Les 5 vêtements à éviter lorsque vous voyagez et avez plus de 65 ans

Vous êtes peut-être du genre à voyager avec style, mais si vous avez plus de 65 ans, il est également temps de commencer à voyager dans le confort et la sécurité.

Choisir soigneusement les bons vêtements à porter pendant votre voyage est un bon point de départ. En fait, les experts de la santé disent qu'il y a cinq éléments clés que vous devriez prévoir de laisser à la maison si vous espérez éviter les blessures, les irritations ou les symptômes désagréables lors de votre prochaine aventure. Lisez la suite pour savoir quels sont les cinq vêtements que vous ne devriez jamais porter lorsque vous voyagez.

Des chaussures trop instables

Selon les experts, votre choix de chaussures peut avoir un impact considérable sur votre confort et votre sécurité en voyage, surtout si vous avez plus de 65 ans. Amanda Weeks MS, OTR/L, ergothérapeute spécialisée dans les personnes âgées travaillant avec B. Bien Santé, recommande d'éviter les tongs et les chaussures sans dossier chaque fois que vous prenez la route. “Ces types de chaussures peuvent contribuer à une démarche instable, augmentant la probabilité de trébuchements et de chutes, ce qui pourrait être particulièrement dangereux pour les personnes âgées ayant un équilibre et une stabilité réduits. Opter pour des chaussures offrant un meilleur soutien avec une meilleure traction peut aider à réduire le risque de chute ou de blessure”, explique-t-elle. De même, les chaussures à talons hauts peuvent vous mettre en danger lorsque vous voyagez, déclare Daniel Morris, fondateur de Mon plan de soins. “La stabilité est essentielle pour la sécurité des seniors. Ils peuvent avoir une entorse ou se tourner la cheville à cause de talons hauts, de chaussures ou de sandales. Des chaussures plates ou des chaussures avec un talon léger et large sont un choix plus sûr. Optez pour des chaussures ou des chaussures antidérapantes avec une excellente adhérence pour réduire les risques de chutes et de glissades”, raconte-t-il à Best Life.

Le shapewear inconfortable

Un autre vêtement à éviter en voyage est le shapewear, dit Nancy Mitchell, RN, infirmière autorisée et rédactrice à Aide à la vie. En particulier, elle met en garde contre les vêtements en Lycra et Spandex. “Les porter pendant de longues périodes peut réduire le flux de sang et de liquides dans le bas de votre corps. Si vous souffrez de diabète et d'autres problèmes circulatoires, cela pourrait vous exposer à un œdème (gonflement important)”, dit-elle. Mitchell ajoute que le port de Spandex ou de matériaux similaires peut également augmenter votre risque d'infections à levures et d'éruptions cutanées. “Les personnes âgées ont la peau très sensible et sont plus sujettes aux irritations cutanées. Les voyages peuvent exiger beaucoup de marche et d'activités qui produisent de la chaleur. Lorsque cette chaleur s'envenime dans les zones humides, comme l'aine et les plis cutanés, cela augmente votre risque de développer des infections ou problèmes aggravants que vous pourriez déjà avoir”, explique-t-elle.

Un masque mal ajusté

Alors que les mandats de masque se sont estompés depuis le début de la pandémie, il est toujours sage d'en porter un dans une foule. Par exemple, vous souhaiterez peut-être toujours porter un masque en transit dans un avion, un train, un bus ou dans des magasins bondés une fois que vous aurez atteint votre destination. Mais Jennifer Silver, DDS, une dentiste exerçant avec Dentaire Macleod Trail, affirme que vous ne devriez jamais porter un masque mal ajusté lorsque vous voyagez. “Les masques inconfortables peuvent entraîner des difficultés respiratoires, tandis que ceux qui sont mal ajustés peuvent entraîner une irritation de la peau et une efficacité réduite. Optez pour des matériaux respirants et des boucles d'oreille réglables pour un ajustement parfait. Évitez les ajustements constants qui augmentent les risques de contamination”, dit-elle.

Des vêtements mal ajustés

Morris conseille d'éviter les vêtements mal ajustés en voyage. Des vêtements trop serrés peuvent entraîner une gêne, des mouvements restreints et une mauvaise circulation, tandis que des vêtements amples et amples peuvent présenter un risque de trébuchement. “Il vaut mieux porter des vêtements bien ajustés qui permettent la liberté de mouvement sans risque de trébucher. Des vêtements confortables et respirants qui ne sont ni trop serrés ni trop amples sont la voie à suivre”, dit-il. Weeks ajoute que vous devriez également ignorer tout vêtement difficile à mettre ou à enlever. “Les personnes âgées doivent éviter de porter des vêtements difficiles à gérer lorsqu'elles voyagent, car il est souvent difficile de localiser rapidement une salle de bain dans un nouvel endroit. Les tenues compliquées avec plusieurs couches, fermoirs ou petits boutons peuvent prendre du temps à enlever, causant un stress inutile dans des situations d'urgence”, a-t-elle déclaré à Best Life.

Laissez vos bijoux lourds à la maison

Weeks conseille également de laisser vos bijoux lourds à la maison lorsque vous voyagez, surtout si vous avez plus de 65 ans. “Non seulement il peut être perdu ou volé pendant le voyage, mais il peut aussi causer de l'inconfort au fil du temps. Par exemple, les personnes âgées peuvent ressentir des douleurs au cou à cause d'un collier lourd lors d'une excursion d'une journée”, dit-elle. De même, les accessoires qui pendent peuvent présenter un risque d'accident si votre foulard ou votre collier s'emmêle lorsqu'il est sur votre cou. Pour une sécurité de voyage optimale, limitez-vous à un minimum de bijoux et d'accessoires.

