Les astrologues révèlent le signe du zodiaque le plus adapté à vous

Nous allons supposer que la plupart des gens ont des manières de base : dire s'il vous plaît et merci, tenir les portes et mâcher la bouche fermée.

Mais il y a ceux qui font passer les choses au niveau supérieur. Ils ne seront jamais énervés en public, seront toujours habillés correctement pour un événement et sont d'une politesse impeccable. Ces personnes sont des adeptes des règles à la lettre, et leur horoscope peut en être la raison. Continuez à lire pour entendre les astrologues parler des signes du zodiaque les plus appropriés, de toujours acceptables à parfaitement primés.

Les Lions sont sous les projecteurs.

Les Balances sont des diplomates naturels.

Les Capricornes font preuve de respect pour les règles.

Les Taureaux sont attachés au confort et à la stabilité.

Les Vierges sont des perfectionnistes attentionnés.

Les Cancers savent comment mettre les autres à l'aise.

Les Lions sont sous les projecteurs. Mais Raquel Rodriguez, astrologue et fondatrice de Votre Zodiaque, dit qu'ils savent que les bonnes manières les font briller de mille feux. “Ils reconnaissent l'importance de l'étiquette et de la bienséance dans le maintien de leur image positive”, explique-t-elle. Ces lions royaux sont peut-être exagérés, mais ils sont charmants, polis et savent se présenter correctement. Et à moins que vous ne les bouleversiez vraiment, ils ne perdront pas leur sang-froid en public.

Les Balances sont des diplomates naturels. Ils n'ont pas besoin d'affichages sauvages ou de bouffonneries folles pour que les gens les aiment, alors il suffit d'être eux-mêmes. Tara Bennet, astrologue et coach spirituelle à Chat moyen, les décrit comme des hôtes de premier ordre. “Ils affichent des manières impeccables et se donnent beaucoup de mal pour rendre leurs invités heureux.” Ils sont l'un des signes les plus socialement aptes, après tout, vous ne remarquerez donc presque jamais que ces signes aériens sont impolis ou impolis.

“Avec Saturne comme planète dirigeante, les Capricornes affichent souvent un profond respect pour les règles et la discipline“, explique Rodriguez, ce qui les aide à réussir sur le lieu de travail. Ils apprécient la structure comme personne d'autre, et même s'ils peuvent sembler rigides, ils ont toujours une méthode pour leur folie. Ils ne feront jamais de scène et feront de leur mieux pour être rationnels et respectueux lorsqu'ils recherchent ce qu'ils veulent. Vous pouvez toujours compter sur un Capricorne pour suivre la règle d'or et traiter les autres comme ils veulent être traités.

Le Taureau est un signe à l'ancienne qui adore le confort et le luxe, il n'est donc pas étonnant qu'ils pèchent par excès de bien-être. “Si nous pouvions transporter Taureau à une époque où les tasses en porcelaine tendre sont utilisées pour verser le thé de l'après-midi dans une théière en argent, ils seraient dans leur élément“, déclare Bennett. “Leur engagement constant à être correct découle de leur amour de l'ordre et de la stabilité”, ajoute Rodriguez. Le seul inconvénient à cela est que cela les rend assez coincés dans leurs habitudes.

“L'attention portée par Virgo aux détails est sans pareille“, déclare Bennett. En tant que perfectionnistes du zodiaque, ils sont courtois avec des manières indéfectibles. Ils suivent toujours les règles et seront habillés impeccablement selon le code vestimentaire, ajoute Bennet. Les Vierges peuvent même parfois être trop appropriées, virant à un type d'énergie de type goody-two-shoes. Lorsque vous les connaissez suffisamment bien, ils peuvent se détendre un peu, mais ils agiront toujours de manière appropriée, quelle que soit la situation.

Non seulement les Cancers sont toujours polis, mais ils savent aussi comment mettre les autres à l'aise en leur présence. Comme la Balance, ils ont le désir de maintenir la paix, ils ne vont donc pas énerver qui que ce soit ou créer des tensions. “Ils ont besoin d'être aimés, ce qui signifie qu'ils font tout leur possible pour rendre les autres heureux“, explique Bennett. “Ces crabes visent toujours à être la personne la plus grande plutôt que de dire ou de faire quelque chose d'inapproprié.” Ils sont en phase avec les autres et ont un sens inné de la décence et du décorum, ajoute Rodriguez.

