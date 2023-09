Les experts révèlent les 9 meilleurs aliments pour lutter contre le décalage horaire

Qu'il s'agisse de faire la queue à l'aéroport ou de rester assis pendant des heures dans un avion, les effets néfastes du vol sur votre corps ne manquent pas.

Le décalage horaire est un aspect particulièrement indésirable du voyage en avion et celui qui semble persister le plus longtemps. Si vous avez tendance à vous sentir étourdi, fatigué et malade après le vol, les experts affirment que ce que vous mangez peut atténuer ces symptômes.

1. Fruits et légumes riches en eau

La déshydratation peut exacerber les symptômes du décalage horaire, selon la clinique Mayo. C'est pourquoi, en plus de boire beaucoup d'eau lorsque vous voyagez en avion, les experts recommandent de manger des aliments à forte teneur en eau. “Si vous vous sentez groggy ou avez l'esprit confus, alors la déshydratation est probablement en jeu”, explique Ben Carvosso, chiropracteur et nutritionniste. Les aliments comme la pastèque et les concombres sont idéaux pour reconstituer les liquides perdus pendant le vol. Les concombres contiennent des antioxydants qui aident à réduire l'inflammation et l'aspect gonflé que beaucoup d'entre nous ont après des vols long-courriers.

2. Noix et graines

Des études ont montré que prendre des suppléments de magnésium peut aider à minimiser les troubles du sommeil, y compris ceux résultant du décalage horaire. Manger des aliments riches en minéraux peut présenter des avantages similaires. Les noix et les graines regorgent de magnésium et constituent une collation idéale pour les personnes en décalage horaire. Le magnésium favorise une bonne nuit de sommeil en relaxant les muscles et en aidant à réinitialiser l'horloge biologique.

3. L'avoine

Les nutritionnistes recommandent généralement de manger de l'avoine et d'autres glucides complexes pour obtenir une énergie stable, soutenue et à libération lente. Cela peut vous aider à surmonter la léthargie et les changements d'énergie qui accompagnent généralement le décalage horaire. L'avoine a également la capacité d'équilibrer le taux de sucre dans le sang, ce qui est essentiel compte tenu de la façon dont le décalage horaire peut perturber les schémas énergétiques normaux de votre corps.

4. Bananes

Les bananes sont une excellente collation en vol qui peut aider à minimiser les symptômes de décalage horaire. Elles contiennent du magnésium et du potassium, qui sont des électrolytes aidant votre corps à retenir l'eau lorsque vous vous réhydratez. Les bananes favorisent également une bonne nuit de sommeil et aident à rétablir une digestion normale après un vol long-courrier.

5. Kiwis

Manger un kiwi par jour peut vous aider à réguler votre sommeil en augmentant votre durée totale de sommeil et votre efficacité. Les kiwis sont riches en sérotonine, qui favorise une sensation de bien-être et peut être convertie en mélatonine, un régulateur du sommeil. Les kiwis sont donc une excellente collation après le vol pour remettre votre rythme circadien sur les rails.

6. Café

Boire une tasse de café contenant de la caféine après votre vol peut vous aider à vous sentir plus énergique pour la journée à venir. Cependant, il est important de consommer avec modération, car une trop grande quantité de caféine peut avoir des effets négatifs.

7. Thé

Le thé peut également vous aider à éliminer le décalage horaire. Le gingembre en particulier peut atténuer les symptômes gastro-intestinaux associés au décalage horaire. Boire une tasse de thé chaud au gingembre et citron peut vous réhydrater tout en soulageant les gaz et les ballonnements.

8. Boissons pour sportifs

Après un vol long-courrier, il est courant de se sentir déshydraté. Boire des boissons pour sportifs peut aider à reconstituer vos réserves d'électrolytes, qui sont essentiels pour rester hydraté.

9. Un copieux petit-déjeuner

Prendre un petit-déjeuner copieux et équilibré après un vol peut aider à réinitialiser votre rythme circadien et à éviter les pires symptômes du décalage horaire. Prendre un repas plus copieux tôt le matin peut aider à surmonter le décalage horaire.

En suivant ces conseils diététiques, vous pourrez atténuer les effets du décalage horaire et profiter pleinement de votre voyage en avion.

