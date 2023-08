Les 5 meilleures plantes d’intérieur pour les jardinières suspendues

Les plantes d'intérieur sont un excellent moyen d'égayer une pièce et d'améliorer votre humeur. Cependant, vous pourriez vous retrouver à court d'espace pour les mettre toutes ! Si cela vous semble familier, vous voudrez peut-être envisager d'utiliser des suspensions pour vos plantes.

Les plantes suspendues sont idéales pour attirer le regard vers le haut, donnant ainsi l'impression que votre pièce est plus grande, tout en permettant de décorer les espaces difficiles d'accès, explique Alick Burnett, directeur général de Blooming Artificial. Mais quelles plantes d'intérieur conviennent le mieux aux suspensions ? Lisez la suite pour découvrir les recommandations des experts en matière de plantes et leurs conseils d'entretien.

1. Pothos

Le pothos est une plante polyvalente et presque n'importe quelle variété convient à une jardinière suspendue. “C'est une plante qui se développe naturellement en cascade, et la plupart des variétés poussent rapidement si vous les placez au bon endroit”, explique Erinn Witz, experte en jardinage et co-fondatrice de Seeds and Spades. Witz recommande particulièrement le pothos marble queen. “C'est un équilibre parfait entre plusieurs caractéristiques : un feuillage intéressant avec des marbrures, un entretien extrêmement facile et une croissance rapide.” Alex Kantor, propriétaire de la pépinière Perfect Plants, préfère quant à lui les magnifiques feuilles du pothos doré. “C'est une plante grimpante qui développe des feuilles en forme de cœur d'un vert foncé avec des marques dorées. C'est également un excellent purificateur d'air.

2. Chaîne de perles

Cette plante d'intérieur est complètement unique. “C'est une plante grasse qui possède de longues tiges et des feuilles en forme de perles, ce qui lui donne l'apparence d'une chaîne de perles”, explique Gene Caballero, co-fondateur de GreenPal. “Elle aime pendre, créant ainsi une belle cascade de verdure”, ajoute Burnett. Elle supporte bien la lumière vive et nécessite un sol bien drainé pour éviter la pourriture des racines. Victoria Kuchinskaya, physiologiste végétal résidente pour l'application Plantum, explique que les petites fleurs blanches peuvent embaumer votre pièce d'une odeur semblable à celle de la cannelle, notamment à la fin du printemps. Elle met toutefois en garde contre la chaîne de perles si vous avez des animaux de compagnie ou des enfants, car la sève est connue pour être toxique.

3. Plante araignée

Lorsque vous choisissez une plante pour une jardinière suspendue, il est important de rechercher une plante légère, afin qu'elle ne soit pas trop sollicitée après l'arrosage, explique Kuchinskaya à Best Life. La plante araignée est idéale car son feuillage se développe vers l'extérieur et vers le bas, répartissant ainsi le poids de manière plus uniforme. Elle possède de belles feuilles longues pouvant atteindre 45 cm et elle fait également partie de la liste bien connue des plantes dépolluantes de la NASA, selon Kantor. “Les plantes araignées sont connues pour leur résilience et leur faculté à s'adapter à différentes conditions de lumière, ce qui les rend adaptées à différents environnements intérieurs”, ajoute Caballero.

4. Monstera Adansonii

Vous avez peut-être entendu parler de la plante Monstera adansonii appelée aussi “plante fromage suisse” ou “plante masque de singe”. “Elle présente un feuillage vert brillant avec des trous dans les feuilles qui ressemblent à du fromage suisse”, explique Kantor, et elle est étroitement liée à la populaire plante Monstera deliciosa. Les feuilles sont robustes et son entretien est très facile. Vous pouvez également opter pour une version artificielle de cette plante d'intérieur, explique Burnett. “Cela vous permet d'avoir toute la beauté d'une verdure réelle, sans aucune contrainte. De plus, avec les progrès technologiques réalisés ces dernières années, il est pratiquement impossible de les distinguer des vraies plantes.”

5. Philodendron Micans

Les philodendrons micans sont parfaits pour être présentés dans une jardinière suspendue en raison de leur croissance immense. Witz explique qu'ils peuvent pousser de plusieurs centimètres chaque mois s'ils sont bien placés. “Les feuilles sont également magnifiques, elles ont une surface douce et veloutée, et la couleur est un équilibre délicat entre le vert et le rouge foncé”, ajoute-t-elle. Il ne faut toutefois pas trop arroser cette plante d'intérieur, au risque d'arrêter sa croissance. Elle s'épanouira mieux dans un endroit recevant une lumière tamisée. “Donnez-lui une dose d'engrais pour plantes d'intérieur à moitié concentrée tous les mois pendant le printemps et l'été, et vous serez récompensé par une croissance constante”, précise Witz.

En conclusion, les suspensions sont un excellent moyen de donner de la hauteur à une pièce tout en ajoutant une touche de verdure. Que vous choisissiez le pothos, la chaîne de perles, la plante araignée, la Monstera Adansonii ou le philodendron micans, ces plantes d'intérieur offrent non seulement un aspect esthétique, mais contribuent également à purifier l'air de votre maison. Alors, pourquoi ne pas ajouter des plantes suspendues à votre collection ?

