Le truc définitif pour éliminer les taches d’humidité sur les plafonds

Les taches d'humidité sur les murs ne doivent pas être négligées. Au départ, la première chose que nous remarquons est un problème esthétique, qui donne une mauvaise image à une pièce. Mais nous ne devons pas nous arrêter là, car avec le temps, de la moisissure se forme, ce qui est néfaste pour la santé.

Une recherche de la cause de l'humidité

Les taches n'apparaissent pas sans raison. Elles ont une origine, donc notre premier objectif doit être de trouver les causes. En général, elles sont généralement causées par une fuite d'eau imperceptible pour nous ou une détérioration de l'isolation de la maison.

Dans tous les cas, il est conseillé de faire appel à des experts pour trouver l'origine et pouvoir la traiter de la manière la plus appropriée. Une fois que le problème est résolu, il est temps de se débarrasser de la tache qui a envahi le mur.

Protégez-vous pour traiter l'humidité

À première vue, il n'y a rien de préoccupant dans les taches d'humidité qui pourrait nuire à notre santé. Cependant, des spores s'accumulent généralement dans l'humidité et sont préjudiciables pour le système respiratoire. Même si la moisissure n'est pas visible, des particules nocives sont présentes dans l'humidité et nous obligent à prendre des précautions.

Si vous prévoyez de traiter ce type de taches, il est nécessaire de vous équiper du matériel adéquat, comme un masque et des lunettes de protection. N'oubliez pas de garder la fenêtre ouverte en permanence pour assurer une bonne ventilation.

Un truc pour éliminer les taches d'humidité

Lorsque les taches apparaissent sur un mur blanc, vous avez la possibilité de les enlever grâce à de l'eau de Javel. Pour cela, il est nécessaire de faire une solution dans un seau, avec une partie d'eau de Javel pour trois parties d'eau. Ensuite, nous trempions une éponge dans cette solution, nous l'essorons et nous la passons sur la tache.

Il faut faire cette opération avec précaution pour éviter les éclaboussures. Il n'est pas nécessaire d'imbiber le mur, il suffit d'appliquer un peu du mélange sur la surface affectée. Nous laisserons sécher avant de continuer.

Lorsqu'il s'agit d'une tache récente, qui date de peu de temps, il est généralement suffisant d'appliquer une seule fois de l'eau de Javel pour l'éliminer. Mais si la tache est ancienne et contient de la moisissure, il est normal que cela nous demande beaucoup plus d'efforts pour la supprimer. Dans ce cas, si, après la première application, elle ne disparaît pas, nous laisserons la pièce bien aérée pendant un certain temps, puis nous réutiliserons le mélange.

Si vous n'êtes pas convaincu par l'utilisation de l'eau de Javel sur le mur, il existe un autre truc maison contre les taches d'humidité. L'utilisation de l'ammoniac est une bonne option, mais ces deux produits peuvent altérer la couleur. Si vous souhaitez réduire cet effet, vous avez toujours la possibilité d'utiliser du vinaigre.

Il suffit de mélanger du vinaigre blanc ou de nettoyage avec de l'eau. Avec un pulvérisateur, nous appliquons la combinaison sur la partie à traiter et laissons agir pendant trente minutes. Ensuite, nous le retirons avec un chiffon humide. Il s'agit d'une méthode très intéressante pour les taches récentes ou peu prononcées.

Si nous ne sommes pas partisans de l'utilisation de produits liquides, nous avons toujours l'option de la gomme magique. Il s'agit d'une éponge blanche composée de mousse de mélamine qui a la capacité de venir à bout des résidus qui peuvent s'accumuler sur le mur par frottement abrasif.

Pour l'utiliser, il suffit d'humidifier l'éponge avec de l'eau et de l'essorer. Ensuite, il est temps de frotter délicatement la surface endommagée. Si nécessaire, rincer l'éponge et frotter à nouveau. Il s'agit d'un produit assez efficace pour éliminer les résidus du mur.

Taches sur les carreaux

En général, les taches d'humidité ont tendance à être plus présentes sur les murs, mais leur apparition sur les carreaux ne doit pas être exclue. Pour lutter contre ce problème, vous pouvez utiliser les méthodes mentionnées précédemment, que ce soit avec de l'eau de Javel ou du vinaigre. Il sera probablement plus facile de s'en débarrasser, mais le nettoyage des joints demandera un peu plus d'efforts.

Si les joints ont une apparence noire à cause de l'humidité, il est préférable de recourir à l'une des mélanges mentionnés précédemment et de vous aider avec une brosse à dents pour bien frotter une surface aussi réduite.

Une fois que les taches auront disparu et que le mur sera sec, il faudra terminer le processus en repeignant la pièce. Si vous souhaitez éviter d'éventuels problèmes à l'avenir, n'hésitez pas à appliquer une couche de peinture antimicrobienne.

