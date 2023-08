Les 6 tendances de la mode rétro que tout le monde porte en ce moment

Comme on dit, ce qui va vient toujours à nouveau – et cela est particulièrement vrai dans le domaine de la mode. Si vous aimez ajouter une petite touche de nostalgie à votre style, nous avons de bonnes nouvelles : plusieurs tendances rétro sont de retour « à la mode » et beaucoup d'entre elles sont très faciles à incorporer dans votre garde-robe quotidienne.

Selon Brigid Stasen, fondatrice de Bridge Your Style, la clé ici est de mélanger le vieux avec le nouveau. En combinant vos pièces rétro avec les dernières tendances de la saison, vous maintiendrez un look frais et actuel. Que vous soyez fan des années 60 et 70 ludiques ou que vous souhaitiez un retour des années 80 et 90 audacieuses, lumineuses et effrontées, voici quelques tendances rétro à adopter cette année, ainsi que des conseils de style pour une touche moderne.

Des jeans évasés pour un look audacieux

Alors que les jeans skinny ont été à la pointe de la mode depuis quelques décennies maintenant, les pattes d'éléphant et les évasés reviennent en force. Pour équilibrer une silhouette aussi audacieuse, Michelle Barrett, fondatrice de Capsule Closet Stylist, recommande de porter vos pantalons évasés avec un simple t-shirt en coton ou une chemise ajustée rentrée et des sandales ou plateformes épaisses. Anna Grace Du Noyer, experte en mode et fondatrice de l'éco-label Fierce Wife, explique qu'un haut ajusté mettra également en valeur le côté dramatique des pantalons. Pour un effet d'allongement des jambes, Ayah Kajouk, fondatrice de la marque de vêtements Aya Mana, recommande d'opter pour des chaussures nude. “Un collier déclaration ou une boucle d'oreille géométrique moderne peut apporter cette touche contemporaine nécessaire à un ensemble rétro”, ajoute-t-elle.

Le retour en force des pantalons cargo

Si vous ne l'avez pas encore remarqué, les pantalons cargo sont très à la mode à nouveau. Jessica Camerata, la blogueuse de mode derrière An Indigo Day, note que les pantalons cargo d'aujourd'hui ont une taille moyenne à haute et se déclinent dans une grande variété de couleurs et de tissus, bien au-delà du camouflage et du kaki. “J'aime les associer à des pièces plus sophistiquées – comme un blazer oversized élégant et des sandales à talons bas et fines – pour une touche moderne”, explique-t-elle. “Oubliez le t-shirt de bébé des années 90 et optez plutôt pour un body ajusté, qui se marie bien avec la silhouette ample des pantalons cargo.” Barrett suggère de choisir des pantalons cargo plus ajustés plutôt que les styles amples d'antan et de les associer à des sandales en cuir élégantes et un débardeur basique.

Les ensembles pantalons colorés pour un look audacieux

Les tailleurs-pantalons colorés étaient très tendance dans les années 80 – et ils sont de retour triomphalement sur la scène de la mode. Cette tendance respire la sophistication et peut s'adapter à des situations professionnelles et des occasions plus décontractées. “Pour moderniser le look, associez le tailleur-pantalon avec des ballerines décontractées ou des talons élégants pointus”, explique Yenia Hernández Fonseca, styliste, experte de la mode de luxe et contributrice pour Margo Paige. Vous pouvez également mélanger et assortir ces pièces séparément pour un look plus décontracté. Par exemple, Fonseca recommande de porter un blazer ajusté avec un jean taille haute et droit. Un bas plus structuré et ajusté comme un legging en cuir ou une jupe crayon aidera à équilibrer l'aspect large du blazer, surtout s'il a des épaules rembourrées inspirées des années 80.

La tendance des métalliques pour un look accrocheur

Que vous préfériez l'argent ou l'or, Barrett dit que vous ne devriez certainement pas avoir peur des couleurs métalliques cette saison – cette tendance des années 80 est de nouveau très en vogue. Rappelez-vous simplement : une petite touche de métallique suffit, donc il n'est pas nécessaire d'adopter cette tendance de la tête aux pieds. Barrett conseille de donner à votre tenue une personnalité instantanée avec une pochette, une ceinture ou une paire de talons argentés ou dorés. Elle dit également qu'il est préférable de garder le reste de votre tenue minimaliste afin que vos accessoires métalliques puissent vraiment briller.

Les foulards pour ajouter une touche de couleur

Vous cherchez un moyen amusant d'ajouter une touche de couleur à votre tenue ? Stasen suggère d'adopter les foulards pour la tête, une composante populaire des looks mod et bohèmes des années 1960. “C'était un look décontracté que Jackie Kennedy arborait lors de ses séjours d'été à Hyannis”, explique-t-elle. Stasen recommande d'associer votre foulard pour la tête à une autre tendance des années 60 – les lunettes de soleil oversized – pour un combo ultra-chic. Ce look est parfait pour les journées à la plage, les pique-niques et les visites touristiques en vacances.

Les mom jeans pour un look flatteur

Les mom jeans sont revenus il y a quelques années, mais il semble que cette tendance rétro de la fin des années 80 et du début des années 90 ne s'estompe pas de sitôt. C'est une bonne chose lorsque l'on considère que cette silhouette à taille haute et jambes droites est flatteuse pour presque toutes les silhouettes. Gardez à l'esprit que ces jeans ont tendance à avoir très peu ou pas d'élasticité. Il est donc primordial d'obtenir un ajustement impeccable pour qu'ils soient beaux et confortables. N'ayez pas peur d'emmener ces mom jeans chez votre couturier local pour ajuster la taille, l'entrejambe ou d'autres aspects de la coupe afin qu'ils épousent parfaitement votre corps. “Associez les mom jeans à un chemisier en soie classique, un sac structuré et des mocassins ou des ballerines pour un look moderne décontracté mais sophistiqué”, explique Beth Blakely, experte en mode et conservatrice en chef chez Clickher. Vous pouvez également les essayer avec un blazer ajusté et des baskets basses pour des occasions décontractées, ou un pull à col roulé cintré et des bottines pour une touche d'élégance sans effort.

