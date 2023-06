Le secret enfin révélé: L’utilisation vraie (et très efficace) du troisième compartiment de votre lave-linge

En règle générale, le lave-linge est équipé de trois compartiments distincts dans son tiroir, chacun ayant une utilisation spécifique pour optimiser son fonctionnement. Le premier est destiné à accueillir le détergent qui nettoie nos vêtements, tandis que le second est exclusivement réservé à l'adoucissant, qui rend nos vêtements doux et dégage une odeur fraîche.

Cependant, il est assez courant que les utilisateurs se trompent de compartiment pour le détergent et l'adoucissant, ce qui réduit l'efficacité du nettoyage lors des lavages. De plus, le besoin de relaver les vêtements fait grimper la facture d'électricité.

L'inconnu du lave-linge: Le troisième compartiment

Une fois clarifiée l'utilité de ces deux compartiments, vous vous êtes probablement demandé à quoi sert le troisième. En effet, ce dernier reste un grand mystère pour la plupart des utilisateurs. Peu de personnes l'utilisent, simplement par méconnaissance de son utilité, alors qu'il pourrait rendre les programmes de votre lave-linge beaucoup plus efficaces.

Adieu les taches difficiles! Le troisième compartiment est en réalité destiné au détergent pré-lavage, c'est-à-dire qu'il est particulièrement utile pour les vêtements très sales ou tachés. Cette étape, effectuée avant le cycle principal de lavage, aide à affaiblir la saleté et les taches, ce qui facilite leur élimination.

Comment utiliser Le troisième compartiment ?

Pour l'utiliser, il suffit d'ajouter une certaine quantité de détergent ou de javel et de sélectionner le cycle de pré-lavage sur la machine à laver. Rappelez-vous que cette étape n'est pas toujours nécessaire. Le pré-lavage est crucial lorsque les vêtements sont très sales ou présentent des taches difficiles à éliminer, comme les vêtements de travail ou ceux portés au gymnase.

En utilisant ce troisième compartiment, les taches les plus coriaces disparaissent plus rapidement, ce qui en fait un outil indispensable pour que vos vêtements soient plus propres. Ainsi, vous obtiendrez de meilleurs résultats lors du lavage de vos vêtements.

