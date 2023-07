Les alternatives les plus écologiques aux sacs en plastique pour préserver notre environnement

La Journée internationale sans sac plastique : comment remplacer les sacs en plastique pour préserver l'environnement

Chaque 3 juillet, nous célébrons la Journée internationale sans sac plastique depuis 2008 en Espagne. Cette initiative, soutenue par le collectif Zero Waste Europe, nous rappelle les conséquences désastreuses des sacs en plastique pour l'environnement. Saviez-vous qu'en Europe, plus de 8 000 milliards de sacs en plastique finissent chaque année dans la nature, sur un total de près de 90 milliards utilisés ?

C'est pourquoi nous voulons vous sensibiliser à ce problème et vous présenter des alternatives biodégradables, réutilisables et sans plastique pour remplacer les sacs en plastique. Ensemble, nous pouvons contribuer à la préservation de la nature. Voici quelques options à considérer.

Pourquoi les sacs en plastique sont si polluants

Saviez-vous que la majorité des matières plastiques qui polluent les océans sont des sacs en plastique ? Pendant des décennies, ces sacs ont été utilisés et jetés sans se soucier de leur impact sur l'environnement et sur notre santé. Bien que des mesures aient été prises pour réduire leur utilisation, les sacs en plastique continuent d'être présents dans de nombreux endroits.

L'une des raisons de leur nocivité réside dans la quantité d'énergie nécessaire pour les produire, étant donné qu'ils sont principalement composés de dérivés du pétrole. De plus, ces sacs sont souvent jetés dans la nature, polluant ainsi les espaces et les écosystèmes. Ils peuvent également être ingérés par des animaux marins tels que les baleines et les dauphins, entraînant des conséquences graves pour leur santé.

Qu'en est-il des sacs biodégradables ou compostables ?

Les sacs biodégradables semblent être une alternative intéressante, mais ils contiennent souvent des additifs qui favorisent leur dégradation industrielle. Leur décomposition dans l'environnement est donc assez lente et génère des microplastiques qui contaminent la chaîne alimentaire et finissent par se retrouver dans nos assiettes.

Quant aux sacs compostables, ils nécessitent des conditions de compostage industriel très spécifiques pour se dégrader. Cela signifie qu'ils ne sont pas adaptés à une décomposition domestique et qu'ils ne répondent pas pleinement à nos besoins.

Les meilleures alternatives aux sacs en plastique

Il existe de nombreuses alternatives pour réduire notre consommation de sacs en plastique et préserver l'environnement.

Sacs en tissu : Les sacs en tissu sont une excellente alternative pour les courses du quotidien. Il suffit de les avoir toujours dans son sac à main ou dans le coffre de sa voiture.

Chariot de supermarché : Le chariot de supermarché est un classique qui permet de transporter ses achats sans avoir besoin de sacs en plastique. Il peut durer jusqu'à 15 ans.

Paniers en alfa : Les paniers en alfa sont une alternative traditionnelle et écologique aux sacs en plastique. Ils ont été utilisés pendant de nombreuses années pour faire les courses dans les magasins locaux.

Sacs en coton : Les sacs en coton sont biodégradables et réutilisables. Ils constituent une alternative plus durable aux sacs en plastique à usage unique.

Sacs en maille : Les sacs en maille, souvent utilisés pour la cueillette des fruits, sont une autre option réutilisable et respectueuse de l'environnement pour remplacer les sacs en plastique.

En adoptant ces alternatives, nous pouvons réduire notre consommation de sacs en plastique et contribuer à la préservation de l'environnement. C'est à notre portée de faire une différence, une action à la fois.

3.8/5 - (13 votes)