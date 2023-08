Les dangers méconnus du lavage des œufs : les conseils essentiels pour prévenir la détérioration des aliments

Comment bien conserver ses aliments pour éviter les intoxications alimentaires ?

Laisser de la nourriture à l'air libre, avec des températures maximales qui, dans certaines communautés autonomes, dépassent les 30 degrés, est risqué. La chaleur torride accélère la multiplication des bactéries pathogènes, ce qui augmente le risque qu'elles pénètrent dans les aliments, ce qui en fait potentiellement un danger biologique. Les températures élevées favorisent à la fois la croissance microbienne et les réactions d'altération chimiques et enzymatiques, explique Amparo Gamero Lluna, professeur associé au Master en nutrition et santé de l'Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Et ces conditions entraînent une altération sensorielle de la nourriture. Odeurs, saveurs et textures étranges et, dans certains cas, désagréables pour nos sens. Ce sont des indications qu'un aliment pourrait être avarié, mais ce n'est pas un facteur déterminant.

Viandes très froides et légumes froids

La viande et le poisson, parce qu'ils sont plus facilement dégradables par la croissance microbienne (ce sont des substrats très riches en nutriments), conseille Gamero Lluna, doivent être conservés à basse température. L'Organisation des Consommateurs et Utilisateurs (OCU) recommande, lorsqu'ils sont conservés au réfrigérateur, de conserver les viandes et poissons entre 1 et 4 °C. En revanche, les légumes peuvent être conservés à des températures moins froides, car, en plus, certains d'entre eux peuvent subir des dommages dus au froid, notamment les fruits tropicaux. L'exemple le plus clair, explique l'expert, sont les bananes, qui perdent leur couleur jaune distinctive et noircissent au réfrigérateur.

Oeufs au frigo

Lorsqu'ils sont achetés, ils sont souvent laissés à l'air libre, envahissant les rayons du supermarché. Et quand ils rentrent à la maison, ils sont l'une des premières choses que nous mettons dans le réfrigérateur. Cette situation pose un dilemme : les œufs sont-ils au frigo ou à l'extérieur ? L'OCU est catégorique : “Les œufs doivent toujours être conservés au réfrigérateur, où ils sont généralement placés avec la pointe la plus fine vers le bas.” Le doute étant dissipé par l'un des organismes les plus compétents en matière d'alimentation, une autre question se pose : faut-il les laver ? “Il est essentiel de ne pas les laver, car de cette manière, d'éventuelles bactéries de la coquille pourraient être transportées à l'intérieur, comme la salmonelle, qui est un pathogène alimentaire”, explique Gamero Lluna.

Et les produits cuisinés ?

Lorsque vous congelez des aliments ou des plats déjà cuits qui ne seront pas consommés de sitôt, il existe certaines pratiques recommandées par les experts. La règle d'or est de les congeler le plus tôt possible. Ainsi, sa charge microbienne sera la plus faible possible, explique Gamero Lluna. Et, si vous souhaitez le conserver juste après la cuisson, vous devez laisser le plat refroidir à température ambiante. S'il est placé, chaud, dans le réfrigérateur, il peut réduire drastiquement la température à l'intérieur du réfrigérateur, ce qui modifierait les conditions de conservation des autres aliments réfrigérés. Une fois tempéré, enveloppez-le bien dans une pellicule plastique et essayez d'empêcher l'air d'y pénétrer.

Pour éviter de tomber malade suite à une intoxication alimentaire, il est conseillé de connaître les avertissements des autorités compétentes et des médias concernant les produits contaminés. Dans la plupart des cas, les produits arrivent à domicile du supermarché dans un bon état de conservation et après avoir subi un processus d'inspection rigoureux pour éviter la prolifération d'agents pathogènes qui mettent en danger la santé des consommateurs. Mais, une fois rentré chez lui, le consommateur doit suivre les dates de péremption et de péremption et conserver chaque produit à sa place idéale. Il faut toujours regarder la date de péremption du contenant et s'assurer que le contenant n'est pas endommagé ou qu'il y a des zones givrées, durcies ou molles, ce qui pourrait indiquer que la chaîne du froid a été rompue à un moment donné, recommande Gamero Lluna.

Il est essentiel de bien conserver les aliments pour éviter les intoxications alimentaires. En suivant les règles recommandées par les experts, comme conserver les viandes et poissons à basse température, placer les œufs au réfrigérateur et ne pas les laver, et congeler les aliments le plus tôt possible, les consommateurs peuvent prévenir les risques de contamination et garantir la sécurité alimentaire pour eux-mêmes et leur famille.

