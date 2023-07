Les 6 questions à éviter absolument lors d’une conversation avec une femme

L'une des nombreuses vérités incontournables sur l'être humain est que vous mettrez inévitablement le pied dans la bouche lors d'une conversation ou d'une autre.

Cependant, il convient de noter que trop souvent, grâce à un examen sociétal accru, ce sont les femmes qui se retrouvent les premières victimes de ces erreurs peu flatteuses. La bonne nouvelle est que là où il y a une tendance, il y a aussi généralement une solution. Les experts en étiquette disent qu'il existe une poignée de sujets que vous pouvez catégoriquement éviter pour réduire votre risque d'offenser les femmes de votre vie. Vous ne savez pas si votre question particulière peut être un faux pas ? Lisez la suite pour savoir quelles sont les six questions que vous ne devriez jamais poser à une femme et pourquoi elles sont considérées comme si totalement inappropriées.

1. “Es-tu enceinte ?”

Il va sans dire qu'il ne faut jamais demander à une femme si elle est enceinte. Si elle est enceinte, et si cette grossesse est une bonne nouvelle, elle partagera cette information au moment opportun. En demandant et en vous trompant, vous courez également le risque embarrassant d'insulter profondément la femme. “Cette question suppose que l'apparence physique d'une femme est un indicateur de grossesse, ce qui peut être offensant et blessant si elle n'est pas réellement enceinte”, déclare Jules Hirst, fondateur et propriétaire de Conseil en étiquette. D'autres questions sur la fertilité et la planification familiale sont également interdites, dit-elle. Par exemple, demander si quelqu'un envisage d'avoir plus d'enfants à l'avenir “peut aborder des sujets sensibles qui sont un champ de mines d'émotions et de circonstances personnelles”, a-t-elle déclaré à Best Life. Jodi RR Smith, fondatrice et propriétaire de Conseil en étiquette Mannersmith, convient que ce sujet est généralement interdit. “À moins que vous ne soyez son médecin ou son partenaire, vous ne devriez pas poser de questions spécifiques ou directes sur sa fertilité”, conseille-t-elle.

2. “Quels produits de beauté utilises-tu ?”

Ce n'est un secret pour personne que les gens ont tendance à se pencher sur l'apparence des femmes et que beaucoup de femmes ont le sentiment qu'elles doivent marcher sur la ligne de démarcation entre respecter des normes de beauté extrêmement élevées et paraître non obsédées par elles-mêmes. Ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles il est inapproprié d'attirer une attention supplémentaire sur la routine beauté d'une femme, surtout si elle n'a pas initié la conversation. “La couleur des cheveux et les choix de soins sont des questions personnelles. Les questions les concernant peuvent rendre une personne gênée par son apparence”, déclare Hirst.

3. “Pourquoi es-tu toujours célibataire ?”

Le statut relationnel d'une personne peut également être un sujet délicat, quel que soit son sexe. Cependant, il convient de rappeler que de nombreuses femmes sont confrontées à une pression disproportionnée pour trouver un partenaire plus tôt dans la vie, ainsi qu'à des critiques accrues pour rester intentionnellement célibataires ou sans enfant. “Cette question est intrusive en raison de l'implication qu'être célibataire est indésirable ou anormal. Elle peut également évoquer des circonstances personnelles dont la personne ne souhaite peut-être pas discuter”, déclare Hirst.

4. “As-tu déjà eu recours à la chirurgie esthétique ?”

S'il faut éviter d'interroger une femme sur sa routine beauté, il ne faut en aucun cas lui demander si elle a subi une chirurgie esthétique ou si elle aimerait en faire. “Se renseigner sur les procédures cosmétiques de quelqu'un implique un jugement ou une insatisfaction quant à son apparence naturelle”, déclare Hirst. “Il est important de respecter les choix personnels et les limites” en permettant à ces sujets de rester privés à moins qu'une femme ne les aborde elle-même, ajoute-t-elle.

5. “Pourquoi manges-tu ça ?”

Les femmes sont constamment bombardées de messages contradictoires, déroutants et malsains concernant leur poids et leur corps. Alors que beaucoup de gens comprennent maintenant que demander à une femme son poids est impoli et intrusif quelle que soit sa taille, beaucoup moins de gens étendent ce concept à des commentaires sur ce qu'une femme mange. “Les questions sur les choix alimentaires sont inappropriées et portent un jugement”, déclare Hirst, qui soutient qu'il ne faut jamais remettre en question le choix d'une femme de manger un aliment particulier. Elle ajoute que ces types de questions peuvent contribuer à des problèmes d'image corporelle, un problème qui afflige déjà beaucoup trop de femmes.

6. “Pourquoi t'habilles-tu comme ça ?”

Il vous suffit de consulter les récents fils de discussion de Jonah Hill—et la réponse de Twitter—pour savoir que la façon dont une personne s'habille est profondément personnelle, et non quelque chose qu'un partenaire devrait dicter. Hirst dit que cela peut devenir encore plus insultant lorsque vous ajoutez vos propres attentes en matière de genre dans le mélange. “Remettre en question la tenue vestimentaire de quelqu'un en fonction des normes de genre implique un jugement et ne tient pas compte des préférences ou du confort personnels”, note Hirst.

Bien que ce ne soient là que quelques-uns des sujets susceptibles de mettre les femmes mal à l'aise, il est généralement sage d'éviter tout ce qui, selon vous, pourrait dépasser ses limites personnelles, par exemple, deviner la taille de sa robe ou sonder les détails de sa vie sexuelle. Heureusement, cela devrait encore vous laisser une multitude de sujets à discuter sans risque d'offense.

3.8/5 - (13 votes)