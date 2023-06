Le pouvoir de l’esprit : Comment chasser les pensées négatives selon les experts

On écrit pour remplir un vide, pour se venger de la réalité, des circonstances. Cette phrase, attribuée à l'écrivain Mario Vargas Llosa, montre que l'écriture n'est pas réservée aux romanciers, aux journalistes et aux autres artisans du verbe.

L'écriture s'est révélée être un outil efficace pour démêler et donner un sens à nos pensées et à nos sentiments. Que ce soit pour exprimer nos expériences, nos réflexions ou nos habitudes, écrire a un impact sur notre bien-être psychologique et physique.

Le journal ou l'écriture expressive consiste à exprimer ses pensées, ses expériences, ses réflexions ou ses habitudes à l'aide d'encre et de papier (ou d'un clavier). C'est l'un des moyens les plus populaires de se défouler, comme nous le faisions dans notre enfance et notre adolescence avec les journaux intimes. Mais c'est aussi une habitude qui peut être bénéfique pour la santé.

Les avantages psychologiques et physiologiques de l'écriture expressive

Les avantages psychologiques et physiologiques de l'écriture expressive sont bien fondés. Plus de 200 études démontrent l'effet positif de l'écriture sur la santé mentale. Le psychologue social de l'université du Texas à Austin, James A. Pennebaker, a étudié en 1986 l'impact de certains types d'écriture sur la santé mentale. Il a constaté que l'étiquetage des émotions et la reconnaissance des événements traumatisants ont un effet positif connu sur les personnes.

Pour parvenir à ces conclusions, il a demandé à 50 étudiants universitaires d'écrire sur leurs expériences et les a divisés en deux groupes. L'un a été invité à écrire sur des expériences quotidiennes et superficielles, l'autre sur des expériences douloureuses ou traumatisantes. Le second groupe a fait état d'une humeur plus positive et de moins de maladies. Cela indique que le fait de faire face à des expériences traumatisantes par le biais de l'écriture peut avoir un effet positif sur la santé physique.

Alors, sur quoi dois-je écrire ?

Écrire sur des moments pénibles peut avoir un effet indésirable sur certaines personnes. C'est pourquoi il est essentiel de trouver un sujet d'écriture. Et c'est une tâche qui se fait par l'écriture. Certains y consignent des aspects précis de leur vie quotidienne, tandis que d'autres la conçoivent comme un exercice spontané qui prend forme à travers l'écriture créative. Raquel Tomé López, psychologue généraliste de la santé, psychothérapeute et neuropsychologue au Centro Guia de Psicoterapia de Madrid, explique qu'il ne faut pas la considérer comme une panacée. Mais, reconnaît-elle, elle nous aide à prendre conscience et à révéler des pensées et des sentiments intimes sur des expériences douloureuses dont nous pouvons tirer un bénéfice positif pour notre santé.

Dans un article publié dans The Conversation, Christina Thatcher, professeur d'écriture créative à l'université métropolitaine de Cardiff, propose trois types d'écriture : expressive, réflexive et créative. Chacun a ses propres avantages, mais tous ont pour objectif le développement personnel.

Types de journal ou d'écriture expressive

Journal réflexif, Journal de ce qui va bien, Journal de la gratitude, Journal des lettres non envoyées, Journal d'un mot

Il existe d'autres méthodes de journalisme qui n'impliquent pas nécessairement l'écriture, comme le journal de collage ou le journal d'une photo par jour. Il s'agit de deux façons de consigner ses pensées, car, pour beaucoup, une image vaut mille mots.

Thérapie par l'écriture

L'écriture expressive a pris de l'ampleur ces dernières années en raison de l'importance croissante accordée à la prise en charge de soi, mais tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. Certaines personnes ressentent beaucoup de peur et d'anxiété lorsqu'elles doivent faire face à cette tâche et révéler un traumatisme du passé, explique la psychologue Raquel Tomé. C'est pourquoi il n'est peut-être pas le plus approprié pour ces personnes de se lancer dans la rédaction d'un journal ou dans l'écriture expressive. Mais si elles décident de le faire, dit la thérapeute, elles auront besoin d'un soutien adéquat, comme celui d'un psychothérapeute qui pourra leur fournir l'accompagnement thérapeutique approprié dans le processus d'aborder une telle tâche. C'est ce qu'on appelle la thérapie par l'écriture.

Cet exercice, pour les personnes bénéficiant d'un suivi psychologique, peut aider le professionnel à comprendre le problème du patient afin de lui proposer le meilleur traitement possible.

