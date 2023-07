Les délices estivaux : savourez un été givré avec une glace à la main !

En bâtonnet, à l'eau, en cornet, en bac rafraîchissant, sous forme de bonbon glacé ou de gâteau au chocolat croustillant…

Les variétés de glaces sont toutes fraîches et savoureuses, même avec les parfums les plus exotiques ou sans une goutte de graisse (ou de calories). Si vous avez déjà pensé à faire une glace “maison” mais que vous n'avez pas encore franchi le pas, ne laissez pas passer un été de plus sans sortir de votre zone de confort glaciaire.

L'homme est fasciné par tout ce qui est éphémère, et plus encore lorsqu'il s'agit de quelque chose qui a du goût et qui doit être mangé rapidement, sans que la culpabilité n'ait le temps de s'installer. C'est le secret de la glace, et les chefs le savent bien, eux qui l'ont élevée au rang d'art dans nombre de leurs cuisines. Les Chinois le savaient déjà il y a 3 000 ans lorsqu'ils ont mis au point la première glace à base de pâte de lait de riz et de neige. Mais c'est Marco Polo qui l'a introduite en Italie au XIIIe siècle ; elle s'y est développée tout au long du Moyen Âge jusqu'à ce que le Sicilien Francesco Procopio ouvre en 1686 le Café Procope, où Louis XIV lui-même dégustait volontiers sa glace ; au XVIIIe siècle, la glace a commencé à figurer dans les livres de cuisine et, au XIXe siècle, les premières coupes de glace sont apparues à Paris. Cependant, la glace ne s'est démocratisée qu'en 1960, lorsque les premiers réfrigérateurs ont permis de la déguster à la maison. Aujourd'hui, la glace a franchi une étape supplémentaire avec la possibilité de la fabriquer sans sortir de chez soi, avec les parfums et les garnitures qui nous plaisent le plus. Aujourd'hui, les glaciers professionnels nous permettent de déguster les meilleures recettes de glaces italiennes et des glaces à la carte : sans gluten ou sans lactose, végétaliennes ou avec les fruits et les arômes les plus originaux… La limite est à vous !

Découvrez un peu d'histoire sur la glace

La meilleure façon de profiter de glaces faites maison est d'utiliser une sorbetière de qualité. L'une des plus populaires sur le marché est la ICE100E de Cuisinart. Avec sa capacité d'un litre et demi, cette sorbetière intègre un compresseur et un bol de congélation instantanée. Grâce à ses lames “pro”, vous pouvez obtenir différentes textures selon vos préférences : crémeuse, compacte ou plus ferme. En un peu plus d'une demi-heure, vous pourrez préparer une fournée de délicieuses glaces maison et vous régaler toute la journée.

Les nombreux avantages des glaces maison

Non seulement les glaces maison sont délicieuses, mais elles ont également de nombreux avantages pour notre santé. Savez-vous que la glace est une excellente source de calcium ? En plus de stimuler votre humeur et de vous rendre heureux, elle rafraîchit, désaltère et hydrate. De plus, les glaces faites maison vous permettent d'ajouter des fruits et des noix riches en vitamines à votre alimentation. Et ne vous inquiétez pas, il existe des options sans sucre et sans graisse adaptées à tous les régimes alimentaires. Des études ont même démontré que manger une glace active les mêmes zones du cerveau que lorsque vous passez un bon moment ou écoutez votre musique préférée. Ce n'est donc pas étonnant que 15 milliards de litres de glace soient consommés chaque année dans le monde.

