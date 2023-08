Le ‘Sleep Divorce’ : une nouvelle tendance qui révolutionne les relations et booste la vie sexuelle

Si vous êtes amoureux, dormir dans un lit différent de celui de votre partenaire semble sûrement fou ou une idée folle.

En fait, dormir “séparé” de votre petit ami est associé à l'idée que quelque chose ne va pas dans la relation. Cela commence à changer et de plus en plus de couples décident de dormir dans des lits séparés.

La montée du divorce du sommeil

C'est ce qu'on appelle le divorce du sommeil (divorce de la chambre), et selon différentes études et spécialistes, c'est une approche qui se produit plus fréquemment chez les couples qui veulent mieux dormir. Passer la nuit ensemble est une pratique presque automatique, mais décider de dormir dans des lits différents a plus d'avantages que vous ne le pensez pour votre relation.

Selon une étude du Better Sleep Council des États-Unis, dormir à part résout les problèmes de sommeil. Le rapport a révélé que 63 % des couples ne dorment pas ensemble la majeure partie de la nuit.

26% des personnes interrogées ont déclaré dormir mieux seules et 9% ont admis dormir dans des chambres séparées. Selon la même enquête, près de 2 Américains sur 10 ont déclaré que la maison idéale est celle avec deux chambres principales séparées.

L'origine du fait de dormir dans le même lit repose sur le devoir conjugal de partager le lit dans le but d'un rapport sexuel pour la procréation. En raison de cette idée, au fil des ans, la croyance selon laquelle les gens qui s'aiment dorment ensemble s'est installée culturellement, une idée qui, nécessairement, ne devrait pas l'être.

Les besoins et les habitudes de sommeil ne doivent pas nécessairement être les mêmes que ceux de votre partenaire. Au coucher, nous pouvons avoir des routines très différentes qui affectent finalement la qualité du sommeil. Dormir mal et ne pas se reposer produit des effets nocifs que nous portons pendant le reste de la journée, tels que somnolence, problèmes de concentration, irritabilité et changements d'humeur.

Avec le couple nous partageons le quotidien. Si l'un des deux ne dort pas ou ne se repose pas bien, comment va-t-il traiter son partenaire, comment va-t-il pouvoir faire preuve d'empathie ? Si nous sommes irritables, ce ne sera pas bon du tout. En fin de compte, avoir la possibilité de dormir séparément, c'est pouvoir se sentir libre et respecté au sein de la relation.

Avantages de dormir dans des lits séparés

Il améliore la qualité du sommeil

Dans une étude développée par l'Université de Nuremberg, il est indiqué comment les problèmes de sommeil de l'un des membres du couple peuvent également devenir ceux de l'autre partie.

Par exemple, le ronflement de l'un peut être particulièrement gênant et réduire la qualité du repos de l'autre. Cette même étude a également révélé que si un partenaire a du mal à dormir, avec le temps, l'autre aussi.

Le repos est plus grand, dormant seul qu'accompagné. Cela n'affecte pas le moment où l'autre personne se tourne ou bouge, ou si l'un est plus chaud que l'autre. Si vous avez également peur de perdre votre sécurité et votre intimité en tant que couple en dormant séparément, une option consiste à garder les deux lits dans la même pièce.

Si le repos est plus grand, notre humeur s'améliorera également, et cela facilitera la cohabitation. Il y aura moins de disputes, nous saurons mieux résoudre les conflits et nous serons beaucoup plus empathiques et affectueux avec notre partenaire.

Améliore le désir sexuel

Nous associons les relations sexuelles au lit, il semble donc que si nous ne dormons pas ensemble, la vie sexuelle du couple en sera affectée. Selon une étude réalisée au Royaume-Uni, 38% des couples britanniques qui ont pris la décision d'aller dans leur propre lit après l'avoir partagé, ont déclaré que leurs relations sexuelles s'étaient améliorées.

Au final, en dormant dans des lits séparés et en brisant la “routine” de dormir ensemble, ce sentiment de manquer à l'autre surgit et, par conséquent, augmente le désir sexuel et améliore les relations du couple.

Le plus important, si vous décidez finalement de procéder au divorce par sommeil avec votre partenaire, c'est que les deux parties soient d'accord et qu'aucune d'elles ne le ressente comme une trahison.

