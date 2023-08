Les 5 erreurs courantes à éviter lorsque vous portez du blanc

Le blanc est une couleur incontournable pour beaucoup, surtout en été. Portez-la sous la forme d'une robe d'été en lin ou d'une chemise boutonnée d'un blanc immaculé, et vous aurez l'air instantanément polie et prête pour une journée au soleil.

Mais comme chacun le sait, le blanc a ses inconvénients. D'une part, il se tache facilement. Ainsi, bien que vous ayez la tenue la plus chic lors de votre barbecue dans le jardin, vous pourriez également être nerveux à l'idée de vous approcher trop près de la station de ketchup. Ensuite, il y a le fait qu'il peut être difficile de l'associer à des sous-vêtements – et personne ne veut faire la publicité de ses sous-vêtements au monde ! Ces problèmes ne sont que la pointe de l'iceberg. Ici, les stylistes personnels partagent les plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils portent du blanc et les choses simples que vous pouvez faire pour les éviter.

“Est-ce que ma robe est transparente ?” C'est une question fréquemment posée dans les cabines d'essayage partout. Cependant, vous seriez surpris du nombre de pièces transparentes qui sortent du magasin dans des sacs à provisions. “Sortez du vestiaire lorsque vous essayez des vêtements et demandez à quelqu'un de vérifier à la lumière du jour”, conseille Michelle Barrett, styliste et fondatrice de Styliste de garde-robe capsule. “Les lumières d'un vestiaire sont faites pour vous flatter, alors regardez toujours sous un éclairage différent.” Si vous mettez votre main sous le tissu et que vous pouvez voir le contour à travers, il se peut qu'il soit du côté transparent. Vous devriez également vérifier que les poches ne transparaissent pas à travers l'article, ce qui peut déprécier l'apparence. “Choisissez toujours la qualité plutôt que la quantité dans ce domaine”, déclare Barrett. Une paire de pantalons en lin bien faits bat trois paires transparentes n'importe quel jour.

Cela peut sembler une bonne idée d'associer un t-shirt blanc à un soutien-gorge blanc, mais les stylistes disent que c'est l'une des plus grosses erreurs que vous puissiez faire. La raison en est que le soutien-gorge blanc créera un contraste avec votre peau, qui se verra à travers le vêtement. “Pour les sous-vêtements, portez du nude uniquement – jamais du blanc – pour vous assurer que vos inavouables ne seront pas mentionnés”, explique Elizabeth Kosich, styliste d'image certifiée et fondatrice de Elizabeth Kosich Stylisme. En prime, le soutien-gorge fonctionnera probablement avec toutes les autres couleurs de vêtements que vous avez aussi.

Il n'y a pas qu'une seule couleur de blanc, la teinte existe sur un spectre. Ainsi, comme pour toute couleur, vous voudrez trouver la meilleure teinte pour vous. “Bien que le blanc optique semble être une teinte de choix, il convient en fait à très peu de gens”, déclare Kosich. “Au lieu de cela, essayez le blanc doux pour la teinte la plus flatteuse – il est moins contrasté, moins dur et s'harmonise avec le blanc de nos yeux.” Vous pouvez également analyser vos sous-tons pour trouver votre blanc parfait, explique Barrett. “Si vous avez la peau froide, portez un blanc plus bleu, et si vous avez la peau chaude, choisissez un blanc plus proche de l'ivoire”, dit-elle. Un bon moyen de déterminer votre sous-ton est de regarder l'intérieur de votre poignet : si vos veines sont bleues, vous êtes probablement cool ; s'ils sont verts, vous avez probablement chaud. “Si vous n'êtes pas sûr, rassemblez différents articles blancs dans le magasin ou à la maison, et vous verrez la différence”, déclare Barrett.

Le blanc est une couleur simple. Et bien que ce soit formidable pour de nombreuses raisons, Kosich note que cela peut aussi fausser le blabla si vous ne le stylisez pas correctement. “Considérez vos vêtements blancs d'été comme une toile vierge pour des accessoires qui ajoutent de la couleur, du style et du plaisir”, dit-elle. “Pensez aux métaux dans des bijoux, des sandales ou un sac fourre-tout, ou pensez à des ballerines, une ceinture ou un sac à bandoulière dans une touche de couleur, d'imprimé ou de motif.”

Les taches blanches se tachent facilement, que vous renversiez des boissons dessus ou que vous transpiriez simplement. Cela signifie que les pièces que vous portez fréquemment, comme les débardeurs, les t-shirts et votre robe blanche préférée, auront probablement une courte durée de vie. “Après cela, ils commencent à avoir l'air fatigués, souillés et décolorés”, explique Kosich. Elle dit que vous devrez peut-être même les remplacer chaque été. Cependant, vous pouvez le voir comme un investissement : “Quand vous rafraîchissez la rotation, vous rafraîchissez votre look, ce qui en vaut la peine !”

