Les 5 couleurs de vernis à ongles pour briller lors d’un rendez-vous romantique

Il y a tellement de détails à prendre en compte concernant votre apparence avant un rendez-vous.

Vous voulez vous assurer que votre tenue, votre parfum et vos cheveux se combinent pour raconter l'histoire la plus authentique sur vous et votre personnalité. Vos ongles contribuent également à cette image – et quiconque est assis en face de vous le remarquera probablement si vous choisissez quelque chose d'excentrique et unique ou de classique et subtil. Pour vous aider à choisir, nous avons demandé à des experts en relations les meilleures couleurs de vernis à ongles à porter lors d'un rendez-vous. De brillant et audacieux à doux et féminin, vous êtes sûr de trouver votre match parfait.

1. Rose : un classique intemporel

Le vernis à ongles rose ne se démode jamais. Nicole Moore, experte en relations et coach chez L'Amour Fonctionnel, considère que c'est un choix incontournable pour les dates. “C'est le mélange parfait de classique, mignon et sexy, et c'est un choix sûr sans être trop ennuyeux”, dit-elle. “Une couleur rose moyen est romantique sans être ouvertement sexuelle et est idéale pour ceux qui veulent transmettre : je me soucie de mon apparence, et je suis mignonne et amusante, mais je cherche aussi quelque chose de plus sérieux.” Au fil du temps, la couleur en est venue à représenter la féminité, la douceur, la romance et la chaleur. En le laquant sur vos ongles, vous montrerez que ces qualités sont importantes pour vous. Pour une teinte parfaite, Moore suggère la couleur SE d'Olive et June.

2. Rouge : la couleur de la passion

Quand vous pensez à une romance enflammée, vous voyez probablement la couleur rouge. Eh bien, utilisez ces associations à votre avantage en arborant la teinte sur vos ongles pour un rendez-vous. “De nombreuses études de recherche ont découvert que lorsque les femmes portent la couleur rouge, cela renforce inconsciemment l'attirance d'un homme pour elle”, explique Sarah Melancon, PhD, sexologue certifiée et chercheuse principale pour le Centre Interactif sur la Santé des Femmes. “Une étude a même trouvé que les annonces personnelles des femmes recevaient plus de contacts lorsqu'elles portaient la couleur rouge sur leur photo : près de 21 % des hommes ont exprimé leur intérêt à contacter une femme qui portait du rouge, contre près de 15 % pour le noir et 16 % pour le bleu.”

Dans une vidéo virale, l'utilisateur de TikTok @GirlBossTown a expliqué sa théorie expliquant pourquoi les ongles rouges sont attrayants. “Dans les années 90, quand nous grandissions, les femmes avaient beaucoup les ongles rouges, surtout comme nos mamans”, dit-elle. “Et je pense bizarrement que les hommes sont attirés par les ongles rouges parce que cela leur rappelle leurs mères quand ils grandissaient en prenant soin d'eux.” Les commentateurs de la vidéo ont noté qu'ils recevaient souvent plus d'offres de rendez-vous lorsqu'ils portaient des ongles rouges.

3. Bordeaux : l'intrigue et le mystère

Une seconde couleur proche du rouge est le bordeaux. “Cela joue sur l'énergie rouge qui est amusante et sexy, mais cela dénote également de la profondeur”, explique Moore. “Porter du bordeaux sur vos ongles est un excellent moyen de faire savoir aux gens que vous êtes plus qu'il n'y paraît. C'est une couleur qui dénote l'intrigue et le mystère et qui est idéale pour les introvertis ou ceux qui mettent du temps à s'ouvrir aux gens.” C'est aussi un choix magnifique pour l'automne et l'hiver lorsqu'un rouge coquelicot peut sembler trop brillant. Moore suggère le Ombre Obsédé d'Olive et June.

4. Nue : la sobriété élégante

Il n'y a pas plus classique que le nue. “Une couleur naturelle blush, nude ou mauve, qui donne aux ongles une apparence soignée sans être ostentatoire, convient bien aux femmes qui ont une approche beauté plus minimaliste ou qui aiment paraître plus féminines que sexy”, déclare Melancon. Ces clous sont assez faciles à entretenir. Vous pouvez glisser une couche de vernis transparent sur un ongle bien limé et propre ou visiter le salon pour une couleur fraîche toutes les deux semaines. Cette manucure montre qu'il est important pour vous de présenter un look raffiné et discret.

5. Blanc : se démarquer avec élégance

Vous voulez quelque chose de neutre qui se démarque encore ? Choisissez un blanc éclatant pour votre prochain rendez-vous. “Cette couleur est parfaite si vous voulez vous démarquer comme unique et ne pas avoir peur de capter l'attention”, déclare Moore. “Le blanc apparaît sur la couleur de peau de tout le monde et vous permettra de vous démarquer, mais il reste assez classique et naturel pour que vous ayez l'air cool, pas fou.” Si vous êtes dans une relation, cependant, prenez note. TikTok a décidé que le blanc est une couleur pour les célibataires. Selon une théorie populaire sur TikTok, les ongles blancs communiquent votre statut relationnel aux hommes qui vous entourent. Le porteur d'ongles blancs n'est engagé envers personne et est prêt à être approché par des partenaires potentiels.

Il est important de noter que vous devez prendre le “symbolisme” de chaque couleur d'ongle avec un grain de sel. Avant votre prochain rendez-vous, peignez vos ongles avec la couleur qui vous donne le plus confiance en vous. En faisant cela, vous aurez la meilleure date possible.

