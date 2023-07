Les bénéfices de faire appel à un entremetteur pour les seniors de plus de 60 ans – Améliorez votre qualité de vie

Trouver l'amour après 60 ans peut sembler être un défi de taille. Les rencontres en ligne peuvent sembler fastidieuses et inefficaces, tandis que les rendez-vous arrangés par des amis peuvent ne pas être à la hauteur de vos attentes.

Si vous êtes prêt à explorer de nouvelles options, pourquoi ne pas envisager d'embaucher un entremetteur ? De plus en plus de professionnels du jumelage se spécialisent dans les besoins et les désirs des personnes de plus de 60 ans, offrant ainsi une opportunité unique de trouver l'amour et la compagnie. Dans cet article, nous avons parlé à des entremetteurs et à des experts en relations pour comprendre pourquoi vous devriez envisager de faire appel à leurs services. Voici leurs conseils sur l'adoption de cette pratique intemporelle.

La personnalisation des rencontres

L'une des principales différences entre les rencontres en ligne et les services d'entremetteurs réside dans la personnalisation de l'expérience. Lorsque vous essayez de rencontrer quelqu'un par vous-même, il peut être difficile de savoir par où commencer. Barbie Adler, la fondatrice et présidente du service de jumelage Recherche sélective, souligne qu'il n'y a aucune garantie ni ligne directrice pour faciliter le processus. En revanche, les entremetteurs travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour organiser des rencontres en fonction de la compatibilité et prennent en compte tous les critères importants. Breanna Kay, propriétaire et PDG de Faire correspondre le bon matchmaking, explique que les entremetteurs apprennent à connaître toutes les facettes de leurs clients, en posant des questions sur leurs expériences passées, leurs valeurs, leurs intérêts et leurs objectifs. Cette approche personnalisée permet de mieux cerner les attentes de chaque individu et d'augmenter les chances de trouver un partenaire compatible.

Économiser du temps et de l'énergie

Les rencontres en ligne peuvent être chronophages, et l'utilisation de plusieurs applications de rencontres peut être encore plus épuisant. Allison Raskin, spécialiste des relations et défenseur de la santé mentale, souligne que l'utilisation d'un entremetteur permet de ne sélectionner que quelques partenaires potentiels, au lieu de devoir trier parmi des centaines de profils. Les entremetteurs se chargent de vérifier la compatibilité entre leurs clients, ce qui permet d'éviter les rendez-vous décevants et coûteux. Ils ont une approche plus ciblée et un taux de réussite plus élevé, ce qui rend l'expérience globale des rencontres plus agréable.

Sécurité et transparence

L'une des préoccupations majeures lors des rencontres en ligne est l'authenticité des profils. Les applications de rencontres ne disposent pas toujours d'un processus infaillible pour vérifier les utilisateurs, ce qui peut entraîner des risques pour la sécurité. Comment pouvez-vous être sûr que la personne en face de vous est vraiment celle qu'elle prétend être ? Les entremetteurs, en revanche, se spécialisent dans le processus de vérification. Tammy Shaklee, entremetteuse certifiée et fondatrice de Mise en relation H4M, explique qu'ils consacrent de nombreuses heures à la recherche et à la connaissance de chaque individu, afin de déterminer leur éligibilité et leur authenticité. De plus, les entremetteurs prennent des précautions pour protéger les intérêts financiers de leurs clients en s'assurant qu'ils rencontrent des personnes intéressées par eux, et non par leur argent.

Un soutien continu

Contrairement aux applications de rencontres en ligne, les entremetteurs sont là pour vous guider à chaque étape du processus de rencontre. Jill Hinckley, entremetteuse et fondatrice de Présentations Hinckley, souligne que pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, sortir ensemble peut être intimidant, surtout si elles n'ont pas eu de rendez-vous depuis longtemps. Les entremetteurs restent présents même après avoir arrangé une rencontre, et offrent un soutien émotionnel et des conseils pour tirer le meilleur parti de chaque rendez-vous. Adler ajoute que les entremetteurs font également un suivi et débriefer leurs clients après chaque rendez-vous, agissant à la fois comme un stratège et un soutien pour les aider à réussir leurs rencontres.

Trouver de nouveaux amis

Les services d'entremetteurs ne se limitent pas à la recherche d'une relation amoureuse. Kay explique que ces services peuvent également être utilisés pour trouver de nouveaux amis partageant des intérêts communs. Les entremetteurs vous présentent une communauté d'individus à un stade similaire de la vie, offrant ainsi de nombreuses occasions de créer de nouvelles connexions. De plus, les entremetteurs disposent généralement d'un vaste réseau, ce qui signifie qu'ils sont en mesure de trouver des partenaires ou des amis potentiels même s'ils ne correspondent pas directement à leurs clients.

Si vous êtes à la recherche de l'amour ou de nouvelles amitiés après 60 ans, faire appel à un entremetteur peut être une option intéressante à considérer. Leur approche personnalisée, leur capacité à économiser du temps et leur soutien continu peuvent faire une réelle différence dans votre parcours relationnel. Que vous recherchiez l'amour ou simplement une compagnie, un entremetteur peut vous aider à trouver ce que vous cherchez.

