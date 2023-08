Le phénomène de l’usure des couples de longue durée augmente : quels sont les facteurs en cause ?

Vous êtes avec votre partenaire depuis longtemps ? Vous avez environ 50 ans ? Avez-vous l'impression que la relation a perdu toute sa force ? Vous pourriez bientôt être victime du phénomène en plein essor connu sous le nom de « divorce gris ».

Cette tendance, qui s'est affirmée dans certains pays du monde, comme les États-Unis, reçoit également d'autres noms tels que « silver divorce » ou « diamond divorce ». La raison principale est qu'elle affecte les couples adultes aux “cheveux gris” qui sont en couple depuis des années. Mais en quoi consiste-t-il ?

Le divorce gris : une réalité trop répandue

Le divorce gris est littéralement la séparation des couples de plus de 50 ans et c'est une tendance plus courante que vous ne le pensez. De nombreuses études, dont celle dirigée par Susan L. Brown et publiée dans The Journals of Gerontology, soutiennent que le taux de divorce chez les plus de 55 ans a augmenté de 50 % entre 1990 et 2010. 4 divorces en 2010 sont survenus chez des personnes de plus de 50 ans.

Certains des couples espagnols qui ont fait partie de ce phénomène sont Bertín Osborne et Fabiola Martínez, Iñaki Urdangarin et l'infante Cristina ou Mario Vargas Llosa et Isabel Presley.

Pourquoi avons-nous divorcé ?

Il ne faut pas oublier que le mariage n'implique pas un pacte à vie qui oblige l'autre à être là quoi qu'il arrive. Les relations doivent être construites quotidiennement et doivent être entretenues afin qu'elles ne se dégradent pas. Si ce n'est pas fait, les conséquences peuvent être :

mauvaise communication

Développer des personnalités, des valeurs et des objectifs incompatibles

Un changement de priorités

Une infidélité et/ou un manque de confiance

Faire en sorte que la personne se sente piégée dans la relation

Les besoins d'une ou des deux parties ne sont pas satisfaits

Le passage du temps, l'entrée dans la routine et l'augmentation des engagements avec l'autre personne peuvent faire en sorte que ces facteurs aient une plus grande influence plus la relation est longue.

Divorce gris : que faut-il prendre en compte ?

Il n'est pas facile de se séparer d'un partenaire à tout moment. Cependant, des facteurs manquants dans d'autres types de relations s'ajoutent au divorce gris, ce qui peut compliquer la rupture et le deuil.

Le couple doit considérer ce qui arrivera aux amis qu'ils partagent en commun, la maison dans laquelle ils résidaient ou comment les actifs seront répartis, entre autres choses. Certains aspects qui doivent être pris en compte sont :

Pension alimentaire : ces types de paiements sont plus courants dans les divorces gris.

Comptes de retraite : peuvent être affectés au cours du processus.

Enfants : Bien qu'ils soient généralement des adultes, ils subissent également les conséquences émotionnelles du divorce.

Contrats prénuptial : permettent aux époux de partager leurs biens par écrit, et doivent être pris en compte lors du divorce.

Refaire sa vie et se remarier : vous remarquerez probablement un changement dans la dynamique de vos nouvelles relations.

Bien qu'il s'agisse d'un phénomène courant, il est possible d'éviter un divorce gris en récupérant l'amour, la connexion et la compréhension que le couple avait autrefois.

Heureusement, le nombre de divorces en France a diminué au fil des ans. Selon l'INSEE, en 2022, il y a eu environ 84 000 divorces contre 118 000 divorces en 2008. Cependant, le nombre de divorces le plus récent situe l'âge moyen de la séparation entre 40 et 50 ans.

