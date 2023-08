Les 6 aliments qui vous font transpirer davantage

L'été est bien là, et il ne fait aucun doute que la chaleur est accablante. Mais même si vous faites tout votre possible pour rester au frais en voyageant avec des packs de glace ou en restant à l'intérieur avec la climatisation à fond, il se peut que vous transpiriez encore excessivement à cause de votre alimentation.

Oui, ce ne sont pas seulement les aliments épicés ou la soupe chaude qui peuvent augmenter votre transpiration. Lisez la suite pour découvrir six aliments qui pourraient vous faire transpirer davantage.

1. Les hot dogs

Vous les faites griller lors d'un barbecue du 4 juillet ou vous en prenez un sur la promenade de la plage, les hot dogs sont un favori national, surtout pendant l'été. Mais selon Cesar Sauza, MS, un diététicien nutritionniste agréé à NCHC.org, manger des viandes transformées comme les hot dogs pourrait déclencher une transpiration excessive. “Ils sont susceptibles de provoquer de la transpiration en raison de leur teneur élevée en sodium, ce qui fait que notre corps a besoin de libérer le sodium supplémentaire par la transpiration”, explique Sauza, ajoutant que les hot dogs contiennent également beaucoup de graisses saturées, ce qui “augmente la charge de travail de notre corps”.

2. Les chips

Avant de prendre une poignée de chips lors de votre prochaine réunion familiale dans votre jardin, rappelez-vous que cette collation est également un aliment transformé avec une teneur élevée en sodium. “Les chips contribuent à la rétention d'eau dans le corps”, déclare Taylor Osbaldeston, RHN, une nutritionniste holistique agréée et responsable nutrition chez Durand Integrated Health Group. Comme pour les hot dogs, l'excès de sodium dans les chips “entraîne des ballonnements et une augmentation de la température corporelle, ce qui pousse le corps à transpirer pour réguler sa chaleur interne”, explique Osbaldeston.

3. La noix de coco

Rien de plus rafraîchissant que la noix de coco, que ce soit sous forme d'eau de coco fraîche ou quelque chose de plus indulgent comme la glace à la noix de coco. Mais les noix de coco ont une teneur élevée en matières grasses, selon Kieran Sheridan, un expert en physiothérapie et fondateur de GulfPhysio. “Les noix de coco sont un aliment riche en matières grasses, ce qui signifie qu'elles ont plus de chances de vous faire transpirer lorsque vous êtes exposé à la chaleur”, explique Sheridan. “C'est parce que lorsque votre corps se réchauffe, il commence à décomposer les cellules graisseuses et à libérer leur énergie stockée sous forme de chaleur.”

4. Le chocolat noir

Si vous essayez de vous faire plaisir tout en restant du bon côté de la santé, vous pourriez être attiré par un peu de chocolat noir. Il a des bienfaits pour la santé, mais parmi tous les chocolats, le chocolat noir contient également le plus de caféine, selon Cocoelectric. Cela peut être un trait problématique pendant l'été, partage Lisa Richards, une nutritionniste et fondatrice du Candida Diet. “Les aliments contenant de la caféine peuvent potentiellement entraîner une transpiration accrue en raison de leur effet stimulant sur le corps”, dit-elle. Selon Richards, la caféine peut temporairement augmenter votre rythme cardiaque, votre taux métabolique et votre pression artérielle, ce qui peut élever votre température corporelle. “Lorsque le corps travaille pour se refroidir, la transpiration est déclenchée comme un mécanisme naturel de refroidissement”, explique-t-elle. “Bien que l'effet de la caféine sur la transpiration varie d'une personne à l'autre, il n'est pas rare que les gens transpirent davantage après avoir consommé des produits riches en caféine comme le chocolat noir.”

5. Les bonbons

D'autres friandises sucrées peuvent également augmenter votre transpiration, indépendamment de leur teneur en caféine. En fait, la plupart des bonbons contiennent une grande quantité de sucre ajouté, ce qui est également un déclencheur majeur de la transpiration, selon Osbaldeston. “Les aliments sucrés provoquent une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang, ce qui entraîne une augmentation de la production de chaleur métabolique”, dit-elle. “Pour dissiper cette chaleur, le corps déclenche la transpiration.”

6. Les aliments épicés

Celui-ci peut sembler évident, mais cela vaut la peine de le répéter. Et même si vous savez très bien que les aliments épicés font transpirer, vous ne savez peut-être pas pourquoi. Michael May, FRCS, directeur médical et chirurgien principal de la Wimpole Clinic de Londres, explique que les piments contiennent un ingrédient appelé capsaïcine. C'est ce qui réchauffe votre bouche, et le reste de votre corps. “La capsaïcine déclenche des récepteurs nerveux et élève la température corporelle, augmentant la transpiration en tant que réponse de refroidissement naturelle”, explique May.

Si vous voulez éviter de transpirer excessivement cet été, il pourrait être judicieux de réduire votre consommation de certains aliments. Évitez les hot dogs et les chips, qui sont riches en sodium. Limitez votre consommation de noix de coco et de chocolat noir, qui contiennent tous les deux des stimulants qui peuvent augmenter votre température corporelle. Et bien sûr, modérez votre consommation de bonbons sucrés. En prenant soin de votre alimentation, vous pourrez peut-être passer une été plus frais et plus agréable.

