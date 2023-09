Les aliments surprenants qui boostent notre bonheur, sans compter le chocolat

Parfois, l'environnement, les circonstances personnelles, le climat ou la génétique jouent contre nous et nous empêchent d'atteindre un sentiment de bien-être.

Plus de 300 millions de personnes dans le monde souffrent de dépression. Dans notre pays, 2,5 millions de personnes souffrent de dépression, soit près de 5,5 % de la population. En 2025, on s'attend à ce qu'elle devienne la maladie la plus répandue dans le monde.

Diverses études ont montré que l'alimentation peut influencer la bonne humeur. Celle réalisée par l'Université de Binghamton à New York a confirmé que les personnes âgées qui consommaient moins de glucides et plus de fruits souffraient moins d'épisodes dépressifs et anxieux.

Les aliments contiennent divers composants qui peuvent contribuer à améliorer l'humeur. Le plus important est la sérotonine, un neurotransmetteur synthétisé par le tryptophane, qui joue un rôle fondamental dans le système nerveux, le sommeil et l'humeur.

Le manque de tryptophane entraîne le risque de souffrir de dépression, de tristesse, d'irritabilité ou d'anxiété. Pour cette raison, on l'appelle l'hormone de l'humeur.

Malgré les conseils des coachs et des psychologues, tout le monde n'arrive pas à être positif ou à avoir de la bonne humeur.

Les aliments riches en tryptophane

Ce ne sont là que quelques-uns des aliments qui procurent un plus grand sentiment de bonheur, car ils contiennent cet acide aminé essentiel.

Banane

L'un des fruits les plus consommés en Espagne est également l'un de ceux qui peuvent nous rendre plus heureux, car il est riche en tryptophane, qui améliore notre humeur en libérant de la sérotonine. La banane est également source de glucides et nous apporte des vitamines C et B6.

Noix

Les noix sont une noix très intéressante pour prendre soin de notre santé cardiaque. De plus, ils sont riches en minéraux et une bonne poignée d'entre eux nous apporteront environ 20 grammes de protéines. Parmi ses nombreux bienfaits, on retrouve qu'il favorise la production de sérotonine, grâce à sa teneur en oméga 3.

Œufs

C'est l'un des aliments les plus nutritifs que nous puissions trouver, car ils nous apportent des vitamines A, B, D et E, ainsi que du calcium, du sélénium, de l'iode et une bonne quantité de protéines. De plus, comme la banane, elle est riche en tryptophane, qui contribuera à produire de la sérotonine dans notre corps.

Chocolat

Il est connu pour être un antidépresseur naturel, en plus de sa saveur exquise, et certaines études ont conclu que le chocolat noir pourrait aider à améliorer l'humeur, en plus de réduire les niveaux d'anxiété et de stress.

Poisson bleu

Les poissons gras sont une source d'oméga 3, ils vont donc stimuler la production de sérotonine dans notre organisme.

Lait, fromage et yaourt

Boire un verre de lait pour s'endormir est une habitude répandue et bonne, car il contient de généreuses quantités de vitamine D et de tryptophane, qui non seulement favorisent le sommeil, mais contribuent également à augmenter les niveaux de sérotonine. De leur côté, le yaourt et le fromage contiennent également ces deux nutriments.

Viandes

La dinde, le lapin et le poulet ont l'honneur de stocker une grande quantité de tryptophane. A priori, une alimentation dans laquelle ces viandes sont présentes, toujours avec modération, devrait suffire à maintenir la sérotonine à un niveau acceptable.

Maintenant que vous connaissez les aliments riches en tryptophane, vous pouvez les intégrer dans votre alimentation quotidienne pour booster votre humeur et favoriser le bien-être mental. N'oubliez pas de manger de manière équilibrée et variée, et associez ces aliments à une pratique régulière d'exercice physique pour profiter pleinement de leurs bienfaits. Soyez heureux et en bonne santé !

