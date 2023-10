Les cinq animaux qui ont le pouvoir de détecter des maladies!

Les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, ont souvent des sens bien plus développés que les humains. Leur ouïe, leur odorat et même leur capacité à détecter les maladies sont des atouts incroyables dont la science s'est emparée pour en apprendre davantage.

Les chiens sont les plus connus pour leur capacité à détecter certaines affections, mais d'autres animaux, tels que les fourmis, les rats, les abeilles et même les vers, peuvent également être utilisés à des fins médicales.

Les chiens, ces compagnons fidèles, sont également des alliés précieux dans le domaine médical. Leur odorat, 100 fois plus puissant que celui des humains, leur permet de détecter différentes maladies, dont le cancer. Une étude menée par la Société américaine de biochimie et de biologie moléculaire a révélé que les chiens étaient capables de repérer des échantillons de sang de personnes atteintes de cancer avec une précision de près de 97 %. Ils peuvent même apprendre à reconnaître différents types de cancer, du mélanome au cancer gastro-intestinal. Pendant la pandémie de Covid-19, les chiens ont été utilisés pour détecter des cas chez les personnes fréquentant de grands établissements, tels que des concerts ou des écoles.

Les fourmis, ces petites créatures souvent méconnues, peuvent aussi être d'une grande aide. Plus précisément, l'espèce de fourmis appelée “formica fusca” a la capacité d'identifier l'odeur du cancer du sein dans l'urine. Les scientifiques ont découvert que ces fourmis possédaient des récepteurs olfactifs dans leurs antennes qui leur permettaient de détecter l'odeur corporelle des autres fourmis. Ils ont ensuite entraîné ces insectes à associer l'odeur des cellules cancéreuses à une récompense. Ces cellules cancéreuses ont un métabolisme altéré que les fourmis peuvent reconnaître. De plus, une étude de l'Université Sorbonne Paris Nord en France a également montré que les fourmis pouvaient distinguer l'odeur de l'urine de souris malades de celle de souris saines.

Les rats africains géants, souvent associés aux maladies, peuvent en réalité être d'une grande utilité dans le domaine médical. Ces rats sont utilisés depuis des années pour détecter les explosifs, mais on a également découvert qu'ils pouvaient détecter certaines maladies. En 2004, l'organisation belge APOPO a envoyé des rats géants dressés au Mozambique, où ils ont non seulement repéré des mines terrestres, mais ont également détecté des odeurs de maladies, comme la tuberculose. Ces animaux sont capables d'analyser de grandes quantités d'échantillons en seulement quelques minutes grâce à un entraînement basé sur des récompenses.

Mais ce ne sont pas seulement les mammifères qui peuvent aider à détecter les maladies. Les abeilles, qui sont déjà bénéfiques pour les humains en tant que pollinisatrices, ont également montré leur capacité à détecter des maladies, notamment le Covid-19. Des chercheurs néerlandais ont découvert que les abeilles tiraient la langue chaque fois qu'elles détectaient du matériel infecté. Une étude similaire a été menée avec du matériel infecté par le Covid-19, et les abeilles ont réagi de la même manière. Ces insectes ont été récompensés à chaque fois qu'ils détectaient des maladies, et même lorsqu'ils ont été arrêtés, ils ont continué à le faire.

Enfin, le nématode Caenorhabditis elegans, un ver de petite taille possédant des gènes pathogènes similaires à ceux des humains, est lui aussi utilisé en recherche médicale. Différentes études ont démontré son efficacité dans la détection de divers types de cancer, tels que le cancer du pancréas ou du sein. Les chercheurs ont constaté que ces vers évitaient les cellules saines et se concentraient sur les cellules cancéreuses.

Les animaux sont donc bien plus qu'une simple compagnie. Leur intelligence et leurs sens développés en font de précieux alliés dans la détection de maladies. Que ce soit les chiens, les fourmis, les rats, les abeilles ou les vers, ils offrent de nouvelles perspectives dans le domaine médical et ouvrent des portes vers des méthodes de diagnostic innovantes.

