Les experts dévoilent les cinq principales raisons d’infidélité dans une relation amoureuse

L'infidélité est un phénomène qui peut être causé par différents facteurs, puisque, selon la psychologie, il existe une série de motivations qui peuvent pousser un homme ou une femme à tromper son partenaire.

En ce sens, il convient de connaître les cinq circonstances dans lesquelles une personne est infidèle.

Faible estime de soi

L'une des circonstances qui causent souvent l'infidélité au sein du couple est liée à un sentiment de faible estime de soi. En fait, différentes études psychologiques suggèrent que les hommes qui en souffrent peuvent rechercher une affirmation dans l'attention d'autres personnes extérieures à la relation.

C'est justement le manque de confiance en soi qui peut les pousser à commettre l'infidélité afin d'obtenir cette reconnaissance dont ils ont besoin pour se sentir bien. Grâce à l'infidélité, ils peuvent recevoir un coup de pouce temporaire à leur estime de soi.

Ce phénomène leur provoque une réaction positive en augmentant leur estime de soi, mais en même temps c'est un gros problème, puisque loin d'être un événement ponctuel, il est probable qu'ils récidivent et soient à nouveau infidèles à leur partenaire, une fois qu'ils ont pu vérifier qu'ils se sentent mieux dans leur peau et valorisés par les autres. Ainsi, les chances que cela se reproduise grandissent, avec les dommages que cela peut causer à l'autre partie du couple.

Désir de nouveauté et de variété

Certains hommes et femmes succombent à l'infidélité simplement parce qu'ils ne sont pas capables de contrôler leurs désirs. Ce sont des personnes qui peuvent ressentir une grande attirance intérieure en raison de l'émotion de commencer une nouvelle relation et des nouveautés que cela implique, comme le fait de connaître une autre personne à tous les niveaux, en particulier dans le domaine sexuel.

Dans un grand nombre d'occasions, l'infidélité survient après que la relation d'un couple est tombée dans la monotonie ou la routine, soit en ce qui concerne les activités que les deux font ensemble, soit sur le plan sexuel. Cette monotonie et ce manque de nouvelles peuvent conduire à rechercher des expériences différentes loin de la relation.

C'est l'une des circonstances les plus fréquentes, donc lorsqu'il s'agit de problèmes de couple, il est toujours recommandé d'essayer de parier sur l'innovation et d'essayer de trouver de nouvelles expériences qui motivent les deux membres du couple, afin que Cette flamme qui est nécessaire pour toute relation pour pouvoir se maintenir dans le temps ne s'éteindra jamais. Cependant, cela dépendra dans une large mesure de la personnalité de chacun des membres du couple et de leur capacité à fonctionner dans ce domaine, dans lequel il ne devrait pas y avoir de problème pour faire savoir au couple ce dont il a besoin.

Insatisfaction relationnelle

Parmi les cinq circonstances qui peuvent amener une personne à être infidèle à son partenaire, il y a l'insatisfaction à l'égard de la relation qu'elle entretient. Lorsqu'une personne atteint un point où elle commence à avoir des doutes ou considère qu'elle n'est pas entièrement heureuse ou pleinement satisfaite de sa relation actuelle, elle peut devenir plus attirée par la recherche d'une autre relation sexuelle-affective.

Cette insatisfaction peut survenir pour diverses raisons, qu'elles soient dues à une insatisfaction vis-à-vis de l'intimité émotionnelle, de la communication ou des relations sexuelles elles-mêmes. Dans tous les cas, lorsque l'une des parties d'une relation commence à sentir qu'il y a un manque de chimie avec son partenaire, les chances de commettre une infidélité augmentent, car cela peut entraîner une déconnexion émotionnelle ou physique.

Opportunités et disponibilité

Un autre facteur qui favorise l'infidélité est les opportunités et la disponibilité pour des rencontres sexuelles ou des relations extraconjugales. En d'autres termes, cela se produit lorsqu'une personne a la possibilité d'être infidèle à son partenaire, ce qui peut se produire de différentes manières.

Il y a des gens qui ont la possibilité de maintenir un contact sporadique après en avoir rencontré un autre le même jour, suscitant un intérêt (souvent physique et sexuel) qui les amène à réfléchir à l'opportunité qui se présente, ou parce qu'elle a été Le résultat de contact continu dans le temps, comme un collègue ou un collaborateur, la relation atteignant un point où la connexion est telle qu'elle est considérée comme une opportunité d'aller plus loin.

Facteurs personnels

Enfin et surtout, nous trouvons des facteurs personnels qui peuvent amener une personne à commettre une infidélité. Bien qu'on n'y pense souvent pas, les antécédents familiaux, les expériences passées et les propres croyances de chacun peuvent grandement influencer la survenue de l'infidélité.

Il a été démontré que ceux qui ont grandi dans des environnements où il y a eu de l'infidélité, ainsi que ceux qui ont eu des expériences passées liées à celle-ci (même en étant la partie touchée par l'infidélité), sont plus susceptibles de “cocufier” leur partenaire .

Enfin, rappelons que l'infidélité doit être comprise comme tout ce qui concerne la personne qui décide de ne pas respecter l'accord du couple, donc ce ne sera jamais la faute de celui qui respecte l'autre partie. Un lien sain doit être recherché dans le couple où règnent respect et fidélité.

