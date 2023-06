Les bains de glace : une solution efficace pour soulager les douleurs musculaires ?

De plus en plus de sportifs célèbres utilisent les bains glacés comme moyen de récupération après une séance d'entraînement intense.

Cette technique consiste à se plonger dans de l'eau très froide, entre 10 et 15 degrés, pendant 10 à 15 minutes. Elle peut également inclure la natation en plein air ou les douches froides.

Cependant, les scientifiques ne sont pas tous d'accord sur les bénéfices ou les risques de cette méthode. Une étude publiée en 2017 remet en question l'utilité des bains de glace, affirmant que 10 minutes d'exercice de faible intensité sur un vélo d'appartement peuvent être tout aussi bénéfiques que la cryothérapie.

Les avantages potentiels des bains glacés

Malgré les débats scientifiques, de nombreux experts estiment que les bains glacés peuvent présenter certains avantages. Selon le Dr Brion Gardner, chirurgien orthopédique, cette méthode peut soulager les muscles endoloris après un entraînement intensif. De plus, elle peut aider à endormir le système nerveux central, limiter la réponse inflammatoire de l'organisme et améliorer les performances physiques. Elle peut également entraîner le nerf vague, favorisant ainsi le bien-être et la récupération.

Les risques à prendre en compte

Il est important de noter que l'utilisation inappropriée des bains glacés peut entraîner des problèmes de santé. Des chercheurs de l'université de Portsmouth mettent en garde contre les lésions dues au froid non congelant, qui peuvent causer des dommages aux nerfs et aux vaisseaux sanguins. De plus, certaines personnes peuvent être plus sensibles aux lésions causées par le froid, notamment les personnes d'origine africaine et caribéenne.

Avant d'essayer la cryothérapie, il est recommandé de consulter un médecin pour s'assurer de l'absence de contre-indications. Il est également conseillé d'avoir une serviette à portée de main pour se réchauffer rapidement et de ne jamais prendre un bain glacé seul. Il est préférable de planifier l'immersion, de sortir dès l'apparition d'engourdissements, de douleurs ou de frissons, et de ne pas dépasser la durée recommandée.

