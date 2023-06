Le mystère du tarot : sa naissance et son influence à travers les âges

Dans l'univers du cinéma Nouvelle Vague, “Cleo de 5 à 7”, un film marquant de la cinéaste Agnès Varda, débute par une scène captivante.

Des cartes du tarot sont déployées sur une table, établissant le suspense quant à savoir si l'héroïne anxieuse souffre d'un cancer, une interrogation qui la rongera tout au long du film. Ce sont les énigmatiques cartes du tarot, alliées récurrentes de la culture populaire et de ces réunions entre amis un peu ésotériques, cherchant à prédire l'avenir dans le marc de café, les étoiles ou un jeu de cartes.

La résurgence du tarot dans la société moderne

Mis de côté le célèbre effet Forer, le tarot, dans sa complexité, a été une partie intégrante de la vie humaine depuis des siècles. En ces temps de crise, où les sociétés semblent plus perdues que jamais, le tarot semble connaître un regain de popularité parmi la jeunesse. A Madrid, par exemple, plusieurs endroits proposent de vous servir une pizza ou un verre tout en attendant qu'une voyante vous prédise l'avenir à l'aide de ses cartes de tarot.

Origine mystérieuse et légendes entourant le tarot

Le tarot cache ses origines dans un épais brouillard de mystères et de légendes. Certains prétendent qu'il aurait vu le jour dans l'ancien Egypte, précisément dans le temple de Ptah à Memphis, une croyance plus mythologique que réaliste. D'autres évoquent des influences de la Torah et de la Kabbale. Les cartes Mamluk des Mamelouks, conservées au Palais Topkapi d'Istanbul, sont aussi mentionnées comme une origine possible, ayant voyagé à travers la Méditerranée et la route de la soie avant d'atteindre l'Europe. Néanmoins, selon la plupart des sources historiques, le tarot serait né dans les cours du nord de l'Italie au XVe siècle.

Le tarot de Visconti-Sforza : le premier jeu complet connu

Bien que de nombreuses versions existent, le premier jeu complet connu est le Tarot de Visconti-Sforza. Créé à la demande du Duc de Milan aux alentours de 1440, en plein cœur de la Renaissance, ce jeu a été fabriqué à la main en onze versions pour célébrer l'ascension au pouvoir à Milan de Francesco Sforza et de son épouse Bianca Maria Visconti. Initialement, ce jeu n'avait pas le caractère divinatoire qu'on lui attribue aujourd'hui.

Le tarot de Marseille : le jeu le plus célèbre de tous les temps

Parmi tous les jeux de tarot, le plus célèbre reste indubitablement le tarot de Marseille, qui a conduit certains à penser qu'il pourrait être originaire de la cité phocéenne. Son histoire remonte à la première moitié du XVe siècle et comprend 78 cartes divisées en quatre suites (épées, bâtons, coupes et deniers), chacune avec sa propre image et signification. Son origine exacte reste un mystère, bien que certaines théories suggèrent qu'il ait été créé par le graveur et peintre Pierre Madenié.

Le tarot à travers les âges : des figures célèbres aux interprétations modernes

Que ce soient des figures représentant les dieux égyptiens ou les cartes à la mode à l'époque de Charles VII de Bourbon et d'Autriche, représentant des figures très connues (comme la dame de trèfle Maria de Anjou, la dame de pique Jeanne d'Arc, ou la dame de cœur Isabelle de Bavière), les versions du tarot sont nombreuses. Au début du XXe siècle, des peintres de la stature de Salvador Dalí ou Leonora Carrington ont créé leurs propres versions du tarot. Le tarot de Marseille a été particulièrement apprécié par de nombreux surréalistes qui voyaient dans ces cartes un monde de possibilités liées aux rêves.

Le tarot dans le monde contemporain

De nos jours, les cartes du tarot ont refait surface parmi les figures les plus en vue sur la scène nationale et internationale. L'actrice Anya Taylor Joy a confié lors d'une interview pour Vogue qu'elle avait toujours une carte de tarot dans son sac pour tirer les cartes lors des fêtes. Beatriz Luengo a également affirmé faire de même, bien que ses cartes soient “des anges“. De plus, l'album “La emperatriz” de la chanteuse Rigoberta Bandini fait référence à l'un des arcanes du tarot (et oui, elle aussi dit toujours avoir un tarot dans son sac).

Les différentes méthodes de tirage du tarot

Il existe de nombreuses méthodes pour tirer les cartes, en fonction des questions que celui qui cherche à connaître son avenir souhaite poser. De la tirade de la pyramide à la tirade de la croix mystique, en passant par celle communément appelée “la tirade de la gitane”, chaque méthode interprète les arcanes de manière différente et tente de répondre aux questions de celui dont le destin est en jeu.

Les arcanes du tarot : symboles universels et interprétations

Quant aux arcanes, qu'ils soient tirés à l'endroit ou à l'envers, chacun d'eux a une signification universelle. Ils sont : le magicien, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de la fortune, la force, le pendu, la mort (bien qu'elle semble avoir une symbolique funeste, elle représente généralement une transformation ou un changement), la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde et le fou.

3.8/5 - (13 votes)