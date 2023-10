Les experts de Harvard révèlent le meilleur moment de la journée pour marcher et ses bienfaits sur la santé

Marcher est une activité simple qui présente de nombreux bienfaits pour la santé. Elle réduit le risque de maladie cardiaque, de diabète et de cancer, améliore la tension artérielle, le cholestérol et la santé mentale. De plus, elle permet de contrôler le poids. Mais est-ce que le moment de la journée auquel nous décidons de marcher a un impact sur notre état général ? Les experts se penchent sur la question.

Marcher le matin : un bon moyen de démarrer la journée en forme

Selon la coach sportive Liz Benjamin, marcher le matin présente un avantage évident : commencer la journée avec plus d'énergie. Marcher dès le réveil aide à réveiller le corps et l'esprit, à améliorer la concentration et à établir un état d'esprit positif pour la journée à venir. Une promenade matinale peut également être bénéfique pour les personnes atteintes de maladies pulmonaires, comme la MPOC.

De plus, marcher le matin améliore la qualité du sommeil. Une étude réalisée sur des personnes âgées souffrant d'insomnie légère ou de difficultés à s'endormir a montré que les personnes qui font de l'exercice le matin ont une meilleure qualité de sommeil que celles qui dorment la nuit.

Marcher dans l'après-midi : une pause énergisante et bénéfique

Les promenades à midi ou dans l'après-midi sont particulièrement recommandées pour se vider l'esprit et reprendre la journée avec de l'énergie. Elles sont idéales pour les pauses de midi en semaine. Une étude a d'ailleurs montré que les promenades dans les parcs pendant la pause de midi permettent d'améliorer la récupération des travailleurs. Il est conseillé de marcher une demi-heure et de manger la demi-heure suivante.

Marcher le soir : se détendre et favoriser la digestion

Les promenades “nocturnes” sont essentielles pour réduire la pression de la journée. Marcher le soir permet de se détendre, d'évacuer le stress et de favoriser la relaxation avant d'aller au lit. Il est cependant recommandé que ce ne soit pas une marche très intense, car cela pourrait nuire à la qualité du sommeil.

Marcher après le dîner est également une bonne option, notamment pour favoriser la digestion et contrôler le taux de sucre. Une étude a montré que la marche en général contribue à améliorer le contrôle de la glycémie. Les participants qui faisaient de courtes promenades de 15 minutes après chaque repas ont constaté des améliorations plus importantes de leur glycémie que ceux qui faisaient une seule marche de 45 minutes le matin.

