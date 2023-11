Les 7 meilleures plantes en pot pour un jardin ensoleillé cet été

Envie d'égayer votre jardin ensoleillé cet été ? Découvrez notre sélection des 7 meilleures plantes en pot pour apporter de la couleur et de la vie à votre espace extérieur.

1. Le géranium

Le géranium est une plante très populaire pour les jardins ensoleillés. Facile à cultiver, il offre une floraison abondante et colorée tout au long de l'été. Il existe de nombreuses variétés de géraniums, avec des fleurs allant du rose au rouge en passant par le blanc. Pour un jardin ensoleillé, optez pour des géraniums vivaces qui résisteront mieux à la chaleur.

Les géraniums en pot nécessitent un arrosage régulier, surtout en période de forte chaleur. Veillez également à retirer les fleurs fanées pour favoriser la floraison.

2. La lavande

La lavande est une plante méditerranéenne qui apprécie particulièrement les jardins ensoleillés. Son parfum envoûtant et ses fleurs violettes apporteront une touche provençale à votre jardin. En plus d'être esthétique, la lavande est réputée pour ses vertus apaisantes et répulsives contre les moustiques.

Pour cultiver la lavande en pot, choisissez un contenant assez profond et bien drainé. Arrosez modérément et taillez la plante après la floraison pour favoriser la croissance de nouvelles fleurs.

3. Le laurier-rose

Le laurier-rose est un arbuste méditerranéen qui se plaît particulièrement en pot dans les jardins ensoleillés. Ses fleurs aux couleurs vives (rose, rouge, blanc) apportent une touche d'exotisme à votre extérieur. Attention toutefois, le laurier-rose est une plante toxique, il convient donc de le manipuler avec précaution et de le tenir éloigné des enfants et des animaux.

Le laurier-rose nécessite un arrosage régulier en été et un apport d'engrais pour favoriser sa floraison. En hiver, protégez-le du gel en le rentrant à l'intérieur ou en l'enveloppant d'un voile d'hivernage.

4. Le bougainvillier

Le bougainvillier est une plante grimpante originaire d'Amérique du Sud qui offre une floraison spectaculaire en été. Ses bractées colorées (rose, violet, orange) recouvrent généreusement la plante et apportent une touche tropicale à votre jardin ensoleillé.

Pour cultiver le bougainvillier en pot, choisissez un emplacement bien ensoleillé et abrité du vent. Arrosez régulièrement en été, mais laissez sécher le substrat entre deux arrosages. En hiver, rentrez la plante à l'intérieur pour la protéger du froid.

5. L'hibiscus

L'hibiscus est une plante tropicale qui offre de grandes fleurs aux couleurs vives (rouge, rose, orange, jaune). Elle est idéale pour apporter une touche d'exotisme à votre jardin ensoleillé. L'hibiscus apprécie particulièrement les emplacements chauds et ensoleillés.

Arrosez régulièrement l'hibiscus en été, en veillant à ne pas laisser d'eau stagner dans la soucoupe. En hiver, rentrez la plante à l'intérieur et réduisez les arrosages.

6. Le dipladénia

Le dipladénia est une plante grimpante originaire d'Amérique du Sud qui offre une floraison généreuse et colorée (rose, rouge, blanc) tout au long de l'été. Elle est idéale pour habiller un treillis ou une pergola dans un jardin ensoleillé.

Le dipladénia nécessite un arrosage régulier en été et un apport d'engrais pour favoriser sa floraison. En hiver, protégez-le du gel en le rentrant à l'intérieur ou en l'enveloppant d'un voile d'hivernage.

7. L'agapanthe

L'agapanthe est une plante vivace originaire d'Afrique du Sud qui offre de grandes ombelles de fleurs bleues ou blanches en été. Elle est idéale pour apporter de la hauteur et de la couleur à votre jardin ensoleillé.

Arrosez régulièrement l'agapanthe en été, en veillant à ne pas laisser d'eau stagner dans la soucoupe. En hiver, protégez la plante du gel en la rentrant à l'intérieur ou en l'enveloppant d'un voile d'hivernage.

3.8/5 - (13 votes)