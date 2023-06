Le secret infaillible pour éviter que les lingettes humides ne collent à l’emballage

Une astuce simple pour éviter que les lingettes humides ne se collent

Même si un problème est mineur, cela ne veut pas dire qu'il ne vaut pas la peine d'être résolu. En l'occurrence, lorsque nous sortons une lingette humide du paquet, elle colle et deux lingettes, voire plus, sortent du paquet. Ce problème est particulièrement gênant pour les parents qui doivent changer leur bébé au milieu de la nuit. Il existe cependant une astuce pour éviter cet effet indésirable.

Pour ce faire, il suffit d'une attache pour cheveux ou d'un élastique suffisamment grand pour s'adapter à l'épaisseur du paquet de lingettes, mais suffisamment petit pour être bien ajusté.

Comment choisir les meilleures lingettes

Des lingettes pour bébés devenues une nécessité

Autrefois, les familles utilisaient des bouts de tissu ou des lingettes achetées dans le commerce, qu'elles lavaient et réutilisaient. C'est dans les années 1950 que les lingettes jetables sont devenues disponibles dans le commerce, mais c'est dans les années 1980 que la première marque spécifique aux bébés a été lancée.

Aujourd'hui, il existe des dizaines de marques et de types de lingettes : parfumées ou non, naturelles, à couvercle rabattable, hypoallergéniques, etc. Les lingettes humides jetables sont devenues une véritable nécessité pour les parents, tant pour changer les couches que pour se nettoyer les mains et le visage.

Quels critères prendre en compte lors du choix des lingettes

Pour choisir les meilleures lingettes, il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Le premier est le prix. En moyenne, selon Eco Pea Co.En moyenne, les parents utilisent 1 110 lingettes par mois au cours de la première année de vie de leur bébé. Pour calculer une estimation du coût mensuel, nous multiplions le prix d'un paquet de lingettes par 15.

Une autre question à prendre en compte est celle des ingrédients. Dans le cas des lingettes pour bébés, ils indiquent dès le Organisation des consommateurs et des usagers (OCU)Les ingrédients limonène, linalol, citronellol ou eugénol doivent être évités, car ce sont des “parfums ou fragrances inutiles à fort potentiel allergène”.

Optez pour des lingettes biodégradables

Enfin, un autre aspect important à prendre en compte est l'impact environnemental des lingettes humides. L'idéal est donc de n'acheter que des lingettes biodégradables, c'est-à-dire capables de se décomposer avant leurs homologues.

D'autre part, au fur et à mesure que les lingettes s'épuisent, il est très probable que nous devrons donner une double torsion à l'élastique pour le maintenir suffisamment serré afin qu'il puisse remplir sa fonction et empêcher les lingettes de coller.

