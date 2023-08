Les bienfaits de laisser vos cheveux grisonner : découvrez les 7 avantages surprenants

Prendre soin de ses cheveux correctement nécessite un apprentissage tout au long de la vie. Apparemment, chaque décennie, vos mèches subissent un changement majeur, qu'il s'agisse de la puberté, de la grossesse ou du processus naturel de vieillissement.

Mais l'une des transitions les plus choquantes est lorsque les gris commencent à pousser plus vite que vous ne pouvez les colorer, et vous avez l'impression d'être au salon pour une retouche toutes les deux semaines. À ce stade, vous vous demandez peut-être : dois-je arrêter de me teindre les cheveux ? Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire, lisez la suite pour entendre des coiffeurs parler des principaux avantages de laisser vos cheveux devenir gris. Leurs arguments pourraient bien vous persuader d'annuler votre prochaine visite au salon.

1. Vos cheveux seront en meilleure santé

C'est un fait simple : si vous arrêtez de teindre vos cheveux, ils deviendront plus sains. Pensez à ce qui se passe lorsque vous colorez vos mèches. Selon Ligne Santé, l'application de colorant soulève les protéines protectrices des cheveux afin que les produits chimiques puissent pénétrer dans la mèche et changer sa couleur. Bien que cela puisse donner une teinte éblouissante, cela affaiblit les cheveux, ce qui peut les rendre cassants, secs et amincissants. Selon Ghanima Abdullah, cosmétologue et experte capillaire pour Les bonnes coiffures, cela est particulièrement vrai pour les cheveux gris mourants, qui sont déjà plus fragiles que les cheveux entièrement pigmentés. Faites pousser vos cheveux dans leur teinte naturelle et vous remarquerez probablement une amélioration spectaculaire de leur apparence, de leur toucher et du niveau d'entretien qu'ils nécessitent.

2. La santé de votre cuir chevelu s'améliorera

Après avoir teint vos cheveux, il n'est pas rare que votre cuir chevelu vous démange pendant des jours. Eh bien, si vous arrêtez le processus de la mort, vous n'aurez plus ce problème. “Laisser vos cheveux devenir gris est un moyen efficace d'éviter d'exposer votre cuir chevelu aux ingrédients toxiques des teintures capillaires”, déclare Monica Davis, coiffeuse professionnelle et fondatrice de Cri de cheveux. Selon le Service de santé national, les démangeaisons du cuir chevelu après un rendez-vous pour la coloration des cheveux sont souvent causées par un colorant chimique appelé paraphénylènediamine, un irritant et allergène connu.

3. Vous économiserez beaucoup d'argent

Décider de devenir gris peut vous faire économiser des milliers de dollars par an. “Si vous laissez transparaître vos gris naturels, vous pouvez économiser beaucoup d'argent sur la teinture de vos cheveux et les retouches”, déclare Abdullah. “Même si vous n'allez pas au salon tous les mois, mais que vous utilisez une teinture en boîte, cela peut quand même coûter cher.” Pensez-y : sauter une retouche de racine de 50 $ une fois par mois peut vous faire économiser 600 $ chaque année. Vous pourrez également vous débarrasser des masques capillaires coûteux, des huiles, des toners colorants et des shampooings sans danger pour la couleur dont les cheveux colorés ont souvent besoin.

4. Vous verrez une dimension supplémentaire

Le gris n'est pas seulement pratique, il crée également une esthétique époustouflante. “Je pense que les cheveux gris sont beaux”, déclare Jose Rojas, spécialiste de la couleur et artiste formateur régional pour Coupe de cheveux. “J'adore les différentes dimensions ; certaines personnes ont des bandes de blanc qui ressemblent à des reflets tandis que d'autres ont cette couleur Blanche-Neige que chaque blonde platine veut.” Pour affiner votre couleur grise naturelle à la perfection, discutez avec votre styliste des traitements tonifiants à domicile qui boosteront vos mèches.

5. Vous aiderez l'environnement

Chaque visite en salon pour couvrir ces gris ou même retoucher vos racines entraîne une utilisation accrue d'eau et de produits chimiques. En devenant naturellement gris, vous contribuez en fait à la durabilité environnementale. “De nombreuses teintures capillaires contiennent des produits chimiques potentiellement nocifs qui se retrouvent dans nos cours d'eau après le rinçage, explique Dawna Jarvis, maître styliste et stratège d'affaires. “En renonçant à ces produits, vous réduisez votre empreinte environnementale, favorisant un mode de vie plus respectueux de l'environnement.”

6. Vous obtiendrez un effet lumineux

Choisir de devenir gris peut facilement mettre en valeur les traits de votre visage, en particulier votre teint. “Les mèches argentées reflètent la lumière différemment des cheveux pigmentés, illuminant votre peau et apportant un éclat spécial à votre visage”, explique Susie Geda, copropriétaire de Salon Bibo.

7. Vous vous sentirez libre

En fin de compte, d'innombrables façons de teindre vos cheveux peuvent causer du stress. Vous craignez peut-être que la couleur ne ressorte pas correctement, que vous dépensiez trop d'argent ou que vous ne preniez pas soin de vos mèches correctement. Si vous laissez vos cheveux devenir gris, tout cela disparaît. Victoria Marie, productrice et réalisatrice de Le gris est la nouvelle blonde, un documentaire primé sur les femmes et leur choix d'embrasser leurs cheveux gris, a une perspective unique. “Le mot ‘liberté' était l'adjectif le plus utilisé par les femmes que j'ai interviewées pour le film pour décrire leur sentiment après avoir choisi d'abandonner la teinture.” En plus de vous sentir libre, décider d'embrasser votre gris naturel envoie un message de confiance et d'authenticité. “Cela montre que vous êtes bien dans votre peau et que vous n'avez pas peur de rompre avec les attentes de la société en matière de beauté, ce qui peut, à son tour, amplifier votre présence et votre charme”, déclare Nikki Corzine, propriétaire de Le Salon Canyon. Donc, si vous envisagez d'annuler ce prochain rendez-vous couleur, il est peut-être temps d'essayer le gris.

