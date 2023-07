Le PDG de Moët Hennessy révèle ses astuces pour choisir le champagne parfait en fonction de chaque occasion

L'été est le moment des enterrements de vie de garçon, des mariages, des anniversaires, des fêtes de toutes sortes et même des baptêmes occasionnels. Et quel hôte ne s'est pas demandé quels vins et champagnes servir à ses invités – que ce soit lors d'une grande fête ou d'une soirée romantique à deux.

Un expert en vins et champagnes livre ses conseils

Pour nous aider dans notre recherche du spiritueux idéal, chez EL ESPAÑOL nous avons fait appel à Philippe Schaus, PDG de Moët Hennessy, l'un des plus anciens groupes français spécialisé dans les vins et champagnes. Certaines de ses maisons datent du 14ème ou 15ème siècle et, malgré le passage des années, comme l'avoue Philippe Schaus lui-même, “la qualité se maintient, perpétuant le travail des fondateurs de chaque vignoble“.

La tradition et l'art de la production viticole

Et c'est que produire un champagne ou un vin est un art qui a beaucoup de tradition et d'héritage. Sans lui, explique le PDG de Moët Hennessy, l'expérience viticole ne serait pas la même. Bien sûr, avant de recommander les boissons parfaites pour nos fêtes, il prévient : « Chaque maison a élaboré son verre idéal en dégustant ses variétés ; cela nous permet de profiter de tous les arômes de tous les cépages qui font l'ADN des marques ».

La perfection dans un verre

Ainsi, parés du verre parfait, nous avons entrepris d'explorer les profondeurs des boissons parfaites. Mais, avant, Philippe Schaus se souvient que, pour les goûts, les couleurs. “Tout est une question de goût et de goûts personnels“, dit-il. Bien que la décision “la moins risquée“, dit-il, serait de “rechercher une boisson à faible teneur en alcool et au goût doux qui convient à la nourriture que vous servez“.

Le PDG de Moët Hennessy propose que nous donnions plusieurs options aux invités. Et il indique : « Au moins un vin rouge et un vin blanc, comme les cuvées Joseph Phelps ou Cloudy Bay » de la firme française.

Un vin de qualité pour une fête réussie

La qualité est essentielle pour réussir toute célébration. Un vin produit avec des raisins de mauvaise qualité n'est pas le même que celui dans lequel “une sélection très précise des cépages” a été faite. De plus, Schaus recommande de faire un peu de recherche sur la fabrication de la boisson : « Les techniques viticoles réalisées à température contrôlée sont la clé.

Celui qui a la clé du tiroir de la sagesse spirituelle, oui, c'est le vigneron. « C'est un ‘secoueur de vignes' ; leur mission est de maintenir la qualité et la saveur des cuvées. C'est lui qui est chargé de déguster les vins au quotidien pour tirer le meilleur parti de chaque étape de la fermentation », explique Schaus.

Un vin pour chaque occasion

Le PDG de Moët Hennessy n'y va pas par quatre chemins : “Il faut faire attention à la qualité“, répète-t-il. L'”esprit de perfection” des 26 maisons de la firme française, explique-t-il, en est un exemple : “Elles sont toutes façonnées par cette recherche constante d'innovation, de la production à la commercialisation ou à la distribution.” Ce n'est qu'ainsi, dit-il, “que l'attractivité et la réputation des marques seront renforcées“.

Dom Pérignon, dit-il, est disponible selon le millésime. “Seuls les meilleurs raisins sont sélectionnés et chaque récolte est unique, c'est pourquoi le vin est réinterprété avec le caractère particulier de la saison“, explique Schaus. Ainsi, Dom Pérignon « se réinvente à chaque vendange, assumant des risques constants, comme jeter une vendange ».

La Grande Cuvée Krug, ajoute Philippe Schaus, est un exemple de « perfection ». Il est né de la « vision d'un homme, Joseph Krug, qui cherche à fabriquer le meilleur champagne possible, chaque année, malgré les intempéries ». Ainsi, explique le PDG de Moët Hennessy, depuis 1843, “l'expression la plus généreuse du champagne” est produite annuellement.

Six verres pour six instants

Pour Philippe Schaus, il y a six moments clés où faire attention aux boissons qui sont servies (et commandées), et c'est pourquoi Moët Hennessy a réfléchi à la façon d'accorder chacune d'entre elles :

L'apéritif. Ici, il recommande un champagne, comme Moët & Chandon ou Veuve Clicquot ; un rosé de Provence avec Minuty ; ou un Château d'Esclans.

Les cocktails qui, dit-il, peuvent être arrosés d'un champagne pour le dîner ou de vins comme l'argentin Terrazas de Los Andes ou le chinois AoYun.

Le bar. Pour Schaus, la clé est dans les mélanges : whisky Glenmorangie ou Ardbeg, Voda Belvedere, tequila Volcano ou cognac Hennessy seraient ses recommandations.

La “haute énergie”. Ce seraient les bars de jour et de nuit. Le PDG de Moët Hennessy explique son expérience à cet égard : « J'étais récemment à Saint-Tropez et j'ai rendu visite à tous nos clients. Il y avait du champagne Dom Pérignon et Armand de Brignac, mais ils avaient aussi de la vodka, de la tequila… ».

Boissons cadeaux. A Noël, par exemple, vous pouvez offrir des vins et champagnes spécifiques, comme le Clicquot ou le pack personnalisé Moët & Chandon.

Ventes privées. Philippe Schaus estime qu'il s'agit d'un nouvel ajout à la collection Drink Moments destinée aux collectionneurs. “Nous vendons des collections exclusives comme des millésimes Moët & Chandon ou des vins rares.“

