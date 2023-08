Les 5 tenues à éviter absolument lors d’un mariage en plein air

Choisissez la tenue parfaite pour un mariage en plein air : évitez ces erreurs de style

Peu importe la période de l'année ou le type de lieu, trouver une tenue d'invité de mariage incroyable peut être un défi. Vous voulez être formel mais pas extravagant et, bien sûr, vous voulez vous sentir à votre meilleur dans tout ce que vous choisissez. Un lieu extérieur ajoute une couche supplémentaire à vos considérations. S'il fait très chaud, vous aurez besoin de quelque chose qui vous aide à combattre la chaleur ou, à tout le moins, qui ne montre pas toutes les taches de sueur. De plus, il existe d'autres éléments naturels : le vent, le sol accidenté et les insectes, pour n'en nommer que quelques-uns. Pour faciliter votre shopping, nous avons compilé une liste pratique des pires choses à porter pour un mariage en plein air. Qu'il s'agisse d'un faux pas de code vestimentaire ou de quelque chose qui vous causera probablement de l'inconfort, ce sont les choses que les stylistes disent de transmettre.

Les fibres synthétiques ne vous aideront pas à rester au frais

Si vous assistez à un mariage en plein air, vous voudrez choisir une tenue qui vous protège des taches de transpiration. Pour ce faire, évitez les matériaux synthétiques comme le polyester, la rayonne et la viscose, explique Kendra Sharpe, une styliste personnelle basée en Caroline du Nord. “Ce ne sont pas des tissus respirants”, explique Sharpe. “Ils emprisonnent la chaleur et vous font transpirer, surtout pendant les mois d'été.” De plus, ces tissus sont aussi souvent assez fins pour montrer que l'on transpire facilement. La soie est un autre tissu qui peut montrer rapidement des taches de transpiration, bien qu'il soit en fait assez respirant. Au lieu de cela, tenez-vous en aux tissus comme le lin, le coton ou d'autres fibres naturelles. Ils vous garderont au frais, sécheront rapidement et s'adapteront probablement à l'ambiance d'un mariage en plein air venteux.

Simplicité et adaptation à l'esthétique du lieu

Les mariages en plein air ont tendance à avoir une esthétique plus aérée, et les robes en noir ou avec des paillettes ou des motifs flashy peuvent être trop autoritaires. “Pour les mariages en plein air, il est préférable de garder les choses simples : si vous portez un motif, faites-en un motif floral ou quelque chose qui correspond à la saison ou au lieu”, explique Sharpe. “Écoutez ce que dit l'invitation en ce qui concerne le formel ou le semi-formel et planifiez votre tenue en conséquence.” La seule exception à la règle noire est si vous portez un pantalon et une chemise. “Pour tous les invités au mariage qui portent des chemises habillées et ne portent pas de gilet ou de veste, les tissus colorés montrent la transpiration comme un fou en été ou à n'importe quelle saison où il fait chaud”, explique Elizabeth Raley, propriétaire et photographe à Fuir la savane, qui photographie presque exclusivement des mariages en plein air. “Le blanc est la voie à suivre – ou le noir.”

Oubliez le chapeau géant

Vous assistez peut-être à un mariage en plein air sur la plage, mais cela ne signifie pas que vous devez apporter votre énorme chapeau de soleil avec vous. “Les grands chapeaux peuvent être distrayants”, déclare Sharpe. “Ils peuvent aussi être une plaie oculaire sur les photos ou déformer la vue des autres clients.” Si vous avez besoin d'une protection supplémentaire contre le soleil, acceptez le fait que vous devrez peut-être vous asseoir au dernier rang. Une autre chose à considérer est le vent : votre chapeau pourrait être emporté à un moment inopportun, perturber un moment clé ou se perdre à jamais. Raley note que cela se produit également avec les voiles sur les mariées. “Le vent ou la brise peuvent l'emporter, et les voiles peuvent devenir un cauchemar pour un photographe qui doit passer la moitié de son temps à réparer un voile au lieu de prendre des photos”, dit-elle. Si cela peut arriver à la mariée, cela peut arriver à n'importe qui !

Optez pour des robes plus courtes et légères

Les robes à manches longues et au sol – ou les robes qui ont l'un ou l'autre élément – ne sont pas recommandées pour les mariages en plein air en été. “Quelque chose au sol est plus formel et peut être chaud”, explique Sharpe. “Faire court peut vous aider à rester au frais.” Une robe mi-longue, ou un style qui a une fente rafraîchissante ou qui est fabriqué à partir d'un matériau naturel, peut également fonctionner. Si votre mariage en plein air a lieu à l'automne, une robe longue ou à manches longues est idéale. “Vous opterez probablement pour une robe ou un pantalon plus long pour rester au chaud”, explique Sharpe.

Dites adieu aux talons aiguilles

Vous l'avez déjà entendu, mais nous le répétons : les talons aiguilles ne seront pas confortables lors d'un mariage en plein air, même si vous êtes habile à marcher avec. Raley dit que c'est l'une des plus grandes préoccupations qu'elle a lorsqu'elle photographie des mariages en plein air. “Je suggérerais de ne jamais porter de talons si vous savez que vous allez devoir marcher sur l'herbe, et évidemment sur la plage”, dit-elle. “Plus les gens sont heureux, mieux ils auront l'air !” Et personne n'est à son meilleur lorsqu'il boitille dans une chaussure instable. Comme alternative, Sharpe suggère une sandale, un coin, une espadrille ou un talon carré.

