et à se sentir plus libre.

Cela est dû en grande partie au beau temps, qui nous rend plus vivants, mais aussi aux vacances, qui, dans de nombreux cas, peuvent être appréciées et nous permettent de nous éloigner de nos obligations professionnelles ou scolaires. De plus, l'arrivée de l'été a une influence directe sur nos relations amoureuses, comme le démontre la science.

Différences études scientifiques ont pu confirmer au fil des années que notre corps réagit et se comporte de manière différente selon la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons. En été, nous tombons davantage amoureux, et la science sait pourquoi.

Une saison propice à l'amour

La raison pour laquelle nous tombons davantage amoureux en été est que les émotions agréables et le désir sexuel trouvent leur propre saison à cette époque de l'année, une période où existent les conditions les plus favorables pour les relations intimes et sentimentales, dans celle où l'on trouve nous-mêmes avec la plus grande motivation, hédonisme, enthousiasme et intensité et avec moins de stress.

À cela, il faut ajouter que le soleil active la sécrétion de neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine, qui favorisent l'histoire d'amour, en plus du fait que, pendant l'été, les niveaux de sérotonine et de testostérone augmentent, étant des substances clés pour expliquer la raison de l'été écrase.

La sérotonine est une substance clé pour la science et est en grande partie responsable du fait que nous tombons davantage amoureux pendant la période estivale. Ceci est capable de réduire l'anxiété tout en améliorant l'humeur, mais cela nous donne également une meilleure perception et réduit la vigilance face aux situations extérieures. Tout cela se traduit par une plus grande capacité à capter et à répondre aux signes de conquête, avec une plus grande acceptation de son propre corps et une réduction de la pudeur et des préjugés. Cependant, la sérotonine n'est pas seule, puisqu'à ses côtés se trouve l'ocytocine. Cette hormone, connue sous le nom de « l'hormone de l'amour », favorise les comportements d'attachement et atteint le plus haut niveau de sécrétion en présence de stimuli sociaux. Ainsi, à cette période de l'année, nous avons plus de contacts et cela nous aide à nous sentir mieux avec nous-mêmes et plus réceptif aux autres.

Comme si cela ne suffisait pas, il faut ajouter à l'équation la présence de l'hormone testostérone, qui serait à l'origine de la base scientifique avec un fondement biologique que soutiennent différents experts, qui suggèrent que cette hormone est responsable de l'amour et du désir sexuel, que augmente lorsque la journée est plus longue, ce qui se produit pendant l'été.

Ce n'est pas seulement un problème hormonal

Les facteurs hormonaux sont essentiels pour nous rendre plus amoureux en été, mais la science parle également d'autres facteurs qui nous rendent plus prédisposés à trouver l'amour ou à avoir des rencontres intimes.

Par exemple, avec un bronzage, nous obtenons une peau suggestive et plus attrayante, en plus du fait qu'en raison de la chaleur, il est courant de porter des vêtements plus légers et plus insinuants, avec des couleurs plus intenses et des imprimés plus frappants et joyeux. De plus, l'utilisation même d'une plus petite quantité de tissu et le fait d'être à moitié nus ou nus lors des bains de soleil encouragent les fantasmes sexuels qui, le reste de l'année, passent plus inaperçus.

Il faut aussi parler du côté psychologique, et c'est que pendant la période estivale on parvient à se débarrasser de ce stress qui nous accompagne pendant le reste de l'année. L'été est associé à une période de l'année où vous pouvez profiter d'un temps apparemment infini, un moment pour vous détendre et profiter d'un grand sentiment de bien-être tout en pratiquant vos activités de plein air préférées. Il faut ajouter à cela que l'été exalte nos sens, les rendant stimulés et capables de percevoir des choses différentes du reste de l'année.

Des relations éphémères ?

C'est un classique de parler d'« amour d'été » pour désigner les relations qui naissent à cette période de l'année et qui sont souvent des relations éphémères qui se terminent une fois les vacances terminées. Cependant, bien que les experts insistent sur le fait que ces relations n'ont pas une date d'expiration différente de celle d'un amour hivernal, la différence est que pendant l'été, il y a plus de possibilités de tomber amoureux et de nombreuses personnes, en raison de la pure distance géographique, ne peuvent pas maintenir ce lien nécessaire pour maintenir la relation.

Malgré les avancées technologiques, celles-ci ne sont pas capables de remplacer la relation physique.

