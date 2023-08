Le phénomène surprenant : L’utilisation du papier d’aluminium dans le lave-vaisselle intrigue les utilisateurs

Le lave-vaisselle est l'un des appareils les plus utiles de la maison, car il est d'une grande aide pour gagner beaucoup de temps lors du lavage de la vaisselle, des couverts, des verres et d'autres ustensiles de cuisine.

En effet, c'est très pratique dans le cas où il y a un grand nombre d'objets à nettoyer, comme des dîners ou des repas de famille.

C'est l'un des appareils électroménagers les plus utilisés au monde, et pour que la vaisselle et les verres soient aussi propres que possible, il est également nécessaire d'en effectuer un nettoyage régulier. Pour cela, il est recommandé de toujours suivre les instructions du fabricant, en appliquant du détergent et du liquide de rinçage au lave-vaisselle, afin d'obtenir le meilleur nettoyage possible, même si parfois cela ne suffit pas.

Vous ne devinerez jamais l'astuce pour un lavage parfait !

Il est important de garder à l'esprit qu'une mauvaise utilisation de l'appareil ou un entretien inapproprié peuvent avoir des conséquences sur la vaisselle, en particulier sur les couverts qui sont plus susceptibles d'être endommagés pendant le processus de nettoyage. Cependant, nous avons un bon allié dans ces cas : le papier d'aluminium.

A quoi sert de mettre du papier aluminium au lave-vaisselle ?

Le papier d'aluminium est un matériau résistant à la chaleur et à l'humidité qui peut être utilisé comme solution pour protéger certains objets ou pour faciliter le nettoyage. Le fonctionnement de l'astuce est simple, puisqu'il suffit de prendre la feuille d'aluminium, de faire une boule et de l'insérer dans l'un des paniers à couverts, en les aidant à sortir sans rayures et brillants.

La raison pour laquelle la feuille d'aluminium parvient à améliorer les performances du lave-vaisselle se trouve dans les composés chimiques des pastilles de détergent qui réagissent lorsque la boule de papier d'aluminium entre en contact avec l'eau et la chaleur. De cette façon, il provoque une oxydation dans le panier, ce qui donne aux couverts un aspect neuf après avoir été lavés dans l'appareil.

Bien que cette astuce ne fonctionne pas toujours, il existe certaines situations où elle peut être particulièrement utile :

Protégez les ustensiles délicats : si vous avez des ustensiles de cuisine délicats, comme ceux en argent ou des couteaux tranchants, il est possible de les envelopper dans du papier aluminium avant de les mettre au lave-vaisselle. Cela garantira qu'ils peuvent être protégés contre d'éventuelles rayures ou dommages pendant le cycle de lavage lui-même.

Élimination des restes alimentaires collés : il est également utile de l'utiliser lorsque vous avez des casseroles ou des plats avec des aliments très collants ou brûlés. Dans ce cas, un morceau de papier d'aluminium peut être placé dans le fond du lave-vaisselle, de sorte qu'il agisse comme une barrière entre la surface de l'appareil et les restes de nourriture, aidant à les empêcher d'adhérer et permettant de nettoyer le lave-vaisselle de manière plus simple.

Économies d'énergie : en utilisant du papier d'aluminium dans le lave-vaisselle, vous pouvez aider à accélérer le processus de séchage de la vaisselle et des ustensiles. La raison en est que l'aluminium est un conducteur de chaleur efficace, de sorte que le papier aide à disperser la chaleur uniformément, ce qui fait que les objets à l'intérieur sèchent plus rapidement. En raccourcissant le cycle de séchage, des économies d'énergie seront réalisées.

Attention ! Voici les précautions à prendre :

Cependant, certaines précautions doivent être prises en compte lors de l'utilisation de papier d'aluminium au lave-vaisselle, parmi lesquelles les suivantes doivent être particulièrement soulignées :

Ne couvrez pas les paniers ou les blocs d'eau : Il est important de ne pas placer de papier d'aluminium sur les paniers inférieurs du lave-vaisselle ou de bloquer les trous d'eau, car cela peut affecter les performances de lavage ainsi que la bonne répartition de l'eau à l'intérieur de l'appareil.

N'utilisez pas beaucoup de papier d'aluminium : il n'est pas recommandé de couvrir complètement les ustensiles, la vaisselle ou les récipients avec ce papier d'aluminium, car cela pourrait obstruer le flux d'eau et de détergent, ce qui réduirait l'efficacité du lavage.

Découvrez le secret de cette astuce étonnante !

La feuille reste dans le panier à couverts, de cette façon, vous n'aurez pas à frotter votre argenterie pour la nettoyer. Par conséquent, l'explication a à voir avec la manière dont la bille d'aluminium vient interagir avec les produits chimiques présents dans les tablettes mêmes du détergent pour lave-vaisselle utilisé pour nettoyer la vaisselle.

La réaction qui se produit ressemble à un processus d'oxydation, qui présente de nombreuses similitudes avec l'astuce utilisée pour polir l'argent. Dans ce cas, cependant, une feuille d'aluminium est utilisée pour tapisser le récipient et l'argent terni est trempé dans de l'eau et de la lessive en poudre. Les produits chimiques existants dans le détergent interagissent ainsi avec le métal dans la feuille, un processus connu sous le nom d'échange d'ions, qui prend en charge l'oxydation de la ternissure et laisse les couverts comme neufs.

De cette manière, le papier aluminium peut devenir un allié parfait pour tirer le meilleur parti des performances du lave-vaisselle, un appareil qui de nos jours, compte tenu du rythme de vie actuel, est indispensable dans la grande majorité des foyers de notre pays.

