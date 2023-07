Les astrologues révèlent le signe du zodiaque le plus lâche

Les signes du zodiaque les plus lâches, du perfectionniste inquiétant au chat le plus effrayant

Certaines personnes prospèrent dans des situations troublantes. Ils sont du genre à affronter leurs propres peurs de front et à s'attaquer à des choses difficiles pour leurs proches. Pourtant, en fin de compte, nous ne sommes certainement pas tous aussi courageux. Certains d'entre nous sont plus susceptibles de courir au premier signe de danger. Mais cela peut être dû à notre thème astrologique, car certains signes gravitent naturellement davantage vers le confort, la sensibilité et la prudence. Continuez à lire pour découvrir les signes du zodiaque qui sont les plus lâches, du perfectionniste inquiétant au chat le plus effrayant.

Les Vierges : la peur dans leur sang

Connues pour avoir un fort désir de perfection, les Vierges se créent beaucoup d'inquiétudes en raison de leurs objectifs irréalisables. “Lorsque vous passez toute votre vie à vous inquiéter, vous apprenez à vivre avec la peur”, explique Tara Bennet, astrologue, clairvoyante et coach spirituel. Selon Bennet, la lâcheté devient généralement la “force motrice” dans la vie d'une Vierge, car “la peur dans leur sang les pousse à élever la barre de plus en plus haut”.

Les Taureaux : créatures d'habitude

Pour un Taureau, leur disposition à la stabilité et au confort est ce qui conduit à leur lâcheté. “Les Taureaux sont des créatures d'habitude”, déclare Raquel Rodriguez, astrologue. “Ils s'épanouissent dans un environnement familier et sont réticents à embrasser des circonstances nouvelles et inconnues.” Cela signifie qu'il en faut beaucoup pour pousser ce signe afin de trouver le courage de sortir de sa zone de confort, ajoute Stina Garbis, astrologue. “Le Taureau n'est pas le type de signe qui va sortir sur un rebord ou oser essayer quelque chose de nouveau”, explique Garbis. “Ils aiment rester chez eux et y penser à la place.”

Les Poissons : éviter les confrontations

Les Poissons sont connus pour leur douceur et leur sensibilité. En conséquence, “ils trouvent souvent les dures réalités et les conflits troublants”, explique Rodriguez. “Alors pour protéger leur délicat équilibre émotionnel, ils préfèrent éviter les confrontations.” Bennet dit que ce signe du zodiaque est plus susceptible de suivre le courant plutôt que de prendre le risque et de sortir des sentiers battus, quels que soient les avantages. “Ces poissons sont des âmes sensibles qui n'ont pas le courage de prendre des risques”, note Bennett.

Les Balances : la quête de paix et d'équilibre

Connue comme le signe du zodiaque des gardiens de la paix, la Balance “a soif d'équilibre et d'harmonie”. Mais cela ne signifie pas qu'ils préfèrent réellement avoir à maintenir la paix. Au lieu de cela, ils préfèrent qu'il ne soit jamais perturbé en premier lieu. “La pensée du conflit et de la discorde peut être intimidante pour eux, ce qui pourrait les amener à s'éloigner des situations conflictuelles”, explique Rodriguez. “Cela peut être perçu comme un comportement lâche, mais c'est essentiellement leur quête de paix et d'équilibre qui motive cet évitement.”

Les Capricornes : une approche prudente de la vie

Les Capricornes peuvent être considérés comme plus lâches que les autres signes du zodiaque en raison de leur “approche prudente et méticuleuse de la vie”. Ils évaluent tous les résultats possibles avant de prendre une décision, ce qui peut ralentir leur réponse et les faire paraître hésitants ou trop prudents. Selon Bennet, la lâcheté de ce signe du zodiaque est plus perceptible lorsque des facteurs extérieurs mettent en péril sa stabilité ou sa sécurité. “Les Capricornes font attention à leurs finances et surveillent leur vie familiale et professionnelle”, explique-t-elle. “Leur prudence est née de la peur pour leur avenir.”

Les Cancers : les plus gros chats effrayants du zodiaque

Les cancers sont connus pour être profondément émotifs et sensibles, ce qui les amène souvent à avoir peur de tout et de rien. “Ces crabes sont les plus gros chats effrayants du zodiaque”, dit Bennet. En raison d'un sentiment élevé de vulnérabilité, ce signe du zodiaque est prêt à se cacher derrière sa carapace dure au premier signe de trouble. “Les cancers gardent leurs émotions avec soin et courent se mettre à l'abri s'ils se trouvent mis au défi ou dans une situation de stress élevé”, ajoute Bennet.

