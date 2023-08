Les 5 vêtements à éviter lors de vos promenades : conseils de mode

La marche est un excellent moyen de rester en forme et en bonne santé sans l'impact de formes d'exercice plus rigoureuses.

En fait, selon Harvard Health Publishing, la marche s'accompagne d'une gamme de avantages majeurs y compris l'amélioration de la fonction immunitaire, la réduction du risque de certains types de cancer, la gestion du poids, l'amélioration de la santé des articulations, etc. Mais pour profiter pleinement de tous ces bienfaits, il est important de choisir les bons vêtements à porter lors de vos promenades.

Vous ne savez pas quoi porter pour votre prochaine excursion ? Poursuivez votre lecture pour découvrir les cinq vêtements que vous ne devriez jamais porter lors d'une promenade, selon les experts en fitness.

1. Les jupes et robes sans short en dessous

Faire de longues promenades, surtout par forte chaleur, peut entraîner de la transpiration et des irritations. Il est donc important de choisir des vêtements qui permettent à votre peau de respirer. Kevin Le Gall, expert en fitness et propriétaire et rédacteur en chef de Maison d'escalade, recommande d'éviter de porter des jupes ou des robes sans short en dessous. En effet, ces vêtements ne protègent pas l'intérieur de vos cuisses des frottements par temps chaud. Pour éviter les irritations et les inconforts, assurez-vous de porter un short ou un legging sous votre jupe ou votre robe avant de partir pour une longue promenade.

2. Les chaussures sans soutien

Le choix des chaussures est essentiel pour une promenade confortable et sans risques de blessures. Juju Sheikh, entraîneur personnel et fondatrice de l'application de fitness Collectif Cloud Nine, conseille de ne jamais se promener avec des chaussures sans soutien adéquat. Cela inclut les tongs, les sandales, les talons hauts et les baskets sans soutien de la voûte plantaire. Des chaussures de marche appropriées doivent fournir un soutien adéquat autour de la plante des pieds et des chevilles, tout en étant suffisamment résistantes pour supporter divers types de terrain. Négliger le choix de vos chaussures peut entraîner des cloques, des crampes et même des fractures de stress.

3. Les tissus non respirants

Lors d'une promenade, surtout lorsqu'elle est longue, il est important d'opter pour des vêtements en tissus respirants qui évacuent l'humidité. Les tissus non respirants sont volumineux, lourds et peuvent provoquer de la transpiration et de l'inconfort. Ils ne laissent pas passer l'air ou l'humidité, ce qui entraîne une grande rétention de chaleur et une mauvaise ventilation. Évitez donc les mélanges synthétiques de tissus, le vinyle, le PVC, les tissus caoutchoutés et les vêtements en denim épais lors de vos promenades. Même des vêtements de tous les jours comme les jeans et les t-shirts en coton peuvent s'avérer lourds et non absorbants lors d'une promenade.

4. Les soutiens-gorge sans soutien

Le choix d'un soutien-gorge adapté est également important lors de vos promenades. Juju Sheikh explique que porter un soutien-gorge sans soutien ou inconfortable peut entraîner une gêne, une tension sur le dos et les épaules, et une restriction des mouvements naturels. Cela peut entraîner des déséquilibres dans votre corps et des blessures si cette situation est maintenue pendant une longue période. Pour une expérience de marche agréable et sans douleur, veillez à porter un soutien-gorge qui offre un bon soutien et un confort optimal.

5. Les écouteurs

Bien que les écouteurs ne soient pas vraiment des vêtements, il est important de les mentionner ici. En effet, plusieurs experts recommandent de ne pas les utiliser lors de vos promenades, en particulier lorsque vous vous promenez dans des zones inconnues. Si vous marchez le soir ou tôt le matin, en essayant de lutter contre la chaleur, il est préférable de rester conscient de votre environnement à tout moment pour assurer votre sécurité.

Pour profiter au maximum de vos promenades et éviter les tensions, les blessures et l'inconfort, il est essentiel de bien choisir vos vêtements. Évitez les jupes et les robes sans short, les chaussures sans soutien, les tissus non respirants, les soutiens-gorge sans soutien et l'utilisation d'écouteurs. Ainsi, vous pourrez commencer votre promenade confortablement et en toute sécurité.

