Le syndrome de Rebecca : quand la jalousie envers l’ex de son partenaire devient une obsession

Parfois, nous trouvons des personnes qui entretiennent de bonnes relations avec leurs anciens partenaires, ce qui est souvent surprenant, car il est courant que lorsque deux personnes cessent d'être ensemble, elles ne veulent rien savoir l'une de l'autre ou, dans le meilleur des cas, elles maintiennent un traitement cordial.

De plus, dans certains cas, on retrouve ce qu'on appelle le “syndrome de Rebecca“, qui consiste à se sentir jaloux de l'ex de son partenaire, syndrome inspiré d'un film d'Alfred Hitchcock intitulé “Rebecca“, dans lequel une femme, récemment mariée à un veuf, se confronte aux souvenirs et au fantôme de son ex-épouse.

Est-il normal d'être jaloux lorsque votre partenaire parle de son ex ?

Il est courant de se demander s'il est normal d'éprouver de la jalousie lorsque votre partenaire parle de son ex, et les experts en estime de soi et en relations s'accordent pour dire qu'il s'agit d'un sujet pour lequel ils reçoivent un grand nombre de requêtes.

En ce sens, il est assuré que la jalousie est une réponse émotionnelle à la peur de perdre quelque chose, et il est courant qu'elle apparaisse lorsqu'elle ne se sent pas en sécurité. Pour cette raison, c'est un signal d'alarme qui nous avertit de l'existence d'un danger supposé.

Si cette jalousie apparaît dans le couple, cela signifie que nous ressentons une certaine peur qu'une autre personne puisse apporter des choses que nous ne pouvons pas ou ne lui donnons pas et, par conséquent, nous pouvons perdre l'attention de notre partenaire, sa fidélité et même la perdre complètement.

Cependant, lorsque nous ressentons de la jalousie envers l'ex-partenaire qui est à nos côtés, c'est parce que, d'une certaine manière, dans nos pensées, le fait que nous puissions penser que la relation qu'il a eue avec cette autre personne dans le passé pourrait devenir meilleure que celle qu'il entretient actuellement avec nous est présent. C'est ce qu'on appelle la jalousie rétroactive, et c'est une jalousie ressentie par les relations antérieures de notre partenaire, qui se produisent plus fréquemment qu'on ne le pense au premier abord.

Si c'est le type de jalousie que nous ressentons et, de plus, notre partenaire et son ex sont amis, nous pouvons nous retrouver à ressentir une grande menace dans notre vie quotidienne, pensant que l'amitié qu'ils entretiennent désormais pourrait conduire à une rupture dans notre relation, voire conduire ces peurs à devenir une source de discussions qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient faire exploser la relation.

Faut-il avouer la jalousie ?

En présence de ce type de jalousie, ou de toute autre, la question de savoir s'ils doivent avouer à l'autre personne qu'ils ont peut se poser. En ce sens, il est toujours recommandé de partager nos sentiments avec la personne qui est notre partenaire, mais toujours sans blâmer qui que ce soit et simplement en lui faisant savoir ce que nous ressentons, car partager nos insécurités en tant que couple est essentiel, tout comme nous devons comprendre le fait que deux personnes entretiennent une relation amicale, malgré le fait qu'elles aient été en couple dans le passé.

Dans les cas où la jalousie devient un problème pour vous et pour le bien-être du couple, il n'y a pas d'autre choix que de régler le problème. Si vous avez des scrupules à l'avouer à votre partenaire, vous pouvez en parler au préalable avec un ami, car parfois le simple fait de partager vos sentiments et vos sensations avec les autres peut amener à de nouvelles conclusions. De cette façon, vous pouvez faire une introspection de vous-même, en analysant les relations passées, les émotions, les pensées, etc., car, souvent, lorsque nous allons au plus profond de nous-mêmes, nous trouvons les réponses que nous cherchons.

Dans tous les cas, lorsque vous allez avouer de la jalousie à l'autre personne, vous devez éviter d'avoir pour objectif de faire en sorte que votre partenaire se sente agressé ou mal. Ce ne serait pas la façon la plus saine de gérer la situation, car vous blâmeriez directement l'autre personne sans vraiment être coupable de ce qui s'est passé. Face à ce problème, comme à toute autre circonstance qui nous inquiète ou génère un certain type d'inconfort, il faudra se concentrer sur l'existence d'une communication adéquate, dans la recherche de solutions.

Pour y parvenir, il faudra utiliser un ton approprié, car votre partenaire doit comprendre dès le premier instant que la conversation, malgré le fait qu'elle traite d'un sujet sensible, se déroulera sur un ton apaisé, et non dans le but de lui reprocher quelque chose qu'il fait et que vous pensez être mal. Le but est de parler et que vous arriviez tous les deux à une conclusion qui vous permette de continuer heureusement votre relation.

