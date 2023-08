Les délices glacés adaptés à chaque signe du zodiaque : choisissez votre commande idéale !

Les glaces et les beaux jours vont de pair, et quoi de mieux que de déguster une délicieuse gourmandise glacée pour se rafraîchir pendant l'été ?

Mais avec autant de choix disponibles, il peut être difficile de décider quelle glace commander. Heureusement, nos astrologues professionnels peuvent vous aider à faire ce choix en fonction de votre signe du zodiaque. Lisez la suite pour découvrir quelle glace est faite pour vous !

1. Bélier : La bombe pop à l'ancienne

En tant que premier signe du zodiaque, le Bélier est audacieux et aventureux. Pour eux, une bombe pop à l'ancienne est le choix idéal, selon Stina Garbis, astrologue. “Cette glace aux couleurs patriotiques correspond parfaitement à l'énergie guerrière du Bélier”, explique-t-elle. Avec trois saveurs différentes à savourer, cette glace offre une expérience gustative excitante et enivrante pour les Béliers audacieux.

2. Taureau : Le Chipwich

Les Taureaux aiment les classiques mais savent aussi se faire plaisir. Selon Lauren DeGolia, astrologue, un Chipwich est le choix idéal pour eux. Cette combinaison de biscuit aux pépites de chocolat et de crème glacée est un véritable délice pour les papilles gustatives des Taureaux, tout en leur rappelant de doux moments nostalgiques.

3. Gémeaux : La barre de shortcake aux fraises

Les Gémeaux sont curieux et indécis, que ce soit dans leur vie sociale ou dans leurs choix de glace. La barre de shortcake aux fraises est parfaite pour eux, car elle offre différentes saveurs et textures à savourer. “C'est un peu fruité et un peu amusant, tout comme les Gémeaux”, explique DeGolia. Cette glace saura satisfaire leur curiosité et leur envie de nouveauté.

4. Cancer : Le push pop

Les Cancers aiment la simplicité et la nostalgie. Pour eux, une bonne vieille glace push pop est parfaite. Avec des saveurs traditionnelles comme le raisin, l'orange ou la cerise, cette glace rappelle aux Cancers leur enfance et les réconforte. Rien de tel que de savourer une glace push pop par une chaude journée d'été pour se remémorer de doux souvenirs.

5. Lion : Le cône royal

Les Lions ont besoin de quelque chose d'audacieux et de voyant pour correspondre à leur personnalité flamboyante. Rien de tel qu'un cône royal pour eux. “Le cône royal est une véritable explosion de saveurs pour les papilles gustatives des Lions”, déclare DeGolia. Avec ses multiples saveurs, cette glace saura satisfaire leur besoin de grandeur et de délicieuses gourmandises.

6. Vierge : La crème à l'orange

Les Vierges sont perfectionnistes et ne laissent rien au hasard. Pour elles, la crème à l'orange est le choix parfait. “Elles apprécient l'architecture épurée de cette glace, ainsi que sa nature pratique et amusante”, explique DeGolia. Avec son goût rafraîchissant et délicieux, la crème à l'orange comblera les Vierges exigeantes et soucieuses du détail.

7. Balance : L'éclair au chocolat

Les Balances sont sophistiquées et aiment le luxe. Pour elles, un éclair au chocolat est le choix idéal. Cette glace à la vanille avec un centre de chocolat roulé en morceaux de gâteau allie élégance et délicatesse, ce qui correspond parfaitement aux sensibilités esthétiques des Balances.

8. Scorpion : Le sandwich à la crème glacée napolitaine

Les Scorpions sont mystérieux et intenses, mais une fois qu'ils vous ouvrent leur cœur, ils sont loyaux et passionnés. Pour eux, un sandwich à la crème glacée napolitaine est le choix parfait. Décollez le papier d'aluminium et découvrez une combinaison de trois saveurs de crème glacée indémodables.

9. Sagittaire : La barre de biscuits et de crème

Les Sagittaires sont aventureux et aiment la diversité. Pour eux, une barre de biscuits et de crème est le choix idéal. “La combinaison de la crème glacée entourée de miettes de biscuits Oreo est amusante, délicieuse et un peu désordonnée, tout comme la personnalité des Sagittaires”, déclare Garbis.

10. Capricorne : Le cône de gaufre à la vanille

Les Capricornes sont classiques et apprécient les choses traditionnelles. Pour eux, un simple cône de gaufre à la vanille est parfait. Sans fioritures ni complications, cette glace est un choix sûr pour les Capricornes qui préfèrent les choses simples et sans tracas.

11. Verseau : Le cône de neige arc-en-ciel

Les Verseaux sont des créateurs de tendances et aiment montrer leur unicité. Pour eux, un cône de neige arc-en-ciel est le choix parfait. Non conventionnel et différent de tout le reste, ce cône correspond parfaitement à la personnalité originale et indépendante des Verseaux.

12. Poissons : La barre de dessert au beurre de cacahuète Reese's

Les Poissons sont sensibles et ont besoin de quelque chose de spécial. Pour eux, une barre de dessert au beurre de cacahuète Reese's est le choix idéal. Cette friandise crémeuse offre un réconfort chaleureux pour le cœur sensible des Poissons.

Alors, quelle glace allez-vous choisir cet été en fonction de votre signe du zodiaque ? Découvrez quel plaisir glacé vous correspond et profitez pleinement de cette délicieuse gourmandise !

3.8/5 - (13 votes)