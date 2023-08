Les erreurs de communication à éviter absolument dans votre relation de couple

Finies les disputes incessantes ! Voici comment améliorer la communication dans votre couple

Parler avec le cœur et chaque fois que nécessaire est l'un des piliers de toute relation affective, mais surtout du couple. Il est essentiel de savoir maintenir un niveau de conversation fluide avec des dialogues enrichissants, même si la clé de la communication ne réside pas seulement là.

Il est également important d'échanger les besoins de l'un et de l'autre afin de traiter beaucoup plus efficacement tout problème qui pourrait survenir.

Si cette dynamique est rompue, la confiance entre les deux personnes diminuera et la continuité de la relation sera compromise. Par conséquent, cultiver l'habitude de communiquer est une tâche que vous devez garder à l'esprit au quotidien, même si ce n'est pas une tâche facile.

Aucun couple n'est à l'abri de faire des erreurs, il est donc important de les attraper tôt. Ce sont trois des erreurs les plus courantes qui détruisent le plus la communication.

1. Développer chaque détail sans besoin

Si vous faites partie de ces personnes qui ont tendance à beaucoup parler, restez vigilant. C'est toujours agréable d'écouter des gens qui ont le don du verbe facile, mais si vous transformez la conversation en un monologue sans fin, vous perdrez tout intérêt et deviendrez lassant.

En général, les personnes qui ont tendance à monopoliser les conversations ont généralement aussi des problèmes à écouter les autres. Cela peut être encore plus désastreux pour la vie de couple.

2. Partagez des affaires intimes en public

Les affaires privées doivent toujours être discutées au sein du couple, jamais avec des tiers. C'est l'un des problèmes les plus courants et les plus difficiles à traiter.

Les gens ont tendance à partager leurs problèmes et préoccupations avec leurs amis ou leur famille, une habitude qui n'est pas nécessairement négative. Cependant, il n'est parfois pas facile d'identifier quelle est la limite de ce qui peut être compté. Le transférer peut faire beaucoup de mal à votre partenaire et le faire se sentir trahi en révélant des informations qu'il pensait confidentielles.

C'est un exemple de l'importance de la communication en couple. Établir des limites entre le public et le privé peut être d'une grande aide pour éviter de commettre ce type d'erreurs.

3. Laissez-le pour « plus tard »

Si votre partenaire a besoin de parler d'un certain problème avec vous, il est très important que vous ne le remettiez pas à plus tard.

Il n'est pas toujours facile d'y faire face selon les problématiques, surtout après une dure semaine ou une journée de travail particulièrement intense. Cependant, refuser à votre partenaire la possibilité de discuter de quelque chose qui est important pour lui peut avoir des conséquences désastreuses sur la relation.

Le remettre à plus tard signifie tourner le dos non seulement au problème, mais aussi à votre partenaire. Si vous considérez qu'il n'est pas si urgent de s'asseoir et de discuter de la question, vous portez atteinte à quelque chose qui est important pour l'autre personne. De plus, nous ressentons tous le besoin de nous sentir entendus, et le fait de s'en détourner lorsque votre partenaire vous le demande peut causer d'énormes dégâts.

S'empêcher de tomber dans ces trois erreurs est essentiel pour améliorer la qualité de votre relation, et elles sont un exemple de l'importance de la communication dans la vie de couple. Plus la communication entre deux personnes est bonne, plus la confiance est grande. Et plus la confiance est grande, plus grandes sont les chances que le couple soit stable et durable.

