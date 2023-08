Les bienfaits d’une “promenade olfactive” pour réduire le stress

Laissez-vous emporter par une promenade olfactive pour améliorer votre humeur et réduire votre niveau de stress. La marche est l'une des meilleures formes d'exercice que vous puissiez faire à tout âge.

Elle est à faible impact et ne nécessite aucun équipement en dehors d'une paire de baskets fiable. En prime, elle vous permet d'explorer le monde qui vous entoure. Cependant, les thérapeutes suggèrent de ne pas seulement regarder les images, d'entendre les sons et de ressentir la météo lorsque vous vous promenez, mais aussi de vous arrêter et de sentir les roses et tout ce qui vous entoure. Une “promenade olfactive” peut améliorer votre humeur et réduire votre niveau de stress. Voici comment en prendre une.

Une “promenade olfactive” est à peu près exactement ce à quoi cela ressemble – une promenade où vous vous engagez avec les parfums du monde. Selon la psychologue clinicienne Carla Marie Manly, PhD, auteur de La joie de la peur, une “promenade olfactive est une expérience de pleine conscience axée sur le sens de l'olfaction”. En accordant notre attention à des entrées sensorielles spécifiques, comme les odeurs dans notre environnement, nous nous concentrons naturellement sur le présent. Cela nous permet de nous détacher de l'esprit de course et de nous concentrer sur les différentes odeurs de notre environnement.

Pour faire une promenade olfactive, il ne suffit pas de se concentrer sur le trajet d'un point A à un point B. L'idée est de s'imprégner de votre environnement. Comme l'explique Abbey Sangmeister, LPC, superviseur clinique agréé et psychothérapeute, les promenades olfactives nous encouragent à ralentir et à avoir un objectif dans cette marche lente et patiente.

Si vous avez du mal avec la méditation traditionnelle, une promenade olfactive peut servir de forme active de la pratique. Matthew Schubert, conseiller en santé mentale, suggère d'utiliser l'exercice pour la méditation. “Sortez, bougez, soyez présent dans l'instant et sentez les roses !” dit-il. En se concentrant sur le moment présent lors d'une promenade olfactive, on peut diminuer le stress et l'anxiété. En détournant naturellement notre attention des facteurs de stress et des défis de la vie, nous pouvons bénéficier des effets positifs de la marche.

Notre cerveau est influencé par les odeurs en raison de la connexion entre le système olfactif et le système limbique. Respirer profondément l'air qui nous entoure peut avoir des bienfaits insoupçonnés sur notre esprit, notre corps et notre âme. Les promenades olfactives sont importantes pour notre subconscient qui crée notre représentation interne du monde. Notre prise de décision, notre comportement et nos émotions sont tous impactés et influencés par les odeurs qui nous entourent.

Pour profiter des bienfaits d'une promenade olfactive, il suffit de sortir. Vous n'avez pas besoin de vous diriger vers des pâturages plus verts pour tirer le meilleur parti de votre expérience. Vous pouvez vous promener n'importe où, que ce soit à la plage, en ville ou dans les bois. Votre promenade peut être aussi courte ou aussi longue que vous le souhaitez. Pendant que vous marchez, fermez les yeux et les oreilles, cela vous permettra de vous concentrer sur votre sens de l'olfaction. Au début, cela peut sembler ennuyeux, mais plus vous vous entraînez, plus vous découvrirez une incroyable variété de parfums qui ne demandent qu'à être remarqués.

Lors de la promenade olfactive, vous serez exposé à différents parfums, certains agréables, d'autres moins. Il est important d'ouvrir votre esprit et d'apprécier toutes les odeurs, sans jugement. Plus vous vous immergerez dans l'expérience, plus vous apprécierez le don de vos sens et du monde qui vous entoure.

3.8/5 - (13 votes)