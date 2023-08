L’erreur fréquente qui peut mettre en danger votre pizza faite maison

Alerte sécurité alimentaire : l'erreur courante qui met notre santé en danger lorsque nous cuisinons une pizza

Qui n'aime pas acheter une pizza au supermarché et penser à quel point il va bien dîner sur le chemin du retour. Le processus simple à suivre lors de la cuisson d'une pizza, ajouté au prix bon marché et à l'incroyable expérience, fait de ce plat préparé l'un des favoris des Espagnols. Pour les réaliser il faut préchauffer le four, le sortir de l'emballage, le mettre au feu, attendre environ 8 minutes et… le remettre sur son plateau ? Erreur.

Selon un célèbre tiktokeur, cette dernière étape peut être très dangereuse et mettre notre santé en danger. Il n'est pas recommandé de réutiliser le plateau en plastique dans lequel la pizza est livrée et c'est l'une des erreurs les plus courantes lors de la préparation de ce plat. Idéalement, sortez-le et déposez-le sur une assiette ou un plateau.

L'explication est donnée par Mario Sánchez, technologue alimentaire et diffuseur de nutrition alimentaire, qui possède une chaîne TikTok appelée @lodelcomer, où il a parlé de la mauvaise habitude de placer la pizza dans ce récipient dès qu'elle sort du four. la publication explique que c'est “l'une des erreurs de sécurité alimentaire les plus courantes que nous commettons lorsque nous sortons avec des collègues ou lors de fêtes quotidiennes”.

Plus tard, le vulgarisateur affirme que “mettre la pizza sur sa base en plastique est une grave erreur, car nous provoquons là ce plastique qui n'est pas préparé à résister à la chaleur résiduelle de la pizza”. Et cela confirme que cela peut présenter de graves risques pour notre santé, car “le plastique fond, et à ce moment-là, nous provoquons le transfert de particules potentiellement dangereuses dans les aliments que nous allons consommer”.

La vidéo cumule déjà près de 200 000 vues et 7 000 likes, en plus d'un grand nombre de commentaires. Certains utilisateurs ont voulu entrer dans le jeu et ont dit des choses comme celles-ci : « 30 ans à le faire et nous y sommes toujours » ; “Je mange de la pizza et j'en mange avant, je ne vois pas le problème” ; “Je l'ai aussi mis au micro-ondes, des protéines pures.”

En conclusion, il est essentiel de prendre en compte cette recommandation importante lors de la préparation de nos pizzas préférées pour éviter les risques pour notre santé. Il est préférable de déposer la pizza sur une assiette ou un plateau au lieu de la remettre sur le plateau en plastique fourni avec l'emballage.

