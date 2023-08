Les bienfaits des câlins selon la science : découvrez les avantages pour votre santé

Chaque jour, surtout dans les grandes villes, est rempli de stimuli qui peuvent nous amener à nous sentir dépassés par notre environnement, qu'il s'agisse de la famille, du partenaire, du travail ou de tout autre niveau.

Malgré le fait que les êtres humains soient grégaires, c'est-à-dire que nous avons tendance à rester dans des groupes sociaux, la vérité est que nous sommes de plus en plus éloignés les uns des autres.

L'ère de la numérisation a eu un impact direct sur nos relations les uns avec les autres, même dans les manières traditionnelles dont nous montrons de l'affection. Peut-on dire que, par exemple, on s'embrasse de moins en moins ? Ce simple geste peut avoir un impact profond sur notre état de bien-être, qui dépasse la simple démonstration d'affection.

Il se peut que de tels actes soient de plus en plus sous-estimés par les gens, mais la vérité est que cette proximité physique a un impact positif sur le spectre de la santé mentale, physique et émotionnelle. Nous soulignons ici certains des principaux avantages du câlin, en tant que forme de communication universelle qui surmonte toute barrière culturelle et linguistique.

Renforcer les liens

Les câlins ne sont pas seulement une démonstration d'affection, mais aussi un moyen de renforcer les relations. La proximité physique peut favoriser la confiance et l'intimité entre les personnes. Des câlins réguliers dans les relations familiales, amicales et de couple peuvent renforcer les liens émotionnels et créer un sentiment de sécurité et d'appartenance.

La communication non verbale

Une grande partie de la communication humaine est non verbale et les câlins jouent un rôle crucial à cet égard. Grâce à un câlin, nous pouvons exprimer notre affection, notre empathie, notre réconfort et notre soutien sans avoir besoin de mots. Ceci est particulièrement important dans les situations où les mots peuvent être insuffisants pour exprimer ce que nous ressentons.

Réduire le stress et l'anxiété

Il n'est pas surprenant qu'un câlin chaleureux puisse apporter du réconfort en période de stress. Lorsque nous étreignons quelqu'un, notre cerveau libère de l'ocytocine, une hormone connue sous le nom d'« hormone de l'amour », qui abaisse les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Ces changements hormonaux peuvent avoir un effet calmant et relaxant, aidant à soulager l'anxiété et à améliorer l'humeur.

Améliorer le système immunitaire

Les câlins ont non seulement des bienfaits émotionnels, mais peuvent également influencer la santé physique. Il a été démontré que les câlins augmentent la production de globules blancs, ce qui renforce le système immunitaire. Un système immunitaire sain est essentiel pour se protéger contre les maladies et maintenir une bonne santé globale.

Bien-être mental

La solitude et l'isolement social sont des problèmes croissants dans la société moderne. Les câlins peuvent être une réponse simple mais efficace pour lutter contre ces problèmes. Recevoir et donner des câlins activent les zones du cerveau associées à la gratification et à la récompense, ce qui peut augmenter le sentiment de bien-être et réduire le sentiment de solitude.

En conclusion, les câlins ont un impact profond sur notre bien-être physique et mental. En ces temps où la communication est de plus en plus virtuelle, il est important de rappeler l'importance de la proximité physique et de l'affection dans nos relations. Les câlins peuvent réduire le stress et l'anxiété, renforcer les liens affectifs, améliorer notre système immunitaire et être un moyen puissant de communication non verbale. Il est essentiel d'inclure les câlins dans notre quotidien pour améliorer notre qualité de vie et notre relation avec les autres.

3.9/5 - (14 votes)