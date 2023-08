Le PDG de Google révèle sa technique révolutionnaire pour se reposer sans dormir

Conséquence d'une société hyperconnectée et surstimulée, le stress et l'anxiété sont devenus le pain quotidien d'une grande partie de la population. Si cela s'ajoute à un travail exigeant ou à des relations sociales inefficaces, on tombe sur le parfait cocktail Molotov.

Pour de nombreux travailleurs de haut niveau, le stress fait partie de leur routine quotidienne. Pour cette raison, ils doivent apprendre à la gérer dans le peu de temps dont ils disposent, afin qu'elle ne conditionne pas leur vie ou, plutôt, ne la dirige pas.

Et en quoi consiste cette technique ? Semblable à l'hypnose ou à la méditation, son origine se trouve dans le Yoga Nidra et, avec lui, il est possible de calmer le corps et l'esprit, aidant la personne à obtenir une plus grande concentration.

Ainsi, il parvient à s'échapper du monde extérieur et à laisser son esprit vide, chassant toute pensée ou inquiétude négative.

Pas à pas

Pour cette technique, il n'est pas nécessaire d'être un grand professionnel ou d'avoir une expérience de la méditation. Il vous suffit de vous allonger sur le sol sur le dos et de suivre les instructions d'un instructeur, qui peut être avec vous virtuellement ou en personne.

Si on veut bien le mener à bien, il faut rechercher les points de tension, se concentrer sur la respiration et porter l'attention sur différentes parties du corps. Avec cela, nous donnons à notre esprit quelque chose pour se distraire du reste des stimuli.

Grâce à cette méthode, nous pouvons ralentir notre rythme cardiaque et passer des ondes cérébrales bêta, associées à un esprit actif, aux ondes alpha, qui correspondent à un état cérébral plus détendu. Voici l'une des nombreuses vidéos YouTube utilisant cette technique :

Tous les avantages

Comme la méditation ou la pleine conscience, le NSDR présente de nombreux avantages liés aux humeurs, à la gestion des émotions et à la manière d'aborder la vie quotidienne.

Il procure un repos physique et mental : il nous permet de ralentir.

: il nous permet de ralentir. Réduit le stress : la respiration profonde, intégrée à cette technique, réduit l'anxiété et améliore l'humeur.

: la respiration profonde, intégrée à cette technique, réduit l'anxiété et améliore l'humeur. Améliore le fonctionnement cognitif : ce qui en fait une excellente stratégie pour augmenter la productivité et la performance au travail.

: ce qui en fait une excellente stratégie pour augmenter la productivité et la performance au travail. Améliore la créativité et la motivation : en raison de l'augmentation de la dopamine et de la génération d'ondes thêta (associées à la créativité).

: en raison de l'augmentation de la dopamine et de la génération d'ondes thêta (associées à la créativité). Il est utile pour lutter contre l'insomnie : il aide à contrôler le corps et l'esprit et à gérer la capacité à se détendre.

