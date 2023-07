Les incontournables du jogging : 8 astuces redoutablement efficaces selon les spécialistes du fitness

Le jogging est un excellent moyen de développer votre condition physique et votre endurance sans exercer de pression inutile sur votre corps.

Cependant, au fil des années, les experts ont découvert de nouvelles règles qui peuvent changer la façon dont vous vous entraînez. Voici huit conseils surprenants pour le jogging, selon les meilleurs experts en fitness.

1. Les avantages des intervalles

Si vous pratiquez régulièrement le jogging, ajouter un entraînement par intervalles à votre routine peut vous apporter de nombreux avantages. Selon Josh York, fondateur et PDG de GYMGUYZ, les intervalles offrent une meilleure santé cardiaque, une combustion plus rapide des calories et une endurance accrue. “En alternant des périodes de sprints de plus haute intensité et de jogging de récupération, vous améliorerez votre forme cardiovasculaire, stimulerez la combustion des calories et ajouterez de la variété à votre routine”, explique-t-il.

2. Renforcez votre corps

Le jogging est excellent pour améliorer votre santé cardiovasculaire et votre endurance, mais il est également important de pratiquer d'autres formes d'exercice. Elizabeth Keller, entraîneuse certifiée, recommande d'intégrer des exercices de musculation ciblant les groupes musculaires clés comme le tronc, les fessiers, les hanches et les jambes. Le cross-training, comme le vélo et la natation, peut également améliorer votre condition physique générale et prévenir les blessures liées à la surutilisation.

3. Les jours de repos sont essentiels

Selon une étude publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, le jogging à un rythme lent ou modéré deux à trois fois par semaine est considéré comme idéal pour obtenir des avantages cardiovasculaires optimaux. Il est important de prendre des jours de repos pour permettre à votre corps de récupérer et éviter les blessures. Soyez attentif aux signaux de fatigue, de douleur ou d'inconfort de votre corps.

4. L'importance de la flexibilité

L'entraînement de flexibilité est essentiel pour les joggeurs. En plus de prévenir les blessures, il améliore l'économie de course, l'activation musculaire et réduit les déséquilibres musculaires. Les étirements réguliers favorisent également la récupération après la course en améliorant la circulation sanguine et la relaxation musculaire.

5. Fixez-vous des objectifs

La compétition contre vous-même peut être une source de motivation pour améliorer votre expérience de jogging. Utilisez un tracker de fitness pour surveiller votre fréquence cardiaque, votre vitesse et la distance parcourue. Ces données vous aideront à rester motivé et à atteindre vos objectifs spécifiques.

6. Investissez dans le bon équipement

Du bon équipement de course peut vous aider à prendre votre entraînement au niveau supérieur. En plus de l'aspect pratique, une tenue de jogging soigneusement sélectionnée peut renforcer votre confiance et votre motivation.

7. Connaître vos zones de fréquence cardiaque

Les zones de fréquence cardiaque peuvent déterminer votre niveau d'endurance pendant l'entraînement. L'entraînement en zone 2, qui combine des avantages cardiovasculaires et métaboliques, est particulièrement bénéfique. Selon Nicole DeSena, entraîneuse de course à pied, il est important d'être conscient de vos zones pour tirer le meilleur parti de vos entraînements.

8. Écoutez votre corps

Il est essentiel d'être à l'écoute de votre corps pendant le jogging. Ne poussez pas au-delà de vos limites et prenez des jours de repos lorsque votre corps en a besoin. Soyez conscient des signes de fatigue, de douleur ou d'inconfort.

En suivant ces nouveaux conseils pour le jogging, vous serez en mesure d'améliorer votre entraînement, d'éviter les blessures et de progresser dans votre parcours de remise en forme.

