Les bienfaits insoupçonnés d’une relation épanouie : découvrez les avantages qui en découlent !

On grandit avec l'idée qu'aller en thérapie de couple est synonyme de quelque chose qui ne va pas dans la relation. On l'a vu dans d'innombrables films et séries : un couple sur le point de divorcer qui, en désespoir de cause, décide de demander de l'aide à un professionnel comme dernière tentative pour sauver leur relation.

Il faut mettre fin à ce préjugé qui est complètement faux. Aller en thérapie de couple quand il n'y a pas de problème procure une multitude d'avantages, parmi lesquels cela aide à renforcer les liens et, surtout, à éviter les problèmes futurs qui pourraient survenir.

Qu'est-ce que la thérapie de couple ?

La définition exacte de la thérapie de couple est ce moment précis dans une relation sentimentale, où vous voyez qu'il y a une difficulté que vous ne pouvez pas résoudre et vous ressentez le besoin d'aller vers quelqu'un pour vous guider dans le conflit. Avec cette définition, il est normal pour nous d'associer ce terme à quelque chose de négatif.

Mais la thérapie de couple est aussi un point neutre très utile pour trouver des solutions saines à une situation génératrice de déséquilibre. Il est neutre car le spécialiste ne prend pas parti dans le conflit, il ne prend parti pour aucune des parties et son seul objectif est de guider la situation pour générer la paix d'esprit pour les deux personnes.

Les relations ne sont pas accompagnées d'un manuel d'instructions et il est normal de traverser des moments plus difficiles au cours desquels vous sentez que vous ne vous intégrez pas à votre partenaire ou que quelque chose ne s'est pas passé comme vous le souhaitez. Cela ne doit pas nécessairement être quelque chose de grave ou signifier que vous devez mettre fin à la relation.

En fin de compte, chaque personne est différente, nous sommes élevés différemment et, par conséquent, nous nous aimons et nous nous relions comme nous l'avons appris jusqu'à présent, il est donc courant que des situations de conflit et de conflit surviennent.

L'important n'est pas de fuir ces situations, mais de les affronter ensemble. Pour cela, la thérapie de couple est extrêmement bénéfique.

Avantages d'aller en thérapie de couple

Vous connaissez mieux votre partenaire : Nous pensons généralement que nous connaissons parfaitement notre partenaire, mais ce n'est généralement pas le cas. Au final, il y a beaucoup de pensées et d'attitudes qui passent inaperçues au quotidien, et qui ne ressortent qu'en milieu de thérapie, vous allez donc découvrir des aspects de votre partenaire qui vous étaient jusqu'alors inconnus et qui vous aideront à bien mieux les comprendre.

Vous vous connaissez mieux : Il y a des moments où nous avons des attitudes et des comportements dont nous ne savons pas vraiment d'où ils viennent. Pour y mettre un terme, il est important de savoir d'où elles viennent pour les travailler et les reconnaître, et c'est un travail qui se fait beaucoup en thérapie.

Vous construisez des objectifs communs : Quand on va en thérapie de couple, on a le même objectif : résoudre un problème précis, améliorer la communication, etc. Avoir un objectif commun vous connecte beaucoup plus et il y a une raison qui sert d'impulsion pour donner le meilleur de vous-même et continuer à construire un projet de vie ensemble.

Vous améliorez la communication : Vous apprenez à écouter, à ne pas juger, à comprendre ce que l'autre veut de la meilleure façon, à ne pas prendre les choses personnellement et à comprendre que les recommandations ne sont pas des attaques contre vous, mais des opportunités de croissance dans votre relation.

Vous perdez la peur d'exprimer des sentiments, des émotions et des préoccupations.

Empêchez les petits problèmes de devenir de grandes crises.

Aide à construire une relation solide, basée sur la confiance, l'amour, la communication et le respect.

3.8/5 - (13 votes)