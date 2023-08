Les conséquences financières désastreuses des cartes de crédit : 5 façons dont elles peuvent ruiner votre situation économique

Les cartes de crédit peuvent être un outil utile pour effectuer des achats et gérer vos finances au quotidien.

Cependant, si vous ne faites pas attention à la manière dont vous les utilisez, elles peuvent rapidement se transformer en véritable cauchemar financier. Les experts avertissent que certaines dépenses peuvent entraîner des frais élevés d'intérêts ou endommager votre pointage de crédit à long terme. De plus, il existe de nombreuses situations dans lesquelles utiliser votre carte de crédit peut avoir de graves conséquences pour votre porte-monnaie. Voici quelques-uns des pièges financiers courants que vous devriez éviter lorsque vous utilisez votre carte de crédit.

Payer des frais supplémentaires pour les commerçants qui acceptent les cartes de crédit

Lorsque vous faites des achats dans un magasin, il est courant que les commerçants facturent des frais de traitement pour les transactions par carte de crédit. Cependant, ces frais peuvent être répercutés directement sur vous, ce qui augmente le coût de vos achats. Selon Riley Adams, fondateur et PDG de WealthUp.com, si vous effectuez un achat de 1 000 $ dans un magasin qui impose un supplément de 4 %, vous finirez par payer 40 $ de plus. Il est donc important de prendre en compte ces frais lors de vos achats et d'envisager d'autres méthodes de paiement si cela est possible.

Choisir une carte de crédit qui ne correspond pas à vos habitudes de dépenses

Les cartes de crédit offrent souvent des récompenses sous forme de remises en argent ou de points. Cependant, si vous n'êtes pas inscrit aux bons programmes de récompenses, vous pourriez manquer des opportunités d'économiser de l'argent sur vos achats. Andréa Woroch, experte en économie des consommateurs, conseille de choisir une carte qui récompense les types d'achats que vous effectuez le plus souvent. Par exemple, si vous dépensez beaucoup dans les supermarchés, optez pour une carte qui offre des remises en argent sur les achats alimentaires. De cette façon, vous maximiserez vos économies.

Payer des frais annuels pour une carte dont vous n'avez pas besoin

Certaines cartes de crédit facturent des frais annuels pour l'accès à des avantages supplémentaires, tels que l'accès à un salon d'aéroport ou des séjours gratuits à l'hôtel. Cependant, si vous n'utilisez pas suffisamment ces avantages, payer des frais annuels pour votre carte serait une erreur financière. Ted Rossman, analyste principal de l'industrie au Bankrate, souligne qu'il est important de considérer les avantages offerts par la carte et de déterminer si leur coût justifie les frais annuels. Si ce n'est pas le cas, il serait préférable de choisir une carte sans frais.

Laisser d'autres personnes utiliser votre carte de crédit

Si vous partagez votre compte de carte de crédit avec quelqu'un d'autre, vous pourriez avoir des ennuis si cette personne dépense plus que ce que vous pouvez vous permettre. En tant que titulaire du compte, vous serez responsable des frais engagés par cette personne, même si vous ne les avez pas approuvés. Bill Hardekopf, expert en littératie financière, recommande de faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de partager votre carte de crédit avec quelqu'un d'autre et de vous assurer que cette personne est financièrement responsable.

Utiliser votre carte de crédit pour payer vos impôts

Lorsque vous devez payer une grosse somme d'argent, comme vos impôts, il peut être tentant de le mettre sur votre carte de crédit. Cependant, cela peut entraîner des frais supplémentaires. William Bevins, gestionnaire de patrimoine privé, explique qu'en général, les processeurs de cartes de crédit facturent des frais supplémentaires de 2 à 2,75 % sur les paiements importants. Il est donc préférable d'établir un plan de paiement avec le service des impôts, qui peut offrir des taux d'intérêt plus favorables.

Les cartes de crédit peuvent être des outils pratiques, mais il est important de les utiliser avec prudence pour éviter les pièges financiers. Pensez à ces conseils la prochaine fois que vous utiliserez votre carte de crédit et assurez-vous de faire des choix éclairés pour protéger votre santé financière.

