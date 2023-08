Les aliments à éviter par temps chaud : conseils pour les jours de canicule

Glaces, pommes de terre, barbecue… les tentations culinaires sont nombreuses en été. Bien que l'été soit propice à sa consommation, il faut garder à l'esprit que beaucoup ne profitent pas à notre organisme.

Les aliments non recommandés

Trop de gras, sucré ou salé, affecte non seulement notre poids, mais aussi notre peau, nos cheveux et même notre santé bucco-dentaire. Découvrez, selon les mots d'experts, quels aliments vous devriez éviter ou, du moins, ne consommer qu'exceptionnellement.

Les aliments à forte teneur en sucre

Les aliments à forte teneur en sucre sont les premiers à être jetés et pas seulement en raison de leur apport calorique. “Nous associons généralement l'été à la consommation de glaces, de boissons gazeuses, de cocktails et de sucreries, qui contiennent généralement des niveaux élevés de sucre. Ces aliments sont très préjudiciables à notre santé bucco-dentaire, car les bactéries présentes dans notre bouche se nourrissent de ces sucres, produisant des acides qui endommagent l'émail dentaire et cela peut conduire au développement de caries et affaiblir la structure dentaire”, expliquent les experts de Sermade, la seule clinique dentaire mobile autorisée par la Direction de la Santé de la Communauté de Madrid.

La viande rouge et les produits frits

La viande rouge est également déconseillée en période de canicule. Plus gras et difficile à digérer que le blanc, il entraîne une augmentation de la température corporelle. Les produits frits et les saucisses sont d'autres aliments conflictuels. Ils ont un pourcentage élevé de graisse et de sel, ce qui implique une forte déshydratation.

Les aliments à éviter pour une meilleure digestion

En conclusion, il est conseillé d'éviter “les aliments qui demandent plus d'efforts à digérer, ceux riches en protéines, sucres et fibres, car ils génèrent automatiquement plus de chaleur corporelle”, a confirmé la nutritionniste Kerry Torrents à la BBC.

Les aliments recommandés

Certains aliments, au contraire, sont particulièrement recommandés pour leurs propriétés. “L'avocat, l'huile d'olive, les noix ou les poissons gras sont quelques-uns des aliments riches en graisses saines et parfaits pour accompagner les repas d'été”, rappellent les experts de DO EAT!, la chaîne de restauration pionnière dans l'introduction du concept Fast&Good.

Les bienfaits des pêches

Les experts de Juice Plus+, leader dans le domaine de la nutrition et du bien-être, recommandent les pêches : « juteuses et délicieuses, elles sont une excellente source de vitamines A et C, ainsi que de fibres. Ces délicieux fruits de saison aident non seulement renforcent le système immunitaire, mais sont également bénéfiques pour la peau et la vue.

La pastèque, pour s'hydrater et se rafraîchir

La pastèque se démarque également : « avec sa forte teneur en eau, elle est la meilleure option pour s'hydrater et se rafraîchir cet été. En plus d'être un excellent moyen de rester hydraté, la pastèque apporte des nutriments essentiels comme le lycopène, qui favorise la santé cardiovasculaire et cognitive.”

La courgette, alliée minceur

Quant aux légumes, ils choisissent la courgette : « faible en calories, mais riche en fibres. C'est le compagnon idéal pour maintenir une alimentation équilibrée. L'un de ses bienfaits moins connus est qu'elle est source d'antioxydants, comme la vitamine C et du manganèse, qui contribuent à protéger l'organisme contre le stress oxydatif.”

Les figues, source naturelle d'énergie

Ils mentionnent également les figues : « Elles sont une source naturelle d'énergie et contiennent des minéraux importants comme le potassium, qui contribue au bon fonctionnement musculaire et nerveux. Elles sont également riches en magnésium, lié à la réduction du stress et de l'anxiété, qui peut contribuer à une meilleure santé mentale. »

Les bienfaits des abricots

Enfin, les abricots : « ces petits fruits sont riches en vitamine E, qui favorise une peau et des cheveux sains. Ils apportent également une bonne dose de fer, qui aide à la production de globules rouges et maintient un niveau d'énergie adéquat”.

