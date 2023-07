Le top 5 des plantes d’intérieur résistantes à l’humidité

Comme le savent la plupart des parents de plantes chevronnés et amateurs, toutes les plantes d'intérieur ne conviennent pas à toutes les maisons.

Avant de choisir une plante, vous voudrez tenir compte de l'exposition de votre espace à la lumière du soleil, ainsi que de votre capacité à en prendre soin (oui, certaines plantes sont plus capricieuses que d'autres et ne devraient être achetées que par des gardiens plus expérimentés). Un facteur que vous pourriez ne pas prendre en compte, cependant, est le niveau d'humidité de votre maison et si vous avez trouvé ou non une plante d'intérieur tolérante à l'humidité.

Si vous êtes dans une zone très sèche, une plante habituée à pousser dans la forêt tropicale va probablement se ratatiner et mourir. Cependant, si le climat de votre salon imite celui d'un hammam, une plante qui aime l'humidité prospérera probablement. Ici, des experts en plantes et en jardinage décrivent les meilleures plantes d'intérieur à acheter si vous vivez dans un environnement humide. Bien que votre espace puisse parfois vous sembler étouffant, ces plantes se sentiront comme chez elles avec l'humidité supplémentaire.

Les lys de paix

Les lys de la paix sont des plantes à fleurs originaires des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud. Elles se sentent donc comme chez elles dans les espaces humides. “Les lys de paix aiment l'humidité parce que leurs stomates, les minuscules ouvertures à la surface des feuilles, sont plus ouvertes dans des conditions humides, ce qui permet un meilleur échange de gaz et leur permet de photosynthétiser plus efficacement, conduisant à une croissance plus saine et plus rapide”, explique Tony O'Neill, expert en jardinage, éducateur et fondateur de Simplifiez le jardinage.

Pour prendre soin de votre lys de la paix, plantez-le dans un terreau bien drainé à la lumière indirecte du soleil. Essuyez ses feuilles avec un chiffon humide pour éviter l'accumulation de poussière, ce qui peut ralentir la photosynthèse. “Un point à noter est que même s'ils aiment les environnements humides, ils n'ont pas besoin d'arrosages fréquents”, explique O'Neill. “Vous ne devriez les arroser que lorsque le centimètre supérieur du sol est sec au toucher.” Ils absorbent également facilement l'eau, ce qui peut également aider à réduire l'humidité dans votre maison, une victoire pour vous et le lys !

Les fougères de Boston

Les fougères de Boston sont originaires des tropiques, ce qui explique leur amour pour l'humidité. “Cela peut être un excellent choix pour les pièces humides ou si vous vivez dans un climat naturellement humide”, déclare Stephen Sullivan, expert en plantes et rédacteur en chef de Plante indigène. “Ils se sont adaptés pour absorber l'humidité de l'air et prospérer dans des environnements où l'humidité varie de 50% à 80%.”

Gardez-les à la lumière directe du soleil et arrosez-les suffisamment pour que le sol reste constamment humide. En hiver, vous voudrez peut-être vaporiser votre fougère avec un vaporisateur quelques fois par semaine pour la garder heureuse.

Les feuilles persistantes chinoises

Une autre plante originaire des tropiques, le feuillage persistant chinois pousse des feuilles coriaces dans des tons de vert, d'argent et de rouge. “Cela ajoute non seulement de la beauté à votre maison, mais aide également à purifier l'air”, déclare Andrew Laurier, expert en jardinage et rédacteur en chef de Être vert.

La plante peut prospérer dans des zones à faible luminosité naturelle et ne nécessite pas un calendrier d'arrosage rigoureux. Laurier suggère de laisser sécher le premier centimètre de sol avant d'en ajouter davantage. La plante est sensible aux courants d'air froids, alors surveillez où vous la placez pendant l'hiver (et éloignez-la de la climatisation).

Les philodendrons

Les philodendrons sont l'une des plantes les plus populaires nécessitant peu d'entretien, alors optez définitivement pour cet amoureux de l'humidité si vous débutez dans la parentalité végétale. “Ils viennent dans différentes formes et tailles, ce qui les rend polyvalents pour différents espaces intérieurs”, explique Laurier. De plus, ils peuvent s'adapter à de nombreuses situations d'éclairage, mais ne les placez pas en plein soleil, ce qui peut brûler leurs feuilles.

Arrosez votre philodendron lorsque le sol devient sec – vous ne voulez pas trop arroser ces types, car cela peut causer la pourriture des racines.

Les orchidées

La dernière plante résistante à l'humidité produit également des fleurs. “Les orchidées sont des plantes exquises et élégantes, connues pour leurs vibrations tropicales, qui prospèrent dans les environnements humides”, explique Jane Hart, experte en fleurs chez FloreQueen. “Des niveaux d'humidité élevés aident ces plantes à absorber l'humidité à travers leurs racines aériennes et à maintenir leur feuillage luxuriant.”

Placez-les à la lumière indirecte pour imiter l'effet de canopée des grands arbres de la forêt tropicale et arrosez-les abondamment dans un terreau pour orchidées bien drainé.

Si vous vivez dans un environnement humide, vous avez de la chance car ces plantes prospéreront dans votre maison. Alors, ajoutez un peu de verdure à votre espace avec ces plantes d'intérieur tolérantes à l'humidité.

